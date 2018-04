Familiares de secuestrados se reunieron con Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la CIDH en Lima

LEA TAMBIÉN

Los familiares de los tres ecuatorianos miembros de un equipo periodístico de diario EL COMERCIO secuestrado hace más de dos semanas se reunieron con Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Lima, este jueves 12 de abril del 2018.

Los ecuatorianos llegaron la noche del miércoles a la capital peruana para tratar de conseguir una reunión con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, e internacionalizar el caso en el marco de la Cumbre de las Américas.

Este jueves, los tres representantes de las familias del conductor Efraín Segarra, del fotógrafo Paúl Rivas, y del periodista Javier Ortega expusieron al relator de la CIDH la situación de los ecuatorianos plagiados el 26 de marzo pasado en la frontera entre Ecuador y Colombia.



En Lima, los ecuatorianos también han acudido a encuentros con distintos medios de comunicación peruanos, en donde hablaron sobre el caso que ha generado la solidaridad de periodistas extranjeros, sociedad civil y representantes de organizaciones internacionales.





Los familiares de los periodistas secuestrados en Mataje mantuvieron encuentros con medios de comunicación en Lima, en donde hablaron sobre la situación de los ecuatorianos plagiados el 26 de marzo pasado en la frontera entre Ecuador y Colombia. Foto: Cortesía familiares



El encuentro con Santos fue un planteamiento que los familiares de las víctimas hicieron el martes al presidente Lenín Moreno en una reunión en el Palacio de Carondelet, en Quito, aunque éste les dijo que “no dependía de él”.

“Nuestra solicitud en la reunión con el presidente fue que se incremente la actividad diplomática de Ecuador con Colombia para que este país tenga una mayor actividad política y policial en el tema del secuestro”, dijo Cristian Segarra, hijo de una de las víctimas.



Y agregó que “le planteamos al Presidente si había la posibilidad de hablar con Santos directamente”, a lo que Moreno respondió que él había pedido una reunión con su colega pero “no dependía de él”.



El viaje a Lima lo decidieron no obstante antes de esa reunión, el domingo, durante una de las vigilias por sus familiares en la Plaza Grande de Quito, a los pies del palacio presidencial.

Medios de comunicación de Perú han mantenido encuentros con los familiares del equipo periodístico secuestrado, en donde los ecuatorianos han narrado el caso de las víctimas. Foto: Facebook

Los familiares de los secuestrados creen que Colombia no está haciendo lo suficiente para ayudar en la liberación de sus seres queridos, por lo que acudirán a la Cumbre de las Américas, el viernes 13 y sábado 14 de abril, con el objetivo de “internacionalizar” su caso.



“Queremos hacer una presencia mediática en la cumbre. El objetivo es sobre todo generar presión sobre el Estado colombiano, o sobre las autoridades colombianas, que participan de la Cumbre para que tengan una mayor actividad o presencia en la negociación”, explicó Segarra sobre la iniciativa.

Y reconoció que aunque no podrán acceder al recinto de la cumbre por las medidas de seguridad, esperan provocar el suficiente ruido como para que Santos y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, les reciban y escuchen.



A la cumbre han llegado con adhesivos, pins y carteles y el apoyo de varios medios de comunicación locales que ya les esperaban en la terminal de llegada. “La intención es hacer un plantón donde nos lo permitan, porque sabemos que la seguridad es muy alta”, subrayó el hijo de Efraín Segarra.



Preguntado sobre qué le diría a Santos si lo tuvieran enfrente, manifestó que “le exigiría un trabajo coordinado con las autoridades ecuatorianas” y “un pronunciamiento sobre las actividades tanto militares como policiales para determinar que nuestros tres familiares no están en su territorio”.



Las posiciones de los gobiernos de Ecuador y Colombia son divergentes desde que los tres desaparecieron el pasado 26 de marzo en Mataje, provincia de Esmeraldas, y un día después se confirmara el secuestro.

Ecuador sostiene que están en territorio colombiano, en tanto Colombia asegura que no es así.



Segarra volvió a recordar que, si ese fuera el caso, por qué habría de decir el periodista Ortega, en un video difundido hace unos días en Colombia, que quería “volver” a Ecuador. “Es una pregunta clave. Que nos diga Santos por qué dice que no están ahí?”, se preguntó.



“Me parece que es un tema político. No quieren reconocer la presencia de una banda internacional criminal en su territorio. Sabemos además que hay un proceso electoral sobre sus hombros en Colombia y quizás este sea un tipo de estrategia”, concluyó.



Para Segarra, Colombia incurre en el “escapismo para no asumir ninguna responsabilidad”.



El viaje se produce en uno de los peores días para las familias de los secuestrados desde que se inició el caso, al haber coincidido con la difusión de un supuesto comunicado de los captores. El Gobierno ecuatoriano ha dicho que no hay ninguna prueba concluyente en ninguna dirección, y que se analiza el origen de ese escrito.