Familiares de tres italianos desaparecidos en México ofrecen recompensa

Los familiares de tres italianos desaparecidos en el occidental estado mexicano de Jalisco hace 60 días ofrecieron este martes 3 de abril del 2018 una recompensa de unos USD 109 000 por información que permita encontrarlos.

“El gobierno mexicano no ha dado ninguna recompensa para poder comprar información sobre mi familia”, dijo Francesco Russo, un familiar, que agregó que no tiene certeza de que las autoridades mexicanas estén buscando a sus familiares.



“No le puedo poner la mano en el fuego diciéndole sí lo están haciendo.... Espero que sí y confío en la justicia en que lo están haciendo, pero esa certeza no la tengo”.



El familiar también estimó que la recompensa no interferirá con las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía de Jalisco y agregó que hasta el momento las autoridades no les han llamado para darles información sobre el avance de las indagatorias.



A finales de enero, los tres italianos fueron privados de la libertad por policías municipales de Tecalitlán y entregados a un grupo delictivo de la región sur del estado.

El 24 de febrero cuatro policías de esa localidad fueron detenidos y enviados ante un juez para ser procesados penalmente.



Los familiares de los italianos, de 60, 25 y 29 años, aseguraron previamente que estaban en México como turistas, pero las autoridades determinaron que se dedican a vender equipos de energía, de soldadura y herramientas.



Según las investigaciones, presentaban las piezas como de una marca alemana cuando al parecer eran alteradas y fabricadas en China.



En Jalisco actúa el cartel Nueva Generación, que ha cobrado gran fuerza en años recientes hasta ser uno de los más poderosos y se le han atribuido distintos hechos violentos.



Los casos de desaparición se multiplicaron en México desde 2006, cuando en medio de una ola de violencia ligada al narcotráfico el gobierno federal lanzó una ofensiva militar antidrogas.



El Registro Nacional de Personas de Desaparecidas indica que hasta 2017 en Jalisco se contabilizaban 2 917 personas en paradero desconocido, cifra que lo ubica en cuarto lugar nacional.



En todo México sumaban a esa fecha 33 513 personas no localizadas, de ellas 197 extranjeras.