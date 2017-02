El escrutinio en cinco juntas provinciales demora la publicación de resultados, según el CNE

El cómputo de resultados en la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza despacio. Si bien el domingo de elecciones se alcanzó a escrutar alrededor del 80% de las catas, durante los tres días siguientes se ha llegado hasta el 98,54%.

Esto se debe, según el CNE, a que hay aún 600 actas de las 41 042 que no se han ingresado al sistema. Estas son las actas que tienen inconsistencias numéricas, ya que deben ser revisadas nuevamente. En Guayas faltan por escrutar 429 actas y lleva un avance del 5,48%.



En Los Ríos falta 1 acta, tiene el 99,95% escrutado. En Manabí 5 actas con el 99,87% escrutado. En Morona falta 36, está escrutado el 93,86%. En la circunscripción del exterior de Europa, Asia y Oceanía faltan 77, ha sido escrutado el 85,44%, en Estados Unidos y Canadá falta 27 actas, ha sido escrutado el 88,7%, y en Latinoamérica y África faltan 23, ha sido escrutado el 79,09%. Estos datos se registraban hasta las 12:50 de hoy, 22 de febrero de 2017.



De esta tarea se encargan las Juntas Provinciales Electorales. Cuando un acta tiene inconsistencias, por ejemplo, es ilegible, los números de votos no coinciden o le falta la firma de los vocales de la junta receptora del voto, el pleno de la Junta Provincial mandan a los funcionarios del organismo a buscar el paquete electoral al que pertenece ese documento.



Entonces se procede a abrir el segundo sobre, donde está la otra copia del acta para comprobar si las inconsistencias se mantienen. Si la segunda acta está correcta la ingresan al sistema. Caso contrario se manda a abrir el sobre con las papeletas para que se inicie el reconteo manual de votos. Eso lleva tiempo.



Mariela Segovia, presidenta de la Junta de Pichincha, cuenta que estas actas se declaran suspensas, hasta su revisión. En este proceso no solo participan los miembros de la junta, sino los delegados de las organizaciones políticas.



Si alguno de los delegados tiene dudas las hace conocer a los funcionarios que vuelven a contar los votos y así hasta que quede resuelta la inconsistencia. En caso de que los escrutadores no puedan absolver estas dudas, son los vocales de la Junta los que tratan con los delegados de las tiendas políticas.



Con este proceso obliga a la autoridad electoral a llenar una nueva acta de esa junta receptora del voto y aprobarla para, solo entonces, ingresarla al sistema y que se sume al escrutinio nacional que se puede ver en la página web de CNE.



Esto se debe llevar a cabo en cada una de las cinco juntas provinciales faltantes, ya que las tres circunscripciones del exterior se escrutan en la junta especial del exterior, ubicada en las instalaciones del Consejo, al norte de Quito.



Segovia aseguró que el proceso en Pichincha ha sido normal, sin problemas en el reconteo ni reclamos de las organizaciones políticas, para el escrutinio de la dignidad de Presidente y Vicepresidente.



Una vez concluido esto se inicia con el mismo proceso pero para la revisión de las actas de asambleístas provinciales, nacionales, parlamentarios andinos y consulta popular, ese es el orden de prioridad del CNE para entregar los resultados.



En las 20 juntas provinciales que terminaron su trabajo ahora se debe notificar a las organizaciones políticas, en un plazo de 24 horas tras la emisión del acta de resultados oficiales. Y los sujetos políticos tienen 48 horas para presentar una impugnación, que debe ser entregada por escrito en la misma Junta o ante el CNE. En ese caso, de ser aceptada la impugnación, el proceso de reconteo y verificación puede repetirse.