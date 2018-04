34 familias se oponen a construcción de paso deprimido en el oriente de Ambato

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un grupo de moradores del barrio La Mascota se opone a la construcción de un paso deprimido en el sector Bellavista, en el oriente de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua. Una delegación de vecinos que habita en la calle Milagros, donde se edificaría la obra, protestó durante la sesión del Concejo Cantonal, en el edificio localizado en las calles Castillo y Bolívar.

“No estamos de acuerdo con el proyecto porque nos van a dejar encerrados, no vamos a tener donde guardar nuestros vehículos y los negocios van a desaparecer”, dijo Gonzalo Toapanta, morador de la zona.



Pese a que los concejales debatieron el tema por una hora, no hubo resoluciones. Eso molestó a Segundo García uno de los afectados. “No hay respuesta a nuestros pedidos por parte de los ediles, no se hizo una debida socialización del proyecto y ahora se quiere construir, pero no vamos a dejarles”.



Francisco Mantilla, director de Obras Públicas del Municipio, explicó que para solucionar el caos vehicular en la zona alta se debe construir el paso deprimido que se complementará a dos puentes uno de 200 metros y el otro ya construido de 140. “No es un proyecto improvisado, sino que es un estudio desarrollado por los técnicos del Cabildo”.



Aclaró que en la edificación de la obra las 34 familias del barrio Milagros no serán afectadas como se denunció, solo será una vivienda que está al inicio del proyecto. “La socialización de la obra lo hizo el alcalde de Ambato, Luis Amoroso. Todos fueron incitados a la reunión”.

Mantilla dijo que siete oferentes presentaron las ofertas para construir el paso deprimido. Analizan que las firmas cumplan con las especificaciones técnicas. El costo referencial es de USD 1,6 millones.