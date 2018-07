Familiares piden que el Ministro de Defensa aclare sus aseveraciones sobre el secuestro del equipo periodístico

LEA TAMBIÉN

Los familiares del equipo de periodístico que fue secuestrado y posteriormente asesinado solicitaron, este jueves 19 de julio del 2018, que el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, explique sus argumentos para haber negado que el plagio ocurrió en territorio ecuatoriano.

“Si el ministro de Jarrín tiene indicios que la Fiscalía no posee, debería acercarse (a la Fiscalía) y aportar con los datos que él maneja para que eso salga a la luz”, dijo Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas.



Horas antes, Jarrín dio una rueda de prensa sobre las reformas legales en sector de seguridad nacional. Allí se le preguntó sobre las razones por las que fueron asesinados Rivas, el periodista Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra.



La respuesta del Ministro fue que la investigación se realiza “en otro país” y no en el Ecuador. Al ser debatido su argumento, ya que hasta ahora los gobiernos de Ecuador y Colombia han dicho que el secuestro se produjo en Mataje, en territorio fronterizo con Colombia, Jarrín señaló lo siguiente: “Usted lo dice, pero no es así”.



Para Rivas, el pronunciamiento del Ministro debería aclararse en una cita. “Creo que él debería invitarnos a una reunión y allí decirnos la información que él tiene. Yo no sé si está desinformado, porque ya Colombia ha dicho que el secuestro fue en Mataje o si quiere posicionar alguna idea de él o del Gobierno”.



De hecho, el ministro del Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas tras la detención de alias ‘Cherry’, aseguró que esta persona interceptó el vehículo en el que se movilizaba el equipo periodístico en Mataje y posteriormente “los llevó a Colombia”.