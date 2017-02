El color del esfero no importa, votantes llevan bolígrafos propios

Con esferos de colores azul y negro en las manos llegan los votantes a los recintos electorales. Unos los traen desde sus casas y otros los compran en bazares y tiendas cercanas a las instituciones educativas. Por ejemplo, en el centro de Quito, Lorena Parra, llegó con dos esferos, uno negro y otro azul. Ella contó que lo hace por precaución y porque piensa que el votante responsable hace todo para que su voto sea contabilizado.

Mario Castro también llegó con esferos en sus manos. Él, por su lado, relató que lo hizo pues escuchó en un noticiero de televisión que es una de las precauciones que se debe tomar para evitar fraudes electorales. "Expertos recomendaban que viniéramos a sufragar con esferos propios".



Ese comentario también lo escuchó Fernando Aguirre, quien sufragó en el Colegio Simón Bolivar, en el centro norte. Él incluso llevó un marcador, pero los coordinadores de mesa le dijeron que solo podía votar con esfero, no importa el color (azul o negro). Por eso salió del recinto y compró un bolígrafo. No se pueden usar lápices para votar, tampoco marcadores. Se requieren esferos.



En los exteriores de ese plantel al menos siete comerciantes ofertaban los esferográficos. Un grupo de vendedores con el mismo producto se colocó en los exteriores del Instituto Nacional Mejía, otro recinto de Quito. Pablo Puertas era uno de los comerciantes. Desde las 07:00 ha vendido cerca de 30 esferos. Todos de color azul.



"Lo recomendable es votar con esfero negro, no se entregó en las mesas el color azul porque con ese color (azul) se llenan las actas. Es solo para diferenciar, son esas las razones", aclaró un vocero del Departamento de Comunicación del Consejo Nacional Electoral. Esto para evitar especulaciones, acompañadas incluso de audios que circulan en redes sociales en torno a que se debe votar únicamente con determinado color de esfero, para que lo pueda leer el escáner al contar los votos. El tema fue negado.



El coordinador de la Unidad Educativa Corazón de María, en el centro de Tumbaco, también confirmó que no importa el color del esfero.



En el Colegio San Felipe Neri, de Riobamba, el coordinador de la mesa, también recalcó que la información que corre sobre el color de los esferos es falsa. No quiso identificarse pues dijo que no era un vocero autorizado para hablar.



Pero esta característica no ha sido la única que ha marcado la jornada electoral. A los recintos también llegan personas vestidas con la camiseta de la selección. Luis Macías fue uno de ellos. El hombre, de 35 años, dijo que lo hizo porque considera que es un día patriótico. Su padre Rodolfo también vistió de amarillo, azul y rojo. Aunque evitó hablar sobre su preferencia política manifestó que el el único ganador de esta jornada debe ser el Ecuador. Otra familia, que no quiso decir su nombre, también manifestó que lo hacen por el país. La idea les surgió por una campaña que se viralizó en redes sociales. "Esto nos identifica a la gente que somos opositores del gobierno actual", señalaron.