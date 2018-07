Perú: destituyen al ministro de Justicia y  suspenden a 5 jueces por corrupción

LEA TAMBIÉN

El escándalo de los audios se cobró este viernes 13 de julio del 2018 sus primeras víctimas en Perú, al ser destituido el ministro de Justicia y suspendidos de sus cargos cinco jueces y tres funcionarios judiciales.

El presidente Martín Vizcarra destituyó al ministro Salvador Heresi después de que se divulgara una conversación telefónica suya con un cuestionado juez del escándalo de los audios.



“ Por la salud de la reforma del sistema de justicia, he solicitado al ministro Heresi su renuncia al cargo. Los momentos que vive el Perú requieren de acciones firmes ” , dijo Vizcarra en su cuenta de Twitter.



Además de Heresi, el escándalo se cobró otras víctimas, al ser suspendidos de sus cargos cinco jueces y tres funcionarios judiciales involucrados en la venta de sentencias revelados por audios divulgados desde el domingo por el portal de periodismo de investigación IDL-Reporteros y el programa de televisión Panorama de Canal 5.



La fiscalía y el Poder Judicial abrieron investigaciones por supuesto tráfico de influencias tras la difusión de las grabaciones.



“ Es una medida cautelar de suspensión en el cargo (...) mientras hacemos las investigaciones ” , lo que tomará seis meses, dijo la presidenta de la Oficina de Control de la Magistratura, Ana María Aranda.



El juez suspendido de mayor rango es Walter Ríos, presidente de la Corte Superior (de apelaciones) del Callao, cuyo arresto preventivo pedirá el procurador anticorrupción Amado Enco.



El procurador afirmó que Ríos “no puede, a partir de los hechos tan graves, seguir caminando por la calle. Ha cometido delitos graves” .



“ Sabíamos que el sistema judicial en el Perú no funcionaba de manera transparente. Los audios son la evidencia que faltaba ” , dijo a la AFP el analista Luis Benavente, director de la firma Vox Populi.



En un audio se escucha al juez Ríos pedir dinero: “ Estoy pensando en 10 verdecitos ” , dice aludiendo aparentemente a un monto en dólares.



Después de la suspensión de los jueces, el Poder Judicial anunció que Ríos “ presentó su renuncia irrevocable ”, pero “ las investigaciones en su contra continuarán pues su pedido no lo inhibe de responsabilidades”.



Otro de los involucrados es el juez César Hinostroza, de la Corte Suprema, quien ofrece rebajar la pena o absolver a un acusado de la violación de una niña.



La grabación de una conversación de este juez con Heresi -en la que el destituido titular de la cartera de Justicia le dice que necesita su consejo sobre un tema legal y le pide que acuda a hablar con él a su despacho- llevó a Vizcarra a despedir al ministro.



“Iniciativas concretas”



Vizcarra nombró este viernes una comisión de siete juristas, encabezada por el excanciller Allan Wagner, que presentará en 12 días una propuesta de reforma judicial. El mandatario había anunciado esta iniciativa el miércoles acompañado por el ministro Heresi.



“Nuestra misión como comisión es muy breve, vamos a procurar aportar al presidente algunas iniciativas muy concretas ”, dijo a la radio RPP Wagner, quien condujo la diplomacia peruana en el primer gobierno de Alan García (1985-1990) y de Alejandro Toledo (2001-2006).



Vizcarra divulgará las propuestas de la comisión el 28 de julio, durante su mensaje por el día nacional de Perú.



“ Felizmente que el plazo va ser muy corto. En doce días vamos demostrar los resultados ”, expresó este viernes Vizcarra, pero su optimismo no es compartido por todos.



“ Esta comisión no sé hasta donde puede llegar de verdad ” , dijo el analista Benavente a la AFP .



Marcha atrás



La fiscalía dio marcha atrás en su orden para que los medios que divulgaron los audios revelaran quién se los había proporcionado, algo que las organizaciones de prensa consideraron un atentado contra la ética periodística.



El fiscal Víctor Raúl Rodríguez había advertido a los directores de IDL-Reporteros y Panorama que si no revelaban sus fuentes y le entregaban todas las grabaciones, serían procesados por “desobediencia a la autoridad ”.



La polémica orden de Rodríguez fue calificada como un “ inaceptable acto de intimidación” por organizaciones de prensa y fue anulada por el fiscal nacional, Pablo Sánchez.

El escándalo de los jueces es un “ éjà vu” de la historia peruana reciente, pues la difusión de audios o videos grabados subrepticiamente provocaron la caída de dos presidentes, Alberto Fujimori en 2000 y Pedro Pablo Kuczynski en marzo, y la suspensión hace un mes del popular legislador Kenji Fujimori (hijo del exgobernante) .