Espacios públicos y privados en Quito están listos para las vacaciones

En una semana, cerca de 600 000 estudiantes de escuelas y colegios saldrán a vacaciones en Quito. Esto cambia la dinámica en los hogares y, una de las opciones son las actividades programadas en las colonias vacacionales.

La organización de ese tipo de talleres altera la cotidianidad de la ciudad. A lo largo de la calle Machala, de la Teniente Hugo Ortiz y de la avenida De la Prensa, por ejemplo, hay carteles adheridos a postes y a cerramientos que anuncian cursos de fútbol, tenis, danza, teatro y otras actividades.



Michelle López es madre de un adolescente de 11 años. Desde el lunes 2 de julio estará de vacaciones, y desde ya busca una actividad para ocupar sus mañanas.



Como en años pasados, su hijo escogió un curso de fútbol. Mientras se inicia el vacacional, él la acompañará en sus actividades diarias. “Escojo un curso para que no se aburra en la casa. Creo que en el fútbol, al menos, puede aprender a jugar en equipo”, opinó.



Deportes, actividades lúdicas y talleres son algunas de las opciones que eligen los padres para este verano. Estas alternativas se encuentran tanto en ofertas privadas como en las del Municipio de Quito.



El Cabildo capitalino no tiene una referencia sobre cuántos lugares ofrecen este tipo de actividades, ya que son alternativas privadas. Sin embargo, solo la autoridad local organiza colonias vacacionales en 223 puntos de la ciudad.



Este año, según María Belén Aguirre, secretaria de Coordinación Territorial, hay 18 900 cupos para niños entre los 6 y 12 años de edad.



Estas colonias vacacionales no tienen costo. El único requisito es acercarse con la cédula del padre o de la madre y llenar un formulario en la Administración Zonal a la cual pertenece el barrio en el que residen. También se puede hacer en cualquiera de las 46 Casas Somos. Para este trámite, el plazo es hasta el 5 de julio.



Estas colonias se desarrollarán desde el 28 de julio hasta el 9 de agosto. Aguirre dijo que, aparte de las actividades lúdicas y deportivas, habrá una capacitación en derechos de los niños y adolescentes. Para este fin hay 2 300 jóvenes voluntarios que han sido capacitados durante tres meses y que participan año a año.

Anualmente, según la Secretaría de Coordinación Territorial, el Municipio invierte cerca de USD 750 000 para la realización de las colonias vacacionales. Este año, esta actividad beneficiará a 450 barrios.



Aguirre también dijo que las colonias no son la única actividad que prepara el Municipio. En 43 Casas Somos se dictarán talleres gratuitos durante julio y agosto.



Mundo Juvenil, ubicado en el parque La Carolina, en el norte de la capital, es una de las opciones. Allí disponen de actividades planificadas para niños entre los 4 y 12 años.



Alexandra Zambrano, administradora de la entidad, contó que el objetivo en las actividades que se ofrecen es que los niños aprendan mientras juegan.



Para esto tienen una propuesta que incluye experimentos científicos, visitas al planetario y al zoológico, además de talleres de títeres y juegos tradicionales.



Cada vacacional dura dos semanas y cuesta entre USD 180 y USD 250. El costo depende de si se escoge una media jornada o la completa.



El uso de la bicicleta como medio de transporte y recreación es otra opción en estas vacaciones. Desde el 2 de julio, Biciacción -una fundación cuya misión es promover nuevas formas y espacios de movilidad mediante el uso de la bicicleta- iniciará el denominado BiciVerano.

Carlos Zurita, miembro de la agrupación, dijo que este es el octavo año que realizan el vacacional y en esta edición se dividirá en cuatro módulos. Los talleres sobre cómo montar bici, reparación básica, juegos y la señalética, y cómo moverse en las ciclovías se harán en el parque La Carolina. Los pueden ubicar en el bulevar Rumipamba y av. De los Shyris.



Cada módulo dura 10 días y se forman grupos de, al menos, 20 niños. Esta actividad también es pagada y su costo es de USD 170. Si no tienen bicicleta, como parte de la propuesta del taller se puede alquilar una.



El deporte también es una opción. Luis Angos es instructor de natación del Club Regatas, ubicado en San Carlos (norte de Quito). Para él, la natación permite a los participantes desarrollar cualidades como el equilibrio y la agilidad.



El Club Regatas no solo oferta natación sino campamentos en los que, según Angos, hay también karate y baile.