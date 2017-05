Estados Unidos cree que llamado a Constituyente en Venezuela 'empeorará' la crisis en ese país

EE.UU. cree que la convocatoria en Venezuela a una Asamblea Nacional Constituyente "empeorará" la situación y profundizará la crisis en el país caribeño, señaló este 27 de mayo del 2017 el subsecretario adjunto para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental para la región Andina de EE.UU., Michael Fitzpatrick.

"Este llamado de una Constituyente no ayuda, va a profundizar la crisis, va a crear más desconfianza en las partes. Y (...) creo que va a empeorar la situación", sostuvo Fitzpatrick en una entrevista el medio local ANDES sobre la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de activar este mecanismo el pasado 1 de mayo.



"Vemos el motivo para la Constituyente con mucha preocupación, francamente", reiteró quien fue el jefe de la delegación estadounidense en la investidura del nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el pasado 24 de mayo.



Defendió que, si el "deseo" es llegar a un "consenso nacional (...) convocar en esta forma con ciertos detalles anunciados por el presidente (Maduro) y su equipo, este llamado de una Constituyente no ayuda".



Fitzpatrick aseveró que Venezuela "tiene varias crisis" a día de hoy y que "en esta circunstancia" el llamado a la Constituyente "va a incrementar la presión, y la polarización es un paso atrás".



Reiteró el llamado a la calma por parte de su Gobierno así como el "respeto" a las leyes y a la Constitución de Venezuela al Ejecutivo encabezado por Maduro y a la fuerza pública.



"Pedimos la calma, la no violencia a los manifestantes, pero también, aún más importante, pedir respeto a las leyes y a la Constitución al Gobierno y a la fuerza pública porque cada una (...) de las fuerzas del orden van a ser responsables de los actos de violencia contra civiles normales" aseguró.



Venezuela vive una nueva ola de protestas desde el pasado 1 de abril desatadas por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de retirarle las competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.



Esta sentencia, de la que se retractó poco después, fue el origen de este nuevo estallido de descontento social que, desde entonces, ha dejado 58 muertos y un millar de heridos, según la Fiscalía.

