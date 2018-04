Primera estatua de una mujer en la plaza del Parlamento británico

LEA TAMBIÉN

La plaza del Parlamento británico en Londres tiene desde este martes, 24 de abril del 2018, la primera estatua de una mujer, la sufragista Millicent Fawcett (1847-1929), que compartirá espacio con Winston Churchill, Gandhi o Nelson Mandela.

La estatua de bronce, realizada por el artista Gillian Wearing, representa a la activista de pie sosteniendo una pancarta con el lema “el coraje llama al coraje en todas partes” ("Courage calls to courage everywhere"), extraído de un discurso de Fawcett apelando a movilizarse.



Sin la lucha de Fawcett a favor del voto femenino, que las británicas obtuvieron hace ahora un siglo, “yo no sería primera ministra hoy, ninguna de nosotros disfrutaría de los derechos y protecciones de los que disfrutamos hoy”, dijo la jefa del gobierno Theresa May, presente en la inaguración.



La instalación de la primera estatua de una mujer en Parliament Square es el resultado de una movilización de la militante feminista británica Carolina Criado Pérez -nacida en Brasil de padre argentino-, que consiguió 85 000 firmas a favor de su iniciativa para compensar el desequilibrio en una plaza que hasta ayer tenía 11 estatuas sólo de hombres.