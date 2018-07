Familiar de Michelle Montenegro: 'Dos hombres la desaparecieron'

LEA TAMBIÉN

Los familiares de la maestra quiteña Michelle Montenegro están desesperados. La joven, de 26 años, lleva 44 días desaparecida y su paradero es desconocido desde el pasado 5 de junio.

Lo último que se supo de ella es que salió de su vivienda ubicada en La Armenia 2, camino al valle de Los Chillos. A partir de ese momento, sus allegados comenzaron a buscarla en toda la ciudad y han pegado afiches con su fotografía en los barrios, casetas de venta de periódicos, edificios y puentes. También han acudido a instituciones gubernamentales para pedir ayuda.



Su hermana, Jazmín, contó la mañana de este miércoles 18 de julio del 2018 que la semana pasada recibió una llamada telefónica de un taxista que la dejó consternada. Le dijo "que había dejado a Michelle en el puente 3 y que se encontró con dos hombres que estaban en un Chevrolet Vitara SZ dorado". Al parecer -según la familiar- "ellos son los que la desaparecieron".



Cuenta que la comunicación duró un poco más de cinco minutos y fue perturbadora. Era una persona que no se identificó, "no dice horas, fechas, ni lugares. No da especificaciones".



Le reiteró a Jazmín que esos hombres desaparecieron a la profesora y que no le revela su identidad por miedo a represalias. A su juicio, se trata de una persona que sabe algo o trata de desviar la investigación.



La familia de Michelle está preocupada, más cuando comprobaron que la llamada se realizó desde una cabina telefónica localizada en el sur de Quito.



Los familiares de la maestra participarán en la marcha por los desaparecidos que se realizará el próximo sábado 21 de julio en Quito.



Telmo Pacheco, presidente de la Organización de Amigos y Familiares de Desaparecidos (Asfadec), informó que la movilización comenzará, a las 09:00, en el Parque de El Arbolito y se dirigirá a la Plaza de la Independencia en el Centro Histórico.



En la manifestación se pedirá a las autoridades que se tipifique la desaparición involuntaria como delito. También que se capacite a policías y fiscales en la búsqueda de personas cuyo paradero es desconocido.



Jazmín Montenegro hizo un llamado a la gente para que se una a la manifestación por solidaridad. El objetivo es generar conciencia y que se muestre la problemática. "Esto le puede pasar a cualquiera y hacemos un llamado a la movilización".