Explosión en central nuclear en Francia sin riesgo de contaminación

Una explosión tuvo lugar este jueves hacia las 09:00 GMT en la central nuclear de Flamanville, en el norte de Francia, pero fuera de la zona nuclear, indicaron las autoridades locales, que aseguran que no hay ningún riesgo de contaminación.

“Es un acontecimiento técnicamente significativo pero no se trata de un accidente nuclear ” porque la explosión tuvo lugar “ fuera de la zona nuclear”, dijo Olivier Marmion, un alto responsable de la prefectura.



Cinco personas resultaron levemente intoxicadas pero no hubo ningún herido grave, añadió, explicando que los servicios de emergencia siguen en el lugar.



Según las autoridades el incidente terminó a las 11:00 GMT. Tras la explosión uno de los dos reactores de la central nuclear fue detenido.



La central nuclear de Flamanville, en la región de Normandía, está en funcionamiento desde los años 1980. Desde 2007 se está construyendo otro reactor nuclear de tercera generación (EPR), más seguro y más potente que los actuales, pero su construcción ha sufrido varios retrasos y no se pondrá en funcionamiento hasta 2018.