Exportadores de banano se quejan de la concesionaria de Puerto Bolívar

La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) denunció que Yilportecu S. A., concesionaria de Puerto Bolívar (El Oro), supuestamente intentó frenar el ingreso de la fruta de exportación a los muelles.

Según un comunicado del gremio, difundido la tarde de este martes 17 de octubre del 2017, la empresa no permitió el ingreso de banano al puerto ni el atraque a los muelles portuarios de naves programadas para el inicio de embarques correspondientes a la semana 42 de 2017.



Eduardo Ledesma, director Ejecutivo de AEBE, dijo que Yilport “no dejó ingresar el barco al puerto hasta que los exportadores no se pongan al día”. En el comunicado explicó los exportadores habían acordado pagar USD 0,15, pero las autoridades y la concesionaria quedaron en revisar el pliego tarifario.



En mayo pasado se aprobó un pliego de tarifas que debía aumentar progresivamente, a lo que se opusieron los exportadores. “Lo que antes cobraba 20 centavos ahora está cobrando 0,30 por caja”, pero los bananeros solo están cancelando USD 0,20 y Yilport está exigiendo que se cumpla con el aumento.



Ledesma recordó que el gremio ha venido solicitando al Gobierno revise el contrato de la alianza público-privada con Yilport.



Este Diario llamó al gerente de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, Vicente Guzmán, para tener una versión del incidente, pero dijo que se le diera unos minutos para contestar y luego no hubo respuesta hasta las 20:00.