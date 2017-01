La familia de Guillermo Lasso lo acompañó en el arranque oficial de su campaña en Guayaquil

La explanada frontal del Centro de Convenciones de Guayaquil fue el escenario para la apertura oficial de la campaña electoral de Guillermo Lasso. La mañana de este 4 de enero del 2017, el presidenciable de la alianza Creo-SUMA expuso sus propuestas desde una tarima con miras de ganar adeptos para los comicios del próximo 19 de febrero del 2017.

En el sitio se instalaron graderías alrededor de la tarima. Los simpatizantes llegaron desde varias jurisdicciones con camisetas, gorras y banderas alusivas al movimiento Creo y otras organizaciones afines.



Lasso, previo a su intervención, fue presentado por su esposa María de Lourdes Alcivar. En la tarima también estuvieron los hijos de la pareja y sus dos nueras.



El presidenciable, junto a ellos, dijo que representan los valores de la familia ecuatoriana por su honestidad.



Pero el discurso de Lasso estuvo marcado también por duras críticas al oficialismo y al presidenciable de Alianza País (AP), Lenín Moreno.



"Ustedes (AP) no son capaces de sacar adelante al Ecuador", afirmó el candidato de Creo luego de cuestionar que el oficialismo olvidó al campo y generó desempleo.



"No podemos caer en las trampas de caritas de buenas, de caritas de yo no fui. Ellos son responsables políticos de la corrupción que impera en el Ecuador", manifestó.



Entre gritos de "Lasso Presidente" y "fuera Correa fuera", el candidato a la Presidencia repitió que creará un millón de empleos en los próximos cuatro años de gobierno. Y dijo que para lograr este plan eliminará al menos 14 impuestos y abrirán nuevos mercados.



En la jornada también se dirigieron al público César Monge, director Nacional de Creo. Guillermo Celi, primer candidato nacional a la Asamblea de la alianza y Andrés Páez, aspirante a la Vicepresidencia.



Páez afirmó que de ganar las elecciones emprenderán una rígida fiscalización y pidió a la ciudadanía acabar "con diez años de impunidad en el correísmo".



Lasso tiene previsto, a las 17:00, hacer recorrido en el sector de la Bahía, en el centro de Guayaquil.