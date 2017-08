EE.UU. estudia sanciones comerciales contra China

Estados Unidos estudia adoptar sanciones comerciales para obligar a China a respetar de forma más estricta la propiedad intelectual, informó la noche del martes 1 de agosto de 2017 el diario The Wall Street Journal.

El gobierno examina la posibilidad de “invocar una disposición poco utilizada que permite iniciar una investigación para determinar si las políticas puestas en práctica por China sobre propiedad intelectual no conllevan 'prácticas comerciales desleales'”, informó el periódico citando fuentes conocedoras del caso.



La Casa Blanca quiere que Pekín castigue con más dureza el robo de propiedad intelectual y modifique el sistema de transferencias de alta tecnología para que las compañías estadounidenses puedan entrar en el mercado chino.



“Todavía no se sabe cuánto tiempo necesitará la administración para estudiar el tema antes de tomar una decisión” , precisó el diario, aunque mencionó que algunos funcionarios barajan la posibilidad de que sea esta misma semana.



El presidente Donald Trump y su homólogo Xi Jinping transmitieron la imagen de mantener una relación cordial durante su encuentro en abril en Florida, que ha dado algunos frutos como la exportación de carne de res estadounidense a China, algo que no ocurría desde 2003.



Las negociaciones económicas de mediados de julio finalizaron sin avances, porque Washington reclamó una relación comercial más “estable y recíproca”.



Pero la posición de China con respecto al programa nuclear de Corea del Norte ha creado fisuras entre ambos países.



Trump llegó a decir este fin de semana que está “muy decepcionado” con Pekín y que no permitirá que sigue sin hacer nada para frenar las ambiciones armamentísticas de Pyongyang.



China -principal aliado de Corea del Norte- respondió a Trump que no mezcle el tema norcoreano con su relación comercial.