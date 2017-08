Expertos en finanzas personales sugieren tres opciones para optimizar el decimocuarto sueldo

El plazo para pagar el decimocuarto sueldo en la Sierra y Amazonía venció el martes 15 de agosto del 2017. Desde el miércoles, los empleados de las empresas públicas y privadas de ambas regiones ya están decidiendo qué uso le dan a este ingreso.

Comprar útiles escolares, pagar deudas, invertir en un nuevo proyecto o ahorrar son algunas de las opciones que sugieren expertos en finanzas personales consultados.



Este monto es un ingreso “extraordinario”, ya que se trata de un valor adicional a la remuneración mensual establecida en el Código del Trabajo, explica Wilson Araque, director del Área Académica de Gestión y del Observatorio de Pymes de la Universidad Andina Simón Bolívar



Cuando se recibe este monto, la primera pregunta que un trabajador debe hacerse es cuál es el principal destino que deben tener estos recursos. Y ese está relacionado con cubrir los gastos que implica el regreso a clases. De hecho, el decimocuarto también es conocido como bono escolar.



En las regiones Costa e Insular ya recibieron el pago de este sobresueldo en marzo de este año, previo al inicio de su ciclo escolar.



Los gastos que se pretenden cubrir incluyen el pago de matrículas, compra de uniformes o la adquisición de útiles escolares. Aunque con este valor (USD 375 para el 2017) en ocasiones no se logra cubrir estos gastos, Araque dice que la clave es la “actuación inteligente” por parte de los consumidores.

Con esto se refiere a evaluar en el hogar cuáles son las necesidades más urgentes y analizar las opciones para evitar gastos innecesarios, por ejemplo, reutilizando útiles escolares del año pasado, no seguir modas que pueden ser más caras y organizarse con otros padres de familia o vecinos para comprar al por mayor.



En los locales del Centro Histórico de Quito se observan promociones tanto en materiales escolares como en uniformes. Este fin de semana se espera una mayor afluencia del público en locales de artículos escolares.



Una vez cubiertos estos gastos se debería utilizar este ingreso para pagar deudas. Bertha Romero, experta en finanzas personales del programa de educación financiera Tus Finanzas, recomienda analizar cuál es la deuda más grande, y que genera mayores intereses, para destinar el dinero primero hacia ese objetivo.



Otra opción es empezar un ahorro programado. Lo importante, dice Romero, es tener una meta en mente en la cual utilizar este fondo en el futuro. Si se tiene una finalidad específica, es más difícil que se gaste este dinero en necesidades que surgen del día a día.



El lugar más seguro para empezar a guardar este ingreso es una cuenta de ahorros, ya que las personas estarán menos tentadas a utilizar ese dinero; además es un sistema que permite ganar intereses.



Para esta experta en finanzas personales, otro destino del decimocuarto sueldo puede ser un fondo de emergencias. “Todos los empleados deberían contar con esta reserva en caso de una eventualidad”. Si aún no lo tiene, añade Romero, se recomienda colocar tres meses de sueldo para tener un respaldo efectivo.



Los trabajadores reciben el monto completo si completaron su año laboral. Si estuvieron empleados por menos tiempo, recibirán la parte proporcional. Además, si no notificaron a inicios de este año la decisión de recibir el decimocuarto sueldo acumulado, se les entregará la fracción correspondiente cada mes.



La recomendación de Romero para las personas que no son disciplinadas o no tienen registro de sus gastos, es que opten por recibir el bono completo en agosto. Si, por el contrario, es una persona organizada con su dinero, no tendrá problema en recibirlo mensualmente.

No olvide



La decimocuarta remuneración se paga a los trabajadores que estén bajo relación de dependencia.



Jubilados patronales, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de los institutos de afiliación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas también tienen derecho a recibir esta remuneración.



El empleadodebe notificar a su empleador por escrito y dentro de las fechas establecidas si desea mensualizar el decimocuarto sueldo o recibirlo de manera acumulada.​