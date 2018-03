Nuevo atentando se dio en medio de un estado de excepción vigente en San Lorenzo y Eloy Alfaro

Los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo, en Esmeraldas, permanecen en estado de excepción desde el 27 de enero, día en el que se registró el ataque terrorista al comando de la Policía. A partir de esos hechos, el Gobierno dijo haber reforzado la seguridad militar y policial en la frontera.

Sin embargo, la mañana de este viernes 16 de marzo del 2018, las autoridades de los Ministerios del Interior y de Defensa no aclararon cómo el grupo armado montó el atentado en Borbón, provincia de Esmeraldas, en medio de ese estado de excepción.



Según las primeras investigaciones, los sospechosos tuvieron tiempo de movilizar un saco de yute con pólvora hasta el retén naval de Borbón, conectar un extremo de cable a un medidor cercano a un inmueble, y generar la detonación.





Tras la explosión registrada la madrugada de este viernes en un cuartel naval de Borbón, las autoridades ofrecieron una rueda de prensa, en las instalaciones del Ecu 911, en Quito.

El ministro del Interior César Navas no dio mayores detalles del incidente, pero sí se refirió a las acciones desplegadas para esclarecer el atentado ocurrido el 27 de enero pasado, en un cuartel policial de San Lorenzo, Esmeraldas.



El funcionario aseguró que se logró la detención de cinco ciudadanos que estarían involucrados en la explosión ocurrida en un cuartel policial de San Lorenzo. Los arrestos se ejecutaron entre el jueves 15 de marzo y la madrugada de este viernes, 16.

Como parte del operativo, denominado Libertador, se realizaron 20 allanamientos: dos en Guayas y 18 en Esmeraldas. Los detenidos presuntamente pertenecerían a una "organización delincuencial" que opera en la frontera norte. Se confirmó que los detenidos tendrían vínculos con alias Guacho.



Navas sostuvo que de forma “coincidencial” se registró la madrugada de este viernes, otra explosión, con un artefacto de fabricación casera, en la parroquia Borbón, cantón Eloy Alfaro, en Esmeraldas. El funcionario adelantó que todavía no se ha determinado si los presuntos miembros de esta organización también estarían involocrados con el atentado de Borbón.



El titular de la Cartera del Interior ratificó el compromiso del Gobierno Nacional de hacer “frente al crimen organizado”. Agregó que las detenciones no se desprendieron solo del estado de excepción que se dispuso en Esmeraldas, sino por el fortalecimiento del control en la fontera norte.



Carlos Baca, fiscal General del Estado, quién también estuvo en la rueda de prensa, comentó que el objetivo de los allanamientos de la operación Libertador, fue encontrar elementos de convicción sobre el uso de armas de fuego y material explosivo entre los miembros de la presunta red de crimen organizado. Subrayó que se desplegaron 13 fiscales y 14 funcionarios de apoyo para los allanamientos.



Sin embargo, Baca no descartó que la explosión de Borbón, que se registró a la misma hora en la que se ejecutaba el operativo Libertador, haya sido una distracción. “Es posible que esto es lo que estos grupos pretendían, distraer la atención sobre el alcance del operativo”.



Además, confirmó que recibieron la colaboración del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y de la Fiscalía de Colombia, como parte de su política de combate al terrorismo y al crimen organizado.



Patricio Zambrano, ministro de Defensa, reiteró que no hay certeza de que las personas detenidas estén involucradas con la explosión en Borbón. Pero comentó que los daños son menores, y que el artefacto utilizado es diferente al que se detonó en San Lorenzo.



A las autoridades se les consultó esto: ¿cómo se logró ejecutar todo esto, en horas de la madrugada, si en Borbón está restringido la movilización de personas a partir de las 22:00? Respondieron que en la zona de frontera se ha desplegado toda la fuerza estatal para repeler a posibles grupos armados irregulares.