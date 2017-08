Evo Morales revela que exministro padece un tumor y no tiene dinero para el tratamiento

El presidente de Bolivia, Evo Morales, reveló que el exministro de Economía Luis Arce, considerado el artífice de la estabilidad económica del país, padece por un tumor que debe extirparse, pero no tiene los recursos para tratarse, según declaraciones publicadas este 5 de agosto del 2017 en el diario boliviano El Deber.

"Imagínese, así son nuestros ministros, no tiene plata para hacerse el tratamiento. Vino a informarme que estaba vendiendo su departamento y hemos aportado para ayudarlo", afirmó Morales al matutino, que publicará mañana una entrevista al mandatario.



Arce fue el ministro que más tiempo acompañó a Morales en el Gobierno, 11 años y cinco meses, y se le considera el factor clave para mantener la estabilidad económica boliviana.



El economista solicitó licencia a Morales el pasado 25 de junio para dejar el cargo y someterse a un tratamiento en el exterior del país, tras señalar que sufría de problemas estomacales.



Según Morales, Arce está vendiendo su departamento para costear los gastos médicos de la primera fase de su tratamiento, pero el dinero no le alcanza para una segunda fase de la curación. Dijo que han hecho aportes económicos para el tratamiento de Arce y harán otros para la extirpación del tumor.



"Y a estos acusan de corrupción. Revisen ministro por ministro, hay exministros que son taxistas, tienen sus comercios", apuntó, en alusión a que varios de sus colaboradores terminan volviendo a hacer trabajos más sencillos al dejar el Gobierno.



Morales definió a Arce como "un excelente compañero" que supo "cuidar la economía" y que se preocupaba por no evitar gastos.



El presidente contó más de una vez que organismos

internacionales le ofrecieron trabajo a Arce con salarios altísimos, pero prefirió quedarse como ministro por un salario mucho menor.



La última aparición pública de Arce fue el 14 de julio en La Paz cuando dijo a los periodistas que hará viajes continuos a Brasil, aunque en aquella ocasión solo adelantó que su enfermedad tenía un "diagnóstico reservado" y que se restablecería pronto.