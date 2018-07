Cinco sectores exportadores dicen que nueva tarifa por manejo de contenedores resta competitividad  

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El sector exportador ecuatoriano está golpeado. El cobro de una nueva tarifa para el manejo de contenedores en Guayaquil impacta directamente en la competitividad en los mercados de destino.

Así se pronunciaron los representantes de los sectores bananero, camaronero, cacaotero, atunero y de teca y maderas tropicales en una rueda de prensa conjunta la mañana de este martes 24 de julio del 2018.



El cobro de una tarifa que oscila entre USD 35 y 50 por el turno para retirar el contenedor vacío desde los patios de depósitos en Guayaquil ha generado el rechazo de los exportadores desde junio en que entró en vigencia. A raíz de la aprobación de una ordenanza municipal que estableció que esos depósitos debían prestar servicio 24/7 los dueños de los patios aplicaron el valor a los exportadores para financiar sus costos operativos.



Pero José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, explicó que ese servicio que se cobra en los patios de depósitos ya está incluido en el ítem denominado ‘manejo de contenedores vacíos’ que se paga a las navieras. Además , la normativa municipal no estableció ninguna tarifa extra.



“Como exportadores no recibimos servicios en los patios, recibimos servicios de las navieras y estas nos facilitan el contenedor para transportar nuestros productos y por esa logística ya pagamos”, añadió.



Señaló que la normativa municipal para los depósitos y patios se aprobó hace cuatro años y esas empresas debían adecuar sus instalaciones. Para el sector camaronero el impacto de la tarifa es 1 centavo en cada libra de camarón en mercado de destino, este año se proyecta vender 1 300 millones de libras del producto.



Los gremios proponen que el Ministerio de Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo intervenga como ente regulador, como un tercer actor ya que no ha habido acuerdos con la Cámara Marítima que representa a los patios. El patio es una infraestructura extra-portuaria que le da servicio a la naviera para que guarde sus contenedores.



Eduardo Ledesma, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), recordó que el 4 de julio pasado se envió una carta al MOP, pero lamentó que hasta la fecha no haya respuesta.



“Se hace de la vista gorda”, dijo. Y también presentaron una queja a la Superintendencia de Poder de Mercado porque consideran que los depósitos son “oligopolios” que están afectando la actividad.



“Esta es una liga de la productividad, la reunida aquí, y no le interesa la política sino las exportaciones y competitividad del país; así como el Gobierno está tratando ser más competitivo y crear plazas de trabajo”.



Según Ledesma, el impacto en las exportaciones de la fruta será de USD 13,3 millones este año. El 85% de los contenedores que salen de los puertos de Guayaquil son con banano.



Mónica Maldonado, directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadoras Atuneros (Ceipa), señaló que el sector ya está golpeado este año con la caída en las exportaciones entre el 7 y 14% en el último trimestre. Por lo tanto esta nueva tarifa llega en un momento crítico que afecta más la competitividad del sector sobre todo en la Unión Europea.



En tanto, Vicky González, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Productos de Teca y Maderas Tropicales (Asoteca), explicó que el sector ya ha tenido dos paras este año por problemas logísticos. En el país hay solo dos empresas fumigadoras certificadas por la India, a donde va la mayor exportación del país, lo que impide aumentar los volúmenes de ventas. Y hay otras 11 interesadas en ser certificadas.



Francisco Miranda, presidente del directorio de Anecacao, calificó como “un impuesto” la tarifa que cobran los depósitos. Y además dijo que en realidad esa medida afecta a toda la cadena productiva, pero principalmente a los pequeños agricultores. Calcula que el impacto es de USD 3 por cada m3 del producto que se exporta.



Los cinco gremios, que mueven el 70% de las exportaciones no petroleras, aclararon que no están en contra de las ordenanzas municipales y se niegan a pagar la tarifa, aunque están obligados para poder enviar los productos a los mercados de destinos.