Familias de víctimas de submarino piden al Gobierno de Argentina que el dinero de recompensa se use en la búsqueda

Los familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino ARA San Juan desaparecido en el océano Atlántico desde el pasado 15 de noviembre del 2017 pidieron al presidente Mauricio Macri que se retire la recompensa ofrecida por su hallazgo, al no haberse apuntado nadie a la misión, y usarla para reforzar la búsqueda.

El pasado 14 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado argentino la oferta de una recompensa de 98 millones de pesos (alrededor de USD 4,8 millones al cambio actual) para todo aquel que "brinde información y datos útiles" del posible paradero del ARA San Juan.



La queja de las familias proviene del hecho de que, "pasados 41 días" desde el anuncio -los familiares fueron informados de la iniciativa por el Ministerio de Defensa el 8 de ese mes-, "nadie se ha registrado" para recibir la recompensa, por lo cual, no hay información adicional sobre su localización.



Es por eso que los seres queridos de los desaparecidos exigen al Gobierno, a través de una carta hecha pública este jueves 22 de marzo del 2018, que ese dinero sea empleado en la contratación de embarcaciones y material de búsqueda para dar con el buque, a través de licitaciones públicas.



"Exigimos, luego de cuatro meses sin respuestas, que se activen inmediatamente las licitaciones, sabiendo que cuenta con un presupuesto que puede estar en mar argentino en cuestión de horas y que el valor de la contratación es igual al ofrecido en la recompensa", reza la misiva, a la que ha tenido acceso Efe.



Los familiares incitan al mandatario argentino a que aproveche su "oportunidad" para "demostrar a toda la Argentina" que no se "oculta" ni "miente" y que "tiene toda la voluntad de encontrar" al ARA San Juan, antes de recalcar que es su "deber" no solo como presidente del país, sino como Jefe de las Fuerzas Armadas.



Actualmente, únicamente Rusia ofrece ayuda internacional a los buques argentinos que participan en el operativo de búsqueda, meses después de que Reino Unido y Estados Unidos retiraran sus equipos.



No obstante, los familiares consideran que los aparatos que portan los navíos nacionales son "obsoletos" y "casi nulos" y, por ello, solicitan a través de otra carta la dimisión del ministro de Defensa, Óscar Aguad, ya que aseguran que no está cumpliendo con su cargo político y critican su "incompetencia" con el caso.



"Usted utilizó el pedido de la recompensa (...) desvergonzadamente a su favor y el de su Gobierno, ofreciendo una suma poco millonaria para lo que son los costos reales de embarcaciones y al mismo tiempo deteniendo la licitación del mejor equipamiento en la búsqueda", acusan en esa misiva.



El pasado martes 20 de marzo del 2018 se constituyó en la Cámara de Diputados, a petición de los familiares de los desaparecidos, la Comisión Bicameral Especial encargada de esclarecer los hechos a través de testimonios de funcionarios públicos e investigaciones de oficio.



Las conclusiones deberán ser publicadas en un informe final en un plazo no mayor a un año. Paralelamente, la Justicia mantiene el caso abierto con varios de los familiares como querellantes en la causa y se investiga en el seno de la Armada su papel en la desaparición del buque.



En su última comunicación antes de que se perdiera su rastro en noviembre del año pasado, el San Juan informó de que se había producido un principio de incendio en un compartimento de baterías por la entrada de agua al sistema de ventilación pero, supuestamente, el problema fue subsanado y pudo continuar su viaje.



La zona de búsqueda continúa cercada en 430 kilómetros de la costa patagónica argentina, por donde se estima que el submarino podría haber pasado en su trayecto desde la base naval de Ushuaia (puerto más austral del país) hasta la localidad de Mar del Plata, situada en la provincia de Buenos Aires.