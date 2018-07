Exjefes guerrilleros de las FARC comparecen ante tribunal de paz

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El tribunal especial de paz, creado por el acuerdo firmado entre el Gobierno de Colombia y la exguerrilla de las FARC, inició hoy viernes 13 de julio del 2018 las primeras audiencias a 32 antiguos líderes de esa organización, dentro de los que se encuentra su máximo jefe, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko'.

Los exguerrilleros fueron citados en la sede del tribunal a partir de las 14:30 horas y el primero en arribar al lugar, ubicado en el norte de Bogotá, fue Londoño. La denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expondrá, por un tiempo aproximado de cuatro horas, los materiales probatorios contenidos en un informe de la Fiscalía General que cita los delitos de secuestro y extorsión cometidos por el exgrupo guerrillero entre 1993 y 2012.



Iván Márquez, segundo en las FARC, no compareció ante la JEP alegando razones de seguridad y fue representado por un abogado. Desde hace meses, Márquez reside en uno de los espacios de reincorporación que dispuso el Gobierno, en una zona rural del sureño departamento de Caquetá. A su vez, Seusis Pausivas Hernández, alias 'Jesús Santrich', que se encuentra detenido desde abril por presuntamente conspirar para enviar droga a Estados Unidos, compareció por medio de una videoconferencia.



Se espera que al finalizar la audiencia a cada exlíder de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) se le cite a una nueva comparecencia para rendir declaratoria y posiblemente a audiencias con víctimas del conflicto. Cada uno deberá determinar si reconoce o no la responsabilidad en los hechos expuestos.



En los citados hay siete de los representantes de las FARC que a partir del 20 de julio, cuando empezará una nueva legislatura, ocuparán 10 escaños en el Congreso, en cumplimiento de uno de los puntos del acuerdo de paz. Las FARC, convertidas ahora en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, suspendieron los secuestros al comienzo del proceso de paz y dijeron entonces que ya no tenían a ninguna persona en cautiverio.



La JEP es uno de los pilares elementales del acuerdo de paz firmado a finales de 2016, pues concede penas alternativas -más leves que las impuestas por la justicia tradicional- a quienes estuvieron involucrados en el conflicto armado, al tiempo que busca crear memoria histórica de lo que pasó en esas cinco décadas de guerra.