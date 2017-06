Expectativa entre consumidores por reducción del IVA

La tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) volverá al 12% desde este jueves 1 de junio de 2017, a la par que se eliminen las salvaguardias.

La Ley de Solidaridad por el Terremoto determinó el aumento de dos puntos a este impuesto desde junio del año pasado para financiar la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, provincias afectadas por el movimiento telúrico del 16 de abril del 2016.



Entre julio del 2016 y abril de este año, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD 4 999,8 millones por efectos de IVA. De ese valor, USD 682 millones correspondió a los dos puntos adicionales del IVA.



Leonardo Orlando, director del SRI, informó a este Diario que se espera que la recaudación de los dos puntos adicionales cierre en USD 800 millones.



El IVA no es parte del costo del producto, sino que se cobra al consumidor final, por lo que el Precio de Venta al Público (PVP) debe reflejar la variación. Por ejemplo, en el caso de un producto que cuesta USD 100, con un IVA del 14%, tiene un PVP de USD 114. Pero al regresar a la tarifa anterior del 12% del IVA, el precio final es de USD 112.



El IVA lo pagan productos de consumo diario como champú, jabón, detergente, cepillos de dientes, papel higiénico e insumos de aseo, además de alimentos como chocolates, café soluble, galletas, gaseosas, fideos, etc. También están gravados los electrodomésticos, ropa, calzado, etc.



Este Diario hizo un recorrido por el sur de Quito y consultó a la ciudadanía sobre los efectos del incremento del IVA durante el año de vigencia y su expectativa con el retorno a la tarifa anterior.