Expediente de juicio político a Jorge Glas ya está en la Corte Constitucional

La Asamblea Nacional remitió la solicitud de juicio político al vicepresidente Jorge Glas a la Corte Constitucional (CC). El documento fue recibido por la Secretaría General del organismo cerca de las 16:00 de este lunes, 18 de diciembre de 2017.

Minutos antes de que la solicitud llegue a la CC, el presidente Alfredo Ruiz había convocado a una sesión extraordinaria del Pleno de la Corte para este martes 19 (10:00). Ahí es probable que se realice el sorteo del caso.



La Ley de Garantías Jurisdiccionales indica que una vez recibida la solicitud, al menos cinco de los nueves jueces que conforman el Pleno sesionarán para que se sortee al magistrado ponente. El juez designado debe preparar el proyecto de dictamen, con base a la información recibida de la Asamblea, y tiene tres días a partir de la fecha del sorteo.



Evaluará si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución, si se distingue la infracción que se le atribuye a Glas y si esta corresponde a las causales para ser enjuiciado. Y, finalmente, si procede o no iniciar el juicio político.



Inmediatamente presentado el proyecto de dictamen, el Presidente de la Corte convocará a sesión al Pleno, dentro de las 24 horas siguientes. El dictamen será emitido hasta en 48 horas después de presentado el proyecto y se resolverá con las dos terceras partes de los integrantes del Pleno (al menos seis de nueve votos).



Si la Corte Constitucional emite un dictamen favorable, el Presidente de la Asamblea, José Serrano, lo pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL), para el inicio del procesamiento político, con el envío del caso a la Comisión de Fiscalización.



Dentro de los nueve jueces que pueden recibir el caso vía sorteo están Marien Segura y Tatiana Ordeñana. Ellas estuvieron a cargo del control constitucional del cuestionario de consulta popular que presentó el presidente Lenín Moreno. No cumplieron con el periodo de 20 días y la consulta fue convocada sin un dictamen previo.



La Contraloría solicitó a la CC que analice las posibles sanciones a las dos magistradas por el incumplimiento de sus funciones, donde está considerada incluso la destitución. Pero, todavía ese análisis no ha sido incluido en la agenda de las sesiones de la Corte.