Enlace Ciudadano 508, desde San Pedro de Taboada

El presidente Rafael Correa condujo el Enlace Ciudadano 508 desde el Complejo de la Liga Deportiva Parroquial San Pedro de Taboada, ubicado en el cantón Rumiñahui,en la provincia de Pichincha.

Rafael Correa: “Qué gusto estar aquí en San Pedro de Taboada cantón Rumiñahui, ahora también bastión futbolístico del Ecuador… acabamos de llegar de viaje ustedes saben estábamos en Nueva York así es la vida del Presidente como Indiana Jones, dormimos en el avión, llegamos a Tababela, un desayuno, una ducha caliente, cambio de ropa, última revisión del enlace y en seguida con toda alegría venir hasta aquí al cantón Rumiñahui.



Muy contento de estar nuevamente en el país aunque fue un viaje relámpago muy exitoso, como son todos los viajes de la revolución ciudadana, porque es impresionante el aprecio, la admiración a nivel mundial, no latinoamericano, a nivel mundial que tienen por la revolución ciudadana y lo escucharemos nuevamente el día de hoy de boca del propio Secretario General de Naciones Unidas. Es lo que la oposición mezquina, sus medios de comunicación no querían reconocer pero lo reconoce la mayoría de la población ecuatoriana y el mundo entero compañeros”.



“El cariño de la gente, la gratitud de la gente, algunos dicen gracias Presidente, a mí no tienen nada que agradecerme compañeros, todo lo hemos logrado juntos. Es por ustedes, por la voluntad de cambio, porque por fin el pueblo ecuatoriano tomó el destino en sus manos, recuperamos la confianza en nosotros mismos, aquella confianza que nos habían robado los banqueros corruptos, la partidocracia, sus medios de comunicación, que en su mediocridad solo las malas noticias son noticias, que solo publican el escándalo como dice el Papa Francisco y que nos quieren robar la esperanza.



Esa es la forma de dominar, cuando te roban la esperanza, cuando te convencen que no sirves para nada, que somos los más corruptos, los más perezosos, que por un pícaro todo el Gobierno es ladrón, todos los políticos somos ladrones. Eso ha sucedido en Alemania, Siemens ha sido acusada de dar coimas. En China cuando fusilan a los corruptos, eso es naturaleza humana. Pero cuando te convencen de eso te inmovilizan, ya no hay esperanza, ya no hay solución, somos lo peor y cuando te inmovilizan son ellos los que siguen dominando. A no caer en la trampa que nos roben todo menos la esperanza compañeros”.



“Falta mucho por hacer así que la revolución debe continuar compatriotas y no estén tristes por mí, muchos están tristes no se vaya Presidente, yo estoy feliz. Solo espero el amanecer del 25 de mayo para poder dormir bastante, por mí no se preocupen ser feliz es mi color de identidad y esa felicidad es la mejor respuesta a tanto odiador que vive en la amargura”.



“La revolución es la revolución de la alegría, si no hacen las cosas con alegría, con convicción es mejor no hacerlas, ha habido momentos duros, algunas veces agotamiento extremo, se pierde la paciencia pero en general hemos hecho esto con muchísima alegría del corazón. Por supuesto con muchos errores pero siempre con buena intención y ahí están los resultados, hay convicción, hay legado y por eso el pasado no volverá y esta revolución no la para nada ni nadie compañeros”.



“Hoy más que nunca un saludo a nuestros hermanos migrantes. Vengo de esa reunión con migrantes en Nueva York, qué momentos más intensos, los momentos más intensos como Presidente. Claro ha habido cosas durísimas como el 30-S, el terremoto del 16 de abril, tener que ver una madre con su hijo ahí sangrando fallecidos, mientras los rescatistas trataban de rescatar a los vivos. Tener que acompañar a otra mujer, en Jama fue esto, a reconocer el cadáver de su hermana, de su sobrina, de tener que darle el hombro para apoyar a un padre de familia que buscaba desesperadamente a su hijita que finalmente había fallecido, son cosas durísimas, pero también son experiencias extremadamente intensas.



La reunión con nuestros migrantes en el exterior que nos recuerdan tantas cosas, cosas tan duras, hay madres que dejaron 16 años, 17 años a sus hijos en una muestra de infinito amor renunciar a sus hijos para darles una vida mejor, la vida que a esas madres les negaron el día de ayer compañeros y tal vez lo veamos en el video, yo pedí que lo pongan porque son testimonios impresionantes.



Presidente tuve que salir por el feriado bancario, se me robaron la plata y dejé a mi hijita de seis años y solo la pude ver ocho años después gracias a mi esposa pudo reunirse nuevamente la familia en Estados Unidos, son cosas que desgarran el alma, así que hoy más que nunca nuestro abrazo solidario, nuestro abrazo fraterno, nuestra gratitud y admiración desde el fondo del corazón a nuestros hermanos migrantes en todas partes del planeta”.



Informe de labores



El presidente Rafael Correa inició su informe labores haciendo un recuento del desarrollo del Enlace Ciudadano 507 que se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca.



“Cuenca es bastión de la revolución ciudadana, ni les digo la intención de voto que tenemos en Cuenca, es la más alta del país. Pero por ahí los sufridores dicen, hicieron unos montajes en redes sociales que los cuencanos rechazaron mi presencia, nada que ver compañeros, que sigan comiendo cemento ellos saben que Cuenca es otro bastión de la revolución ciudadana.



El día de mañana celebraremos 10 años de este sueño colectivo, 10 años de transformación de la patria, la década ganada, la revolución llegó al poder el 15 de enero de 2007, celebraremos los 10 años de la revolución el 15 de enero de 2017 en la avenida 9 de Octubre en mi ciudad natal Guayaquil.



Insisto es impresionante cómo ha cambiado el país en estos 10 años y obviamente cuando convoca la revolución mañana irán cien mil personas en la avenida 9 de Octubre, cuando convoca la derecha pues el pobre banquero Lasso no recibe a nadie, pero no se engañen, lo que pasa es que no levanta entusiasmo de nadie, pero la derecha va a votar por Lasso y ya se está cumpliendo mi predicción, venía viendo, me mandó Vinicio nuestro jefe de campaña encuestas, Lenín disparado, pero Lasso un pequeño repunte y declive de Cynthia como lo anunciamos algún momento.



Al final la derecha va a ver que Cynthia no tiene posibilidades, la va a dejar abandonada y van a apostar todo por Lasso pese a que no despierta entusiasmo de nadie pero para ver si vencen a la revolución, pero esta revolución no la vence nada ni nadie. Es fruto de las entrañas de todo un pueblo compañeros”.



Muerte modelo Melanie Montenegro



Rafael Correa dijo que luego del Cambio de Guardia se reunión con los familiares de la modelo Melanie Montenegro fallecida durante un cirugía estética en Guayaquil.



"Falleció en el supuesto quirófano. No sé si siquiera si esas supuestas clínicas tengan quirófano. Estas cosas no pueden pasar, hablamos con los familiares, yo conocía el tema, me había preocupado, para nosotros la muerte de una joven es una tragedia. De hecho, los familiares me dieron muchos saludos y estamos con usted Presidente. Independientemente que estén con nosotros, si eran de la oposición los hubiera recibido con igual cariño, igual preocupación, se trata de la muerte de una joven estas cosas no pueden quedar sin investigarse y ya se están tomando acciones, no puede ser que se anuncien cirugías estéticas como venta de discos compacto y si se hace dos por el precio de uno”.



"Por lo pronto la supuesta clínica está clausurada, el programa donde se anunciaban estas cirugías como venta, insisto, de yahuarlocro, de hormado de Sangolquí, etc., ha sido suspendido y estamos revisando si es necesario hacer normativa, decretos, leyes, etc., para regular de mucho mejor manera estas cirugías estéticas. No pueden inducir sobre todo a nuestro jóvenes, peor aún a adolescentes a esta clase de cirugías que siempre son un riesgo”.



El llamado de atención se extendió hacia las autoridades de salud, por esperar la muerte de una persona para suspender una clínica. Asimismo, pidió que se regule la publicidad engañosa “que nos hace creer que una cirugía, que implica riesgos, es como comprarse un par de platos en Sangolquí. Ya basta, esto no puede quedar en la impunidad”.



Caso Refinería y Odebrecht



“Hay grande avances, cuando hablo de caso refinería es también caso Odebrecht porque para nosotros están relacionados. Resulta que el principal implicado en el caso refinería Charlie Pareja Cordero es el principal abogado de los Isaías y es el principal abogado de Odebrecht y ¡oh! casualidad cuando iba a ser capturado, imputado salta el caso Odebrecht del que solo sabemos que un empresario corrupto ha dicho que ha dado USD 33 millones en coimas en el Ecuador y ya todo el mundo es culpable.



Hasta demostrar lo contrario y como empezamos a investigar resulta que los culpables son otros pero no son los políticamente correctos, entonces es persecución política, si lo que se ha descubierto en las cuentas de este señor Terán se hubiera descubierto en la cuenta del mashi, en mi cuenta ya estaríamos acabados, pero como es una persona cercana a la Alcaldía de Quito es persecución política ya.



Pero ustedes por qué no se han investigado, nos han investigado más que, ustedes si se acuerdan las cámaras que habían en los parques antes, esas cámaras que eran un cajón con esa manga donde revelaba las fotos y después le daban la vuelta a la manga, peor que en eso nos han hecho a nosotros, una y otra vez, han revisado por todos lados. Pero como no encuentran nada entonces no saben qée decir y al que si le encontramos, persecución política.



Porque no se ha investigado, hemos pedido auditoría a nuestro patrimonio, hemos pedido auditoría a todos los contratos. De hecho ya están acabadas, hemos pedido auditoría la Vicepresidente, a los ministros, a los gerentes de la empresas públicas, a los principales directivos de esas empresas que les hagan auditoría patrimonial etc., pero como los que caen son los políticamente incorrectos ahí si cierta prensa no dice mucho y alguna otra prensa trata de hacer creer que son cortina de humo, que estamos desviando la atención y la reacción tan infantil del señor Alcalde.



Me da una pena porque yo aprecio al señor Alcalde, no creo que sea una mala persona y es un padre de familia etc., tiene una linda familia, pero la reacción de que me voy a quejar con los patrones a Washington para decir que es persecución política, lo que tiene que explicar o hacer explicar a su asesor ad honorem es por qué en el 2014 y 2015 se le han depositado casi USD 6 millones en su cuenta, USD 6 millones que ni siquiera declaró y ni siquiera pagó impuestos compañeros”.



“Hay otro involucrado que también fungía como asesor ad honorem del Alcalde de Quito que ha manejado como USD 30 millones, pero es candidato y por Ley electoral no se lo puede imputar penalmente durante el período electoral. Si se puede iniciar la indagación previa y ya estamos pidiendo al fiscal que lo haga, porque ya están detectados los movimientos multimillonarios coincidentes con la negociación del Metro de Quito, con Odebrecht y yo ya a estas alturas, con tantas canas y menos pelo, cada vez creo menos en coincidencias, pero eso lo tendrá que juzgar la justicia”.



“Esto es lo que se tiene que explicar, aquí hay pruebas, datos objetivos, no es que se lanzan globos al aire, no es que un empresario corrupto negociando su sentencia con la justicia norteamericana dice se ha dado USD 33 millones en coimas al Ecuador y ya todos los funcionarios públicos tenemos que probar que somos inocentes. No es que ellos tienen que probar quién es el culpable, se debe hablar con pruebas, sí se dio en esta época, por este contrato, en esta cuenta y aquí está el depósito como lo está haciendo la revolución y la investigación actual.



Aquí están las cuentas del señor Mauro Terán asesor como todo el mundo conoce ad honorem del señor Alcalde de Quito, fíjense, 2010 USD 52 802 en su cuenta, 2011 USD 317 mil, 2012 USD 269 mil, 2013 USD 319 mil, gana la alcaldía Mauricio Rodas, empieza a ser alcalde en inicios febrero me parece del 2014, se empieza a negociar el metro de Quito por la nueva administración y resulta que los depósitos de este señor ya son USD 2 millones 624 mil y en el 2015 USD 2 millones 350 mil y el 2016, casi medio millón de dólares, prácticamente USD 6 millones, 2014, 2015, 2016 y además, esto ya es gravísimo, tienen que justificar de dónde viene esta plata.



Y además no lo declaró y no pagó impuestos, por eso por lo menos hay defraudación tributaria, pero ahí si el resto de la investigación de donde salieron todos estos dineros, todos estos depósitos”.



“Esto es lo que se debe explicar, así se debe actuar contra la corrupción, no con payasadas, no lanzando lodo con ventilador, con pruebas, nombres, cosas concretas y tenemos un nombre concreto, Mauro Terán asesor ad honorem del Municipio de Quito, nombre que lo saben los quiteños, los que han estado en las cuestiones políticas, etc. Ha estado flotando siempre en la vida pública, asesorando entre comillas procuradores, etc., y que en los tres últimos años ha movido casi USD 6 millones que para empezar ni siquiera ha declarado, si es de origen lícito porque no los declaró primeramente. Pregunto, esas son las cosas que debe contestar el Alcalde o su asesor y no ir a quejarse en Washington de ser perseguido político”.



“Tampoco vamos a caer en la trampa de la oposición, esto lo voy a decir mañana en mi discurso, que la campaña se enmarque en que ellos nos acusen de corruptos y nosotros en defendernos de que no somos corruptos. No compañeros, estas manos están limpias, están sin sangre, encallecidas si por trabajar por ustedes por el pueblo ecuatoriano, no tenemos nada que probar, hemos arriesgado hasta la vida para luchar contra la corrupción”.



“Es una puñalada por la espalda que se diga que la corrupción es por falta de controles del Gobierno y de fiscalización tomando el lenguaje de la oposición, la oposición mala fe, como se descubren coimas en paraísos fiscales, cómo se descubren esas inconductas en determinadas personas. Acaso el corrupto tiene en la frente soy corrupto, decir que es culpa nuestra que un corrupto, que además la gran mafia han sido funcionarios de carrera en Petroecuador.



Hasta ahora de este Gobierno solo está involucrado este señor Carlos Pareja Yanuzzelli, como con todos los controles podemos detectar que un tipo recibe coimas en paraísos fiscales a no ser de que se filtren los Panama Papers o confiese un empresario corrupto como Marcelo Odebrecht, de otra forma como se detectan esas cosas con qué controles. No nos engañemos el problema no es control, el problema es el corazón del ser humano, la falta de principios, la falta de valores, decir que es culpa de falta de control del sector público, no hay corrupción en el sector privado, todo es el sector público, es falta de control del sector público, la corrupción porque un pillo recibió coimas en un paraíso fiscal en su cuenta secreta y que valdría decir compañeros, que ser un cura pederasta es culpa de los obispos que no han sabido controlar. Ya basta de tanta doble moral, defenderemos la integridad de nuestro Gobierno”.



“La actuación del fiscal del caso ha sido terrible, ayer fue la audiencia, yo estaba afuera, me informaron mis asesores porque le estoy dando seguimiento a esto, como la actuación fue terrible y dejaba sin acusar a todos los familiares de los implicados, de Carlos Pareja de Álex Bravo, ellos no hubieran podido organizar esta corruptela sin la complicidad de su familia.



Lo acabo de decir soy muy respetuoso de la familia jamás me voy a meter con la familia de un adversario político, pero aquí estamos hablando de cosas objetivas de un caso de corrupción, Álex Bravo utilizó a toda su familia para poner las cuentas a su nombre, Carlos Pareja utilizó a su familia, expuso a su familia por un plato de lentejas, pero esa gente sabía que tenían una cuenta y que estaban depositando dinero y pretendió el fiscal del caso no acusar a esta gente.



Yo indignado cuando me informaron esto mandé un tuit el día de ayer diciendo cómo es posible que no se acuse. Así nunca se va a erradicar la corrupción, pero ya diario Expreso con su mala fe de siempre y diario La Hora también en primera página dice, fíjense como es la prensa contra la que tenemos que luchar, ‘caso Petroecuador con prófugos y sin fiscal’. Osea porque se destituyó al fiscal, pero ya les voy a demostrar la mala fe, ‘con prófugos y sin fiscal, se quiere dejar todo en la impunidad, el humo de la investigación se volvió ayer más denso’.



Osea que se destituye a un fiscal porque no quiere acusar es para hacer más humo en la investigación no para que caigan todos, esta es la prensa corrupta, dicho sea de paso Carlos Pareja Yanuzzelli fue 20 años editorialista de Expreso, osea si por un pillo todos somos pillos toditos pues en diario Expreso son pillos, 500 editoriales y más tiene Carlos Pareja en diario Expreso, ‘el humo de la investigación se volvió ayer más denso con la suspensión del fiscal a cargo del caso’.



Osea se los suspendió no porque no acusó a los cómplices sino para hacer más humo en la investigación, si se dan cuenta de la mala fe, lo que quieren posicionar, ‘por parte de la Judicatura la inusual decisión en completa sintonía con la visión presidencial posterga la acusación contra 18 involucrados’. Ustedes leen esta noticia infame y llegan a la conclusión de que se destituyó un fiscal para demorar la investigación, para dejar en la impunidad a los implicados, sí o no, esta es la prensa corrupta, deshonesta, cuando es todo lo contrario.



Se destituye al fiscal porque no acusó a los cómplices de los principales autores de este delito de cohecho, pero también insinúa que la Judicatura ha actuado por mi tuit o mis mensajes ayer en redes sociales, pues resulta y yo no lo sabía que la destitución del fiscal decidida por la Judicatura por sus graves omisiones fue 09:40 de la mañana y yo envío los mensajes a las 11:25.



Osea es parasicólogo pues el presidente de la Judicatura o los miembros de la Judicatura porque adivinaron lo que iba a mandar el presidente pero esta es la prensa corrupta que tenemos”.



“Aquí están los datos concretos, en la cuenta de Girbra, esta es la cuenta de Álex Bravo en Panamá se depositan dineros de corrupción provenientes de contratistas de Petroecuador por USD 12 millones 166 mil, este era el repartidor. De esa cuenta se distribuye dinero para Carlos Pareja Yanuzzelli, sus familiares, para Álex Bravo; su esposa, padrastro, madreJ Carlos Andrés Pareja joven, el hijo de Carlos Pareja Yanuzzelli recibió varias transferencias por USD 50 mil; USD 150 mil, a la hermana de Carlos Pareja, Yolanda Rosa Pareja también se le depositó plata”.



Reunión equipo económico



Rafael Correa: “Ya uno no sabe si reír o llorar, no sé por qué, revisen las declaraciones de antes, altísimo Riesgo País no puede regresar a los mercados internacionales, ahora que regresamos y los mercados internacionales muestran gran fe en nosotros, altísimo endeudamiento y ya no hablan de Riesgo País.



El Riesgo País no es un indicador de bienestar, para graficar, si aquí se declarara una dictadura vitalicia que nos ordenara a todos los ecuatorianos trabajar de lunes a domingo 16 horas diarias, solo para pagar deuda externa verán como el Riesgo País va a cero, entonces no es un indicador de bienestar, la gente está peor.



Pero como hay la voluntad y capacidad de pagar la deuda se reduce el Riesgo País ese es el verdadero significado de este indicador de Riesgo País, la voluntad y capacidad de un país de pagar su deuda externa. Cuidado los que hacen estos cálculos hay diferentes cálculos, muchos son analistas en un escritorio y que algunas veces no saben ni dónde están parados, entonces y cuando son perezosos toman los indicadores más simples para calcular el Riesgo País, en nuestro caso toman el precio del petróleo.



Entonces cuando se derrumbó el precio del petróleo el Riesgo País se nos subió a 1 600, eso significa que si el interés de los bonos del tesoro norteamericano que se considera un papel de cero riesgo es de 2% a nuestros bonos les cargan 16 puntos más de interés es decir 18%.



Entonces es carísimo financiarse, pero era por la caída del precio del petróleo porque analistas perezosos solo toman ese indicador, ahora que se estableció el precio del petróleo, entre otras cosas gracias a nuestra acción en la OPEP y el Riesgo País está en 600 es decir, 2% más 6%, nos podemos endeudar a un 8 o 9% ahí no dicen esta boca es mía, eso es censura, es manipulación, solo publicar el escándalo, esto significa la prensa mediocre, solo publica el escándalo, las malas noticias, las buenas noticias las calla y eso es manipulación, eso es censura previa, eso es jugar con el derecho del pueblo ecuatoriano a una adecuada información”.



“Siempre se ha financiado el país, siempre hemos tenido déficits fiscales que no son malos, poniéndoselos en términos de familia, si ustedes ganan mil y gastan USD 10 mil porque le hicieron la fiesta de 15 años a la hija y se endeudaron con USD 9 mil.



Probablemente ese déficit, ese endeudamiento sea malo, es para el consumo, pero si ustedes ganan mil y se endeudaron en USD 10 mil, pongamos otro ejemplo, si gana mil y se endeudaron en USD 100 mil para la fiesta de cumpleaños o para el matrimonio esplendoroso, probablemente ese déficit, quiere decir gastaron más de lo que ganaron ese mes y en consecuencia ese financiamiento, esa deuda que adquirieron para financiar el déficit es bastante malo, son bastante malos.



Pero si un mes ganaron mil y se endeudaron en USD 100 mil para comprar una casa nueva y por ello tendrán que pagar USD 500 mensuales durante 12 años pero la casa es suya estaban pagando en arriendo USD 600 le aseguro que ese déficit y ese endeudamiento no es bueno, es recontra bueno, pero es déficit, es endeudamiento, es financiamiento y con eso nos quieren asustar.



El país siempre ha necesitado financiamiento porque tiene déficit y para que, para construir hidroeléctricas y evitar seguir pagando a las barcazas de los socialcristianos y evitar seguir importando energía de Colombia, de Perú que nos costó cerca de USD 1 000 millones, Coca Codo Sinclair se paga en tres o cuatro años, es la inversión más rentable, ese déficit entre comillas y el financiamiento para ese déficit no es bueno, es recontra bueno, pero nos quieren asustar con todo esto, entonces tenemos que financiar esos déficit, si no hubiera déficit no se necesita financiamiento, eso está en todas las planificaciones macroeconómicas desde antes de nuestro Gobierno. No recuerdo, por ahí pudo haber un par de años que hemos tenido superávit fiscal, que no necesariamente es bueno”.



“Tenemos que financiarnos, más aún cuando hemos pasado la tormenta perfecta. Se nos desplomaron en dos años 40% de las exportaciones, perdimos USD 10 mil millones en exportaciones, cuando se apreció el dólar, etc., pero lo hemos hecho tan bien que colocamos, propusimos, planificamos colocar USD 750 millones, estos son mecanismos a nivel de banca de inversión internacional, Ecuador anuncia que quiere emitir bonos y se registran los inversionistas.



Se registraron solicitudes por USD 2 200 millones el triple, esa es la confianza de los inversionistas en la seriedad del Gobierno Nacional y en las políticas de la revolución ciudadana duela a quien le duela, finalmente solo colocamos mil, pudimos colocar los 2 200, pero quisimos solo colocar mil a 9,1%. ¡Uy! deuda carísima y los bonos Global a 12%, ya se olvidaron de la partidocracia, ahora a 9,1 cuando nos ha pasado de todo, terremoto incluido, cuando ellos colocaron al 12% ahí no pasaba nada”.

10 años de la revolución ciudadana



El presidente Rafael Correa informó que el día martes 10 de enero tuvo la reunión para la organización de la celebración de los 10 años de la revolución ciudadana que se llevará a cabo el día de mañana, domingo 15 de enero de 2017 en la avenida 9 de octubre de la ciudad de Guayaquil. Señaló los logros y reconocimiento del Gobierno durante estos 10 años.



Video

​

Atrás quedó la ingobernabilidad de un país, en donde sus políticos solo veían por sus intereses y de los grupos que los patrocinaban y no de los ecuatorianos. Estaba tan mal la institucionalidad del Ecuador que de 1996 a 2006, el país tuvo siete presidentes.



En la primera década ganada de la revolución ciudadano jamás se dieron paquetazos y gracias a las exitosas políticas públicas más de un 1 300 000 personas salieron de la pobreza.



El Mandatario resaltó que Ecuador se encuentra entre los tres países de la región más equitativos.



En época de la partidocracia, los banqueros eran ministros. En contraste con el tiempo de la revolución ciudadana en donde ahora ellos cumplen estrictamente sus actividades, ajenos al poder político.



El Presidente también recordó que con la revolución ciudadana, finalmente los afectados por los bancos lograron recibir sus depósitos que fueron congelados por los bancos.



Asimismo, el Jefe de Estado rememoró que en tiempos de la partidocracia los ecuatorianos tuvieron que salir del país en busca de mejores días, pues en esa época nos dejaron un país destruido.



Finalmente, el Presidente exaltó que con la primera década ganada de la revolución ciudadana Ecuador renació y gracias a ello los ecuatorianos empezamos a tener nuevamente Patria.

Presidencia pro témpore de Ecuador en G77 +China



Esta es "la segunda presidencia más importante en la historia del Ecuador" afirmó el Presidente Correa desde el Enlace Ciudadano. Y dijo que países como Venezuela, Bolivia, Palestina se manifestaron de manera positiva a cerca del país.



El Jefe de Estado manifestó que no son frecuentes las palabras “tan conceptuosas” de líderes mundiales con respecto a país, pues el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, mostró al Ecuador como alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados “país que reconozco como la referencia fundamental de valores, de solidaridad, de preocupación para que el desarrollo sea inclusivo y sostenible, de democracia y de Derechos Humanos” y felicitó al Ecuador y al Presidente por “su liderazgo de solidaridad y justicia”. Ecuador dispondrá de un piso entero en la sede de las Naciones Unidas para contribuir a alcanzarlo.



Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores de Tailandia, Don Pramudwini, expresó “le deseamos a Ecuador todo género de éxitos”.



Rafael Correa en su discurso dijo que es una gran responsabilidad, sin embargo continuará el trabajo “lo cual solo puede lograrse... si alcanzamos el derecho de los pueblos a vivir con soberanía, dignidad y en paz.” Además, hizo un llamado para crear una propuesta de luchar contra paraísos fiscales y la evasión tributaria que fue aceptada y será tomada en cuenta en la agenda de la ONU.



Según el Mandatario, el hecho de que Ecuador asuma la presidencia de ese grupo es un reconocimiento al “liderazgo” del país y de lo que ha aportado a los procesos que se viven a nivel regional.



El Presidente también expresó que el encuentro por “la década ganada” en Guayaquil podría ser el espacio en el que se presente su último discurso. “El día de mañana es probablemente mi último discurso como Presidente ante tanta gente”, dijo.



Rafael Correa cuestionó la omisión y la poca cobertura que los medios de comunicación nacionales le dieron al traspaso de la Presidencia del G77+China de Tailandia a Ecuador, en la sede de la ONU en Nueva York.



El Primer Mandatario recordó que este es un hecho trascendental para el país, pues es la segunda ocasión en la historia del Ecuador que se le atribuye este papel. Aseguró que la prensa mercantilista solo maximiza las noticias que son negativas, pero cuando hay algo positivo lo minimizan.



Para demostrar el poco interés que los medios le dieron al importante hecho, el Jefe de Estado enseñó la página en donde diario El Comercio publicó la noticia y demostró que solo se lo hizo en un recuadro con una pequeña foto.



El Mandatario dijo que el Papa Francisco ha hecho referencia a esta actuación de los medios de comunicación y lo ha denominado coprofilia, lo cual hace referencia a que solo se comunican las cosas feas y escandalosas.



Por esta razón, el Presidente Correa pidió a la ciudadanía estar atenta y no caer en la manipulación de los medios privados. Para ello, los ecuatorianos cuentan todas las semanas con esta rendición de cuentas.

Noche cultural en Nueva York



El Presidente de la República, Rafael Correa, en su informe de labores semanal se refirió a la Noche Cultural que mantuvo con los migrantes en Nueva York y reprochó las acciones de la oposición, quienes emitieron una amenaza de bomba, provocando un retraso de 45 minutos.



El Jefe de Estado calificó el hecho como una “jugarreta de los sufridores” que no lograron su objetivo. “Espero que sigan sufriendo porque el próximo 19 de febrero volverán a ser derrotados”, expresó Correa agradeciendo una vez más a los ecuatorianos que se sumaron a la alegría y a la fiesta.



Pese a esta mala pasada, el Primer Mandatario y cerca de 3 000 compatriotas celebraron los logros de la revolución ciudadana con música, danza y cultura en el coliseo de la St. John’s University.



En el acto, el Jefe de Estado saludó cariñosamente a los asistentes y recordó que “esta es la revolución de los migrantes porque nunca los olvidamos, no por conveniencias electorales, sabemos las contradicciones del viejo país, mientras muchos de ustedes tuvieron que salir porque nos congelaron la plata por el salvataje bancario”, sentenció.



Rosa Erazo, quien habló en nombre de la comunidad migrante, entregó un presente al Mandatario ecuatoriano. “Quiero hacer la entrega de esta almohada por su largo trabajo a favor de los migrantes, por la creación de las becas. Mi hijo se hizo acreedor de una beca, él estudió en la mejor universidad de Estados Unidos y hoy ya trabaja en el Ecuador para defender a la revolución ciudadana”, enfatizó.

Ecuador en positivo

National Geographic destaca la belleza del Bosque Nublado de Quito



En el segmento Ecuador en Positivo, el Mandatario resaltó que el país cuenta con grandes paraísos, los mismos que no solo maravillan a los ecuatorianos sino al mundo entero.



Esto se demuestra en la selección realizada por National Geographic. El Bosque Nublado del Distrito Metropolitano de Quito se encuentra en la lista de los 21 mejores lugares del mundo para visitar.



Según la publicación, el bosque nublado que está al noroccidente de la capital es uno de los lugares con mayor riqueza vegetal y animal del planeta, es el hogar de plantas epifitas y raras orquídeas, así como de cientos de especies de aves.



El bosque nublado toma su nombre por la presencia de neblina que sale de la tierra y choca con las montañas. A esto se debe la elevada humedad de este sitio, que se ubica entre los 1 500 y 3 000 metros de altura. Esto sumado a otras condiciones como la poca intensidad solar y las pendientes de las montañas ha creado un ecosistema muy rico y diverso en donde se puede apreciar la abundancia de plantas sobre los árboles; como musgos, helechos, bromelias y especialmente orquídeas.



En los 4 230 kilómetros cuadrados que ocupa el DMQ se han identificado hasta el momento 400 especies de orquídeas, lo que significa que más del 10% de especies registradas en todo el país están en el Bosque Nublado.

La Revolución Ciudadana tiene rostro de mujer



“La Revolución Ciudadana tiene rostro de mujer”, así lo manifestó el Presidente, en referencia a la amplia participación femenina dentro del Gobierno Nacional.



Ejemplo de ello es Sandra Naranjo, ambateña de 31 años de edad, quien actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente de la República. Asimismo, la función legislativa está presidida por una mujer, la otavaleña Gabriela Rivadeneira.



En diez años de Gobierno, 63 mujeres han sido ministras, además el 40% de magistrados en la Corte Nacional de Justicia son mujeres y un 50% en el Consejo de Participación Ciudadana, entidad que la lidera una mujer afroecuatoriana.



Con el Gobierno de la Revolución Ciudadana, la paridad de género llegó a todas la funciones de Estado. En el bloque de País el 50% son mujeres y en la Asamblea Nacional, sobre el 40% del total de los asambleístas.



De esta manera, se rompe el esquema tradicional de la partidocracia en donde las mujeres y jóvenes no tenían oportunidad.

Emails de hermanos Isaías y Charlie Pareja Cordero



Pese a que Carlos Pareja Cordero, uno de los principales implicados en el caso Petroecuador, rompió sus computadoras antes de huir del país, varios correos electrónicos fueron recuperados y revelados este fin de semana, durante el informe de labores del Presidente. En estos se deja en claro que el socialcristiano, junto a los hermanos Isaías, encabezaron una estrategia en contra del Gobierno ecuatoriano.



“Se ve, se descubre, se evidencia, toda una estrategia. Esto es algo impresionante, este señor, con el otro abogado de los Isaías, Javier Castro, con los Isaías, con su operadora en Ecuador, María Verónica Jairala, que me venía hablar a mí al inicio”, comentó Correa, durante su informe de labores.



Antes de presentar el video con los correos electrónicos, como principal evidencia, el Mandatario, anticipó que se trata de “toda una lista impresionante, de tú haces esto, tú lo otro, de estrategias para desestabilizar al gobierno”.



Por lo que aseguró que durante este tiempo han “tenido que afrontar una verdadera contrarrevolución, financiada con la plata de los Isaías y sus corifeos en Ecuador, que incluyen sus abogados, sus periodistas, sus supuestas ONG, es algo impresionante”.



A través de un video, el Gobierno ecuatoriano reveló varios correos electrónicos que se rescataron, durante las investigaciones en contra de Carlos Pareja Cordero, en el caso Petroecuador. En estos se revela un listado de las personas que habrían cooperado con el plan, constan nombres como el de César Ricaurte de Fundamedios, Andrés Páez, Galo Lara, Emilio Palacio, Cnel. César Carrión, Cnel. Rolando Tapia, Lourdes Tibán y Juan Carlos Calderón.



Video



Carlos Pareja Cordero por décadas conocido en las altas esferas políticas como Charlie Pareja, es un personaje que estuvo tras el poder por más de tres décadas con los socialcristianos y los Isaías, secretario particular del presidente León Febres Cordero, su delegado ante CEPE los cuatro años del Gobierno y presidente de la unidad ejecutora de obras emergentes a nivel nacional, por eso siempre estuvo vinculado con el mundo de los contratos.



En CEPE aprendió el negocio petrolero que lo perfeccionaría después. Era también el mediador político de los socialcristianos y armaba las mayorías parlamentarias, también abogado de Filanbanco y como tal en 1998 fue el delegado de los Isaías para que el Congreso apruebe la Ley AGD y logró armar la famosa aplanadora.



La relación con los Isaías es tan importante que Charlie Pareja escribió un libro a favor de los banqueros prófugos, violación a los derechos humanos en el Ecuador. El prólogo lo redacta Carlos Alberto Montaner disidente cubano muy cercano a los Isaías y opositor extremo de todos los gobierno progresistas.



Charlie Pareja cercano a Fundamedios, a Andrés Páez y a toda la oposición que se ha paseado en Washington y Miami en los últimos 10 años y precisamente estas relaciones sirvieron para armar toda una estrategia política de desprestigio contra el compañero presidente. Los abogados de los Isaías, Xavier Castro y Charlie Pareja comandaron la ofensiva y contaron con la participación de quienes se presentan como periodistas independientes y como opositores, eran los informantes según correos electrónicos frutos de la investigación judicial que ya se hicieron públicos por el caso de la Refinería.

Correo enviado el 29 de enero de 2013, por María Verónica Jairala, apoderada de los Isaías en Ecuador:



“Hola a todos



Lo marcado no lo tengo, puedo pedir a EH (Enrique Herrería) el juicio que ellos tienen puesto en la CID por la destitución de la Corte Constitucional.



Con LT (Lourdes Tibán) puedo tratar de conseguir la info del 30 S”.



En el video se indica además un correo anterior, donde se confirma la lista de los colaboradores y los temas que estaban a cargo:



Andrés Páez: Elección y composición actual de la Corte Nacional

Jorge Zavala: Casos de Leviathan y estado general de los DD.HH en Ecuador

Galo Lara: Persecución casos Quinsaloma y casos de corrupción en impunidad

Emilio Palacio, Enrique Herrería y Hermanos Pérez: Caso El Universo

Coroneles Carrión y Tapia: Persecución en caso 30 S

Juan Vizuete, Lourdes Tibán: 30 S y persecución

Juan Carlos Calderón: Caso Gran Hermano

Diario La Hora: Persecución periodistas

Fundamedios: Persecución periodistas



Según el Gobierno de Ecuador, todas las personas nombradas accedieron a participar en este plan de desprestigio contra el Presidente Correa y su mandato.



En un segundo correo enviado el 15 de febrero de 2013 por Xavier Castro Muñoz, abogado de los Isaías, escribió:



“Queridos amigos;

Los contactos que a Heidi y a mí nos tocaba ya están todos hechos, incluidos los formatos, a excepción de Hernán Pérez, que está de viaje, y de Juan Vizuete, que está en campaña para asambleísta. La próxima semana nos encargamos de ellos.



La receptibilidad ha sido espectacular.”, concluye el correo.

En otro correo enviado el 26 de febrero de 2013, por Xavier Castro, después de que Rafael Correa ganara nuevamente la presidencia:



Hola con todos,



Ayer me fui a Quito a una cita con César Ricaurte en Fundamedios, me atendió con su abogado, Mauricio Alarcón, quien resultó ser mi gran amigo.



Ellos van a colaborar con el tema Ginebra, con todos sus contactos. La tienen muy clara y como son serranos piensan que la gestión que estamos haciendo, deben ser replicadas en las embajadas que las tienen en Quito (…).



Mabe no había visto tu email que ya estabas aquí. Qué tal si esperamos a Charlie para reunirnos todos, porque Fundamedios me hizo una propuesta interesante, que vale la pena conversar en persona”, concluye la misiva.

Ese mismo día Charlie Pareja Cordero contesta:



“Hola, estoy ya en Ecuadordistan. Puedo reunirme jueves o viernes”.



Después de un año, César Ricaurte, junto a sus abogados acudió a la Comisión Interamericana de Derechos para defender a los Isaías, mediante ONG extranjeras. Según el gobierno de Ecuador, esta fue una estrategia para denunciar una presunta persecución a los exbanqueros y así dejarlos en la impunidad.



“Charlie Pareja Cordero, socialcristiano, abogado de los Isaías y de Odebrecht, hoy prófugo de la justicia, por comandar la corrupción denunciada por el gobierno en Petroecuador, amplió sus tentáculos al mundo político y periodístico para cumplir órdenes de los Isaías y atacar, por todos los frentes, a la revolución ciudadana”, puntualizó el gobierno a través de su video.



Para que los ciudadanos conozcan más sobre este caso, el Presidente Correa difundió el video a través de su cuenta en Twitter.

Ley de Contratación Pública



"Se ha hecho una ley absolutamente lógica para que el gobierno también pueda cobrar tasas por mejoras", afirmó el Presidente de Ecuador. Correa defendió la aprobación de la leyy explicó en qué consiste.



“Se está haciendo exactamente lo mismo que hacen los municipios” explicó. “Si un municipio hacía una calle, entonces podía cobrar tasa por mejoras, mientras que si el Gobierno la hacía no podría cobrar la misma tasa.” Y aclaró que esta tasa se podrá pagar hasta en un plazo de 10 años.



“Todo está muy bien hecho”, aseguró el Mandatario, quien además aclaro que se podrá cobrar hasta un máximo del 50% del valor de la obra.



La norma contempla seis cambios, entre ellos, amplía la participación de las personas y organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, así como pequeñas y medianas empresas, consideradas como actores activos de la economía del país. Podrán participar de los concursos públicos de contratación pública. Otro punto es la Contribución Especial de Mejoras.



En caso de las expropiaciones el artículo 58 en el inciso 1 de la norma, ordena la ocupación inmediata después del pago o consignación en caso de no existir un acuerdo. Las expropiaciones se aplicarán con una sola norma, en la que se respeta el precio justo, seguridad jurídica y se garantiza un proceso homologado.

Lanzamiento Quinta Etapa de subastas para el pueblo



Camisetas de equipos internacionales firmadas por sus jugadores fueron anunciadas por el presidente Correa desde el Enlace Ciudadano. Manifestó que la subasta se la hace para reunir fondos y continuar con obras de solidaridad. "Así hemos vendido como más de USD 1 millón y medio" anunció.

Las camisetas que se subastarán son:



Real Madrid autografiada por Cristiano Ronaldo en el 2012 que inicia en USD 800



Federación Alemana de Fútbol autografiada por los seleccionados alemanes en el 2013 en USD 500



Swansea City AFC autografiada por Jefferson Montero en el 2014-2015 en USD 120



Swansea City AFC autografiada por Jefferson Montero en el 2015-2016 en USD 120



Club South China Football Team autografiada por Cristian Mora en USD 120



Pumas de la UNAM autografiada por Sergio Bernal, Darío Verón, Daniel Ludeña, Omar Islas y otros jugadores. Esta subasta inicia en USD 100



FC Barcelona de España autografiada por Leonel Messi, Andrés Iniesta, Luis Suárez y otros jugadores, iniciará en USD 800.