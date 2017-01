Facilitadores de diálogo en Venezuela entregan propuesta a oposición

Los facilitadores del diálogo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela entregaron el viernes, 20 de enero, a la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) una propuesta para reactivar las conversacionesquequedaron congeladas en diciembre pasado.

La propuesta había sido entregada el juevesal presidente Nicolás Maduro en la reunión que éste sostuvo con elsecretario general de Unasur, Ernesto Samper,el nuncio apostólico Aldo Giordano y los ex presidentes de Republicana Dominicana, Leonel Fernández; de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y de Panamá, Martín Torrijos.



Antes, los facilitadores visitaron la Asamblea Nacional (Congreso), donde fueron recibidos por la directiva que prestó juramento el 5 de enero y que es cuestionada por el Gobierno.



Samper dijo que expresó el apoyo de los facilitadores al foro legislativo y destacó la "profunda convicción de que parte de la estructura de una democracia es la presencia y la vigencia de un Congreso". "No es un reconocimiento que hagamos por razones coyunturales y estructurales, sino (que) lo que establece la diferencia entre una democracia y una no democracia es que haya un Congreso abierto", indicó.



La directiva, encabezada por el presidente Julio Borges, agradeció la visita y destacó la urgencia de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publique el cronograma electoral para 2017, que prevé los comicios de gobernadores y alcaldes, pero que todavía no han sido convocados. Samper dijo en una entrevista con el canal Globovisión que el Gobierno y la oposición de Venezuela deben reconocerse mutuamente para que el diálogo tenga bases firmes.



Los facilitadores se proponen relanzar el proceso de diálogo, que fue congelado en diciembre, cuando la oposición rechazó asistir a la cita con representantes del Gobierno, alegando que éste se había negado a cumplir los acuerdos suscritos en una reunión previa.



La oposición dijo que el Gobierno se ha negado a cumplir las condiciones relacionadas con la liberación de políticos presos, respeto a la Asamblea Nacional, un cronograma electoral y la solución a la crisis de escasez de alimentos y medicinas.



El Gobierno, por su lado, dijo que la oposición incumplió el acuerdo de impulsarun ambiente de convivencia nacional y que la Asamblea, bajo control de una mayoría opositora, buscarala manera de salir del desacato.