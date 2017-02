Evacuación masiva en California ante daños en represa por las lluvias

Unas 180 000 personas estaban siendo evacuadas este lunes 13 de febrero del 2017 ante daños en el desagüe auxiliar de una represa en el norte de California, Estados Unidos, que podrían provocar la fuga de grandes torrentes de agua.

La reserva de la represa de Oroville, 75 km al norte de Sacramento, la capital de California, estaba llena tras varias semanas de fuertes precipitaciones.



La represa de 235 metros no corría en sí misma riesgo de colapso, según las autoridades, pero un eventual rebase causa gran preocupación debido a la erosión que pueda provocar en el borde concreto, señaló el diario Sacramento Bee.



Las autoridades liberaban unos 2 830 metros cúbicos de agua por segundo a través del desagüe principal, logrando el domingo un descenso de la reserva hasta un nivel que no provoca flujo hacia el desagüe auxiliar dañado, dijo el vocero de Recursos Acuáticos Doug Carlson citado por el periódico.



Pese a que ya no hay riesgo inmediato, la orden de evacuación sigue vigente mientras las autoridades evalúan la solidez del desagüe principal, paralelo al auxiliar, que también se dañó debido al fuerte volumen de agua.



“Evacuación inmediata”



“Ahora que no hay más agua escapándose del desagüe auxiliar, aunque esto estabilice la situación, quedan muchas incógnitas”, dijo el sheriff del condado de Butte, Kory Honea, durante una conferencia de prensa el domingo.



“No estamos aún en condiciones de tomar decisiones para saber si es seguro o no autorizar el regreso de la población a la zona”, añadió.



Unas 180 000 personas que viven en comunidades cercanas recibieron una orden de “evacuación inmediata” el domingo. La orden afectaba a las zonas más bajas de la ciudad de Oroville (de unos 20 000 habitantes) así como las situadas río abajo.



La oficina del sheriff del condado de Butte, donde está situada la represa, advirtió que una “situación peligrosa se desarrolla alrededor del desagüe auxiliar de la represa de Oroville”.



“Un derrumbe de la estructura del desagüe auxiliar provocaría una salida incontrolada de agua desde el lago de Oroville”, añadió.



Más al sur, en el condado de Yuba, también se emitió una orden de evacuación. “Si, se emitió una orden de evacuación”, indicó la oficina de emergencias de Yuba en Facebook.



“Todo el condado de Yuba en la zona del valle. El desagüe auxiliar está a punto de fallar.... Solo tomen rutas hacia el este, sur u oeste. NO VIAJEN AL NORTE RUMBO A OROVILLE!!!!!”.



Imágenes tomadas desde un helicóptero por la cadena KCRA mostraban el agua escapándose del desagüe auxiliar y metiéndose en una reserva secundaria, también llena, antes de dirigirse hacia el río Feather que atraviesa Oroville.



El gobernador de California, Jerry Brown, emitió una orden de emergencia para desplegar recursos a la zona afectada.



“He estado en estrecho contacto con el personal de emergencia que maneja la situación en Oroville (...) Está claro que las circunstancias son complejas y que cambian rápidamente”, dijo Brown en un comunicado.



“El estado está dirigiendo a todo el personal y los recursos necesarios para manejar esta muy seria situación”, agregó.