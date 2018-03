Luis Macas: ‘Sin la ciudadanía será difícil hacer los cambios’

Usted ha señalado que es necesario devolver la autonomía a las instituciones, ¿cómo se podría aportar a ese objetivo desde el Consejo Transitorio?

La Constitución sí nos permite trabajar en el perfeccionamiento de las leyes y de las normativas para que las funciones vuelvan a tener independencia y a operar con transparencia. El problema fue que la estructura del Estado se configuró desde un Régimen dictatorial para cooptar todas las funciones y ponerlas al servicio de un movimiento y una persona. Nosotros podremos enviar sugerencias de normativas a la Asamblea para que haga su trabajo.



¿Considera que el Consejo debe acoger ese pedido de una parte de la sociedad de que se ‘vayan todas’ las autoridades nombradas por el Consejo pasado?

​

No podemos en definitiva decir que se vayan todos. Hay que trabajar en una normativa que establezca reglas claras para evaluar a las autoridades. Debe contar con parámetros de medición que sean exactos y que no parezca que se trata de una persecución política. Aunque, el pueblo también ya ha hecho su evaluación.



¿Quiénes, a su juicio, por los hechos que se han hecho públicos, deberían dejar sus cargos?

​

Hay que actuar inmediatamente, por ejemplo, sobre la Contraloría General del Estado. Lo que ha sucedido en el pasado es una alcahuetería en la nominación de las autoridades. Ahora las nuevas designaciones deben ser lo más transparentes posible.



¿Cómo?

​

La reglamentación nos tiene que ayudar a nominar a las autoridades y que vuelva ese ambiente de transparencia, de claridad. La ciudadanía debe tener una participación directa en todos los hechos del Consejo de Participación y Control Social Transitorio. No puede ser que la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura u otras instancias conformen las veedurías.



¿Será suficiente cambiar los reglamentos?

​

Ayudará mucho, pero si como decía no existe la participación de la ciudadanía, va a ser difícil que pueda actuar un consejo y se promuevan los cambios necesarios que necesita el país. Nosotros solamente somos siete integrantes. La movilización social es lo que verdaderamente dará legitimidad a todo el proceso y las tareas que deben hacerse.



¿Cree que las autoridades del Consejo Nacional Electoral deben ser cambiadas a la puerta de un nuevo proceso electoral?

​

Hay que hacer una agenda priorizando los temas. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral, por citar un caso, se encuentran prorrogados en las funciones. La normativa para poder hacer la evaluación de las autoridades debe hacerse sin gastar demasiado tiempo y de igual forma se debe proceder con la designación de las nuevas.



¿De qué manera se puede combatir la corrupción, tomando en cuenta el poco tiempo que tendrá para trabajar el Consejo?

​

No es un hecho fácil, que efectivamente pueda hacerse de forma inmediata. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio debe sentar las bases, pero será a mediano plazo. En este momento lo que debemos es enfocar el trabajo en los organismos que están en crisis. La Contraloría, por ejemplo, se encuentra acéfala.



¿Cómo valora el trabajo que ha desarrollado el actual Fiscal General?



Las estructuras del Estado fueron cooptadas. ¿Por qué en los hechos que han salido a la luz pública la Fiscalía no ha actuado de oficio? Las denuncias siguen apareciendo. Por eso digo que en varios casos el pueblo ya hizo su evaluación. Es absolutamente necesario tener personas probas, de trayectoria ética, de comportamiento intachable, lo que lamentablemente no ha sucedido en el pasado.



¿El Consejo Transitorio podrá intervenir en el caso del audio filtrado sobre la conversación del presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit?

​

No digo que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio debería actuar directamente. Pero sí puede sugerir cosas a las autoridades correspondientes. Todo esto no puede quedarse como está. El pueblo ecuatoriano saber cuál es el verdadero mensaje de esa conversación.



¿Y cuál es?

​

Que las autoridades no actúan, que estamos atravesando hechos de corrupción graves que se han perpetuado con la venia de todo un sistema de administración de justicia.



¿El Consejo Transitorio revisará el accionar de los consejeros salientes?

​

Naturalmente. Estamos esperando la siguiente semana para que se haga la entrega recepción de toda la información y la documentación del Consejo anterior. Será el punto de partida para estudiar qué existe de positivo y qué de negativo con relación al trabajo de los exconsejeros.



¿Qué se podrá hacer en el Consejo transitorio para fortalecer y permitir la participación ciudadana?

También ha habido apatía de la ciudadanía. Todos debemos empezar a tomar conciencia de que debe existir participación, seguimiento, vigilancia ciudadana. Es importante que la normativa tenga coherencia y permita el involucramiento real de las personas, pero así mismo la gente debe de tener iniciativa y participar.