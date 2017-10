El Estado Islámico, derrotado en uno de sus principales feudos en Siria

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) ha sido derrotado hoy en la ciudad de Al Mayadín, que fue el principal feudo de los radicales en la provincia nororiental de Deir al Zur, por las fuerzas gubernamentales sirias y aliados.

La agencia oficial de noticias siria, SANA, que citó a una fuente militar, aseguró que "unidades del ejército sirio, junto a las fuerzas aliadas, recuperaron el control de Al Mayadín". Según la fuente, las unidades castrenses mataron a un "gran número de terroristas del Dáesh (acrónimo en árabe de Estado Islámico)", aunque no precisó el número, y "destruyeron sus armas y municiones", detalló.



Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó la liberación de Al Mayadín, que era anteriormente "la capital de la provincia de Al Jair", una de las divisiones administrativas impuestas por el EI en los territorios que domina, después de que las fuerzas sirias penetrasen en la urbe el pasado viernes.



La ONG adujo que ahora las unidades gubernamentales están realizando "operaciones de limpieza" con el fin de "reforzar el control" sobre la ciudad. Además, aseveró que esta derrota del EI se produce después de que las fuerzas del presidente sirio, Bachar al Asad, lanzaran intensos bombardeos en los últimos días que obligaron a los radicales a retirarse de la ciudad.



Y es que las fuerzas sirias han asediado de manera terrestre Al Raqa, aunque dejaron la parte que asoma al río Éufrates abierta para que los yihadistas pudiesen retirarse, indicó la ONG, con sede en Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de observadores sobre el terreno sirio.



El pasado jueves, el Observatorio anunció que unos 1.000 combatientes extranjeros del EI habían llegado en las últimas 72 horas a Deir al Zur procedentes de Irak. Afirmó que esos guerrilleros se agrupan dentro de una sección del EI que se hace llamar "Al Qaradish", integrada por milicianos de Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán, que asumieron el liderazgo de la operación en Al Mayadín.



Por otro lado, en la vecina ciudad de Al Raqa, donde es inminente la liberación de la que fue considerada "la capital" para los terroristas en Siria, unos cien yihadistas del EI se rindieron y fueron expulsados de la ciudad siria, informó a Efe el portavoz estadounidense de la coalición internacional, Ryan Dillon.



"En las últimas 24 horas, aproximadamente unos 100 terroristas del EI se rindieron en Al Raqa (noreste sirio), y fueron expulsados de la ciudad", indicó en una conversación por internet el portavoz de la coalición liderada por EEUU y que apoya a las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza liderada por kurdos, que lanzó una ofensiva para expulsar al EI de la urbe.



"Alrededor del 85% (a fecha de ayer) de Al Raqa ya ha sido liberado del EI", aseguró. "Todavía esperamos combates difíciles en los próximos días y continuaremos apoyando a nuestros aliados de las FSD en la lucha contra el EI hasta que (los terroristas) sean completamente derrotados con la Inteligencia, ataques precisos y asesoría en los combates", apuntó.



Además, en Al Raqa, el Observatorio indicó que ha habido un acuerdo entre la alianza y las FSD, que lleva a cabo juntos a otros grupos la campaña militar en la localidad desde el pasado 6 de junio.



Sin embargo, la coalición negó en un comunicado enviado a Efe este pacto, que solo se ha realizado y acordado por el Consejo Civil de Al Raqa -creado por milicias kurdas- y líderes tribales para evacuar a los civiles que quedan en el interior de la urbe.



Pero, igualmente, el responsable de las operaciones de la coalición, el General de Brigada estadounidense Jonathan Braga, aclaró que no condena la existencia de cualquier acuerdo que permita dicha evacuación.



"No condenamos ningún acuerdo que permita a los terroristas del Dáesh a huir de Al Raqa sin hacer frente a la justicia", dijo. Justificó esta afirmación asegurando que "los terroristas del Dáesh han estado escondiendo mujeres y niños durante tres años, y estamos en contra de cualquier acuerdo que les deje continuar haciendo eso".



Por el momento, se espera que un convoy de vehículos parta hoy de Al Raqa para evacuar solo a los civiles -que serán examinados por miembros de las FSD- y que "aparentemente excluye a los terroristas extranjeros del Dáesh", indicó el responsable, quien precisó además que la coalición no ha estado "implicada en las conversaciones que llevaron al pacto".