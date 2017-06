Epmmop asegura que ya se empezaron a consignar los valores para liberar los predios del proyecto Quito Cables

Tras el plantón registrado la mañana de este martes 6 de junio de 2017 en los exteriores de la Administración Zonal La Delicia, al norte de Quito, en el que participaron más de 300 moradores de 11 barrios del noroccidente, el gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), Juan Pablo Solórzano, dio detalles de cómo avanza el proyecto Quito Cables.

A pesar que el funcionario no dio un porcentaje de avance, indicó que ya hay frentes de obra civil y que se trabaja en la adquisición de la maquinaria electromecánica del proyecto. Añadió que cerca de la mitad de los 35 predios que se requieren para la obra ya fueron liberados a través de acuerdos de ocupación, en los cuales ya se recibió los valores anticipados y se firmó un acuerdo para que la empresa constructora comience los trabajos.



Con respecto al resto de predios, el funcionario indicó que a una parte ya se consignó los valores. Solórzano además reconoció que hay ocho predios de San José de El Condado en los cuales ya se consignaron los valores en “los juzgados para proceder con lo que indica la ley”.



Ante estas declaraciones, Patricio Molina, representante de los moradores de San José de El Condado que se rehusan a las expropiaciones del proyecto, indicó que aún no han recibido ningún valor por los predios y adelantó que los moradores no aceptarán ese dinero y continuarán con sus protestas. Molina recordó que otro de los pedidos que se hizo en el plantón fue la destitución de Humberto Almeida, administrador zonal de La Delicia.

En la manifestación también participaron padres de familia cuyos hijos estudian en el Colegio Nacional Andrés Bello, aduciendo que el plantel también se vería afectado por el proyecto Quito Cables.



Luis Heredia, rector de la institución, dijo que el proyecto atentaría el área de recreación deportiva del plantel y eso podría afectar su certificación de Bachillerato Internacional.



Pero según Solórzano, el colegio solo tiene una afectación de 10 metros cuadrados y subrayó que ese fue uno delos primeros acuerdos que se logró con el Ministerio de Educación para permitir la ocupación del predio.



El funcionario de la Epmmop rechazó las declaraciones de los dirigentes del Colectivo de Barrios del Noroccidente. “Existen unos comunicados que no tienen fundamento alguno. Cuando se dice que la obra va a afectar, pero al contrario, es un beneficio que esté cerca de un colegio este tipo de obra”.