Familiares de dos secuestrados en Santo Domingo preparan una marcha

Los familiares de la pareja secuestrada por grupo armados en la frontera norte con Colombia prepararon carteles y fotografías de sus parientes, este miércoles 18 de abril del 2018 en Santo Domingo de los Tsáchilas. De esa forma ultimaban detalles para participar en una marcha que ha sido convocada por la sociedad civil y autoridades de la provincia para el jueves 19 de abril a partir de las 16:00.

Se denomina la caminata “Unidos por la Paz” y recorrerá las calles de la ciudad. Elvia Villacís, abuela de Óscar Villacís, el joven de 23 años plagiado por un grupo de disidentes, dice que en la marcha exigirán a las autoridades que agoten todos los esfuerzos para que localicen a su nieto y a su novia Katty Velasco, de 20 años. “Si ellos (los secuestradores) piden un intercambio, por favor no duden en cumplirles. Necesitamos que retornen vivos y no suceda como los periodistas”.



Mientras los familiares escribían carteles con frases como “son ciudadanos comunes no agentes”, decían que les preocupa el paso de las horas. Incluso temen algún tipo de represalias y por eso una de las tías del joven secuestrado tomó la decisión de retirar de la escuela a su hija. “Nosotros no hacemos nada malo, tampoco nuestro sobrino, pero tememos que nos pase algo”, mencionó. La mujer pidió seguridad incluso para el sector donde residen las familias de la pareja.



Este miércoles, el viceministro del Interior, Andrés de la Vega, arribó a la provincia Tsáchila y mantuvo una reunión reservada en el ECU 911. Los detalles de la cita no se conocieron.



Pero la gobernadora, Mary Verduga, anticipó que una de las medidas adoptadas con anterioridad fue brindarle seguridad personal a la familia y también apoyo psicológico y médico.



Anabel Velasco, hermana de la joven secuestrada, pidió que se les provea de información precisa y detallada cuando se tenga contacto con los secuestradores. Ellos desean estar al tanto de las exigencias de los disidentes y del estado de salud de la pareja.