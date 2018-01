El Gobierno de EE.UU. busca ampliar el SGP por tres años

La administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, impulsa una ampliación de tres años del Sistema General de Preferencias (SGP). Así lo afirma un comunicado de la firma lobbista Squiere Patton Boggs, del 2 de enero el 2018.

Este sistema de preferencias unilaterales, que venció el pasado 31 de diciembre del 2017, permite que los productos de más de 120 países, entre los cuales está Ecuador, ingresen al mercado estadounidense sin pagar aranceles.



Para que este sistema vuelva a estar vigente es necesario que el Legislativo de EE.UU. autorice la ampliación del esquema. Aún no hay fecha para el tratamiento del tema.



Sin embargo, la firma lobbista indicó que el Gobierno de Trump espera que se realice lo más pronto posible.



India, Brasil y Tailandia son los mayores beneficiarios del sistema de preferencias, con USD 29 billones en exportaciones a los EE.UU. en el 2016 bajo el esquema, según información de la Oficina de Comercio estadounidense.



En un inicio el Gobierno de Trump prefirió no referirse al tema. Solo una vez que empezó el año nuevo se expuso abiertamente la posición de la Administración sobre este esquema que, a decir de la lobbista, es de “larga data”.



El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, indicó ayer miércoles 3 de enero que conoce la información y señaló que es importante que exista protección por tres años para los productos del Ecuador, pero que la intención del Régimen es lograr, durante el presente año, que se pueda negociar un acuerdo comercial con los EE.UU.



El funcionario explicó que han obtenido el reporte sobre el tema a través de sus contacto con la Embajada de Ecuador en Washington.



El exembajador de Ecuador en EE.UU., Luis Gallegos, indicó que el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes debe tratar el tema. De lo que conoce, la ampliación se analizará como un proyecto independiente y no como parte de un proyecto de Ley económico, lo que se conoce como stand alone.



Gallegos considera que se debe realizar gestiones con los integrantes del Comité, para impulsar la aprobación de la ampliación.