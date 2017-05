Ecuador se sometió a un examen de la ONU sobre situación de los derechos humanos en la nación

Ecuador expuso este lunes 1 de mayo de 2017 ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, la situación de los derechos humanos en el país. Allí señaló que durante los 10 años del gobierno del presidente Rafael Correa se han realizado muchos avances en cuanto a la protección de los derechos de las personas.

“Hemos reducido la desigualdad, que es una vergüenza para América Latina", declaró el canciller Guillaume Long, ante el foro intergubernamental más importante de derechos humanos de la ONU.



Entre los logros alcanzados destacó la universalización de la salud y la educación, y aclaró que están consagrados en la Constitución del Ecuador como derechos. Además, dijo que se ha establecido un referente para la región en materia del buen vivir y de la prevalencia de los derechos civiles u sociales por sobre los políticos.



Luego ocupó gran parte de su intervención para cuestionar a empresas, medios de comunicación y “poderes económicos”. "Hemos afrontado a las transnacionales, defendido el medio ambiente, combatido el trabajo infantil, hecho obligatoria la afiliación a la seguridad social, establecido un salario mínimo que cubre la canasta familiar y exigido a las empresas que paguen los impuestos que les corresponden", detalló.



Para Long, es necesario que a nivel de las Naciones Unidas se cree un instrumento legal que permita regular a las empresas transnacionales y se apoye el control de la evasión tributaria. "En Ecuador la presión tributaria se eleva al 20% del PIB, en los países desarrollados entre 30 y 50%, y en la Unión Europea es del 38%, pero cualquier intento de reforma tributaria es rechazada por las élites y los medios de comunicación", aseguró.



Sobre los medios de comunicación, el Canciller dijo que aquí se vive un estado de “plena libertad de expresión”. "Se olvida que los medios también pueden violar los derechos humanos con mensajes racistas, sexistas, discriminatorios o difamatorios".



Sobre este tema, varios países como Reino Unido, Estados Unidos, Suecia entre otros, cuestionaron la Ley de Comunicación, porque consideraron que limita la capacidad de los medios de difundir información sin que exista una censura. Asimismo, recomendaron que se creara una cultura de respeto a las organizaciones sociales y a su posibilidad de expresarse libremente sin temor a ser cerradas o perseguidas.



Long respondió que esto no era cierto y que existían en el país más de 90 000 organizaciones de la sociedad registradas y que “no todos los comentarios reflejan la realidad del país. Nos sorprende porque por lo general las críticas vienen de un grupo muy pequeño de organizaciones de la sociedad civil, que son los que están financiados por países que luego se expresan en estos foros en contra de lo hecho. Es penoso que no haya un esquema que permita que todas las voces de las organizaciones civiles se expresen y no solo de las 2 o 3 que son financiadas por otros países”.



Hoy se cumplió el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) sobre los derechos humanos en Ecuador. Las recomendaciones y felicitaciones serán entregadas en un documento a la delegación.