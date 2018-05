Autoridades del Gobierno se reúnen con los familiares de periodistas asesinados

LEA TAMBIÉN

Los familiares de los periodistas de EL COMERCIO asesinados por disidentes de las FARC mantienen una reunión desde las 07:30 de hoy, lunes 7 de mayo del 2018, con las autoridades del Gobierno.

Esto ocurre en la sede del Ministerio de Justicia, ubicado en la avenida Colón y Almagro, centro-norte de Quito.



El objetivo es dialogar con la ministra de esa Cartera de Estado, Rosana Alvarado y el Consejero del Gobierno, Juan Sebastián Roldán. Quieren conocer qué estrategias se realizan para traer al Ecuador los cadáveres del conductor Efraín Segarra, el fotógrafo Paúl Rivas y el reportero Javier Ortega. "Vamos a ver cuál es la posición del Gobierno", manifestó Ricardo Rivas, hermano de una de las víctimas.



Asimismo, el objetivo es saber cómo se conformará el Comité Internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Parece que no quieren que el organismo internacional (encargado de la repatriación de los cuerpos) sea la CIDH, sino otro ente. Eso es lo que vamos a conversar", precisó Rivas.



Los allegados aseguran que no han recibido noticias del trabajo que realizan las autoridades para repatriar los cuerpos de los periodistas. Esto ocurre luego de que han transcurrido más de 20 días desde que el Frente Oliver Sinisterra suspendiera la ayuda humanitaria.



"Es la primera vez que nos vamos a reunir por parte del Gobierno. Parece que lo que hablamos el viernes en la Asamblea ha tenido su repercusión porque hoy, a las 10:30, tenemos otro encuentro en Cancillería", acotó Rivas.



Los allegados consideran que, si bien los cadáveres están en Colombia y es responsabilidad de ese país, la Cancillería también tiene que "jugar un papel fundamental en este proceso".



"Hay una zona donde están con acciones militares. Entiendo que el Frente Oliver Sinisterra está replegado como informan los medios de prensa. Entonces, me llama la atención que hasta ahora no podamos obtener las coordenadas. Hay muchas preguntas que quedan en el aire", cuestionó Rivas.