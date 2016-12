Enlace ciudadano 505, desde Quito

El presidente Rafael Correa dirigió el enlace ciudadano 505 desde el barrio Solanda, ubicado en el sur de Quito, este sábado 17 de diciembre del 2016.

Ley de plusvalía-Día Internacional del Migrante



Rafael Correa: “En base a la herencia pues, en el siglo XX todavía tenemos familias con centenas de hectáreas en lo que ahora es prácticamente centro-sur de Quito. La primera pregunta: ¿Eso es correcto? Yo creo que no es correcto. Yo creo que esa es la diferencia entre una aristocracia, eso fue fruto de herencia de la aristocracia y una verdadera democracia; donde la propiedad esté adecuadamente distribuida. Ese era uno de los objetivos de la Ley de Herencia que fue bloqueada por los de siempre”.



“La mejor muestra de que estamos en lo acertado es cuando los poderosos se oponen a las cosas. Ya en la Cámara de Comercio de Guayaquil, eso es sucursal de Creo; Pablo Arosemena es pupilo, el presidente de la Cámara de Comercio que disque sabe economía y hace pasar vergüenza ajena. Es corifeo de Guillermo Lasso, trabajó toda la vida con Guillermo Lasso. Han puesto una pancarta: ‘No a la Ley de Plusvalía’”.



“Yo me acuerdo, un célebre banquero del Ecuador y le doy el nombre… Abelardo Pachano, en un artículo, en unas declaraciones una vez decía; daba a entender que era bueno que la gente se vaya afuera para que aprendiera buenas costumbres; porque aquí tienen malas costumbres. O sea, los banqueros que nos robaron esos no tenían que irse afuera para aprender buenas costumbres, era la pobre gente a la que les habían cerrado sus cuentas. O sea, este tipo no entendía absolutamente nada de la tragedia de la migración”.



“Prohibido olvidar y prohibido olvidar que el superministro de economía de Mahuad era este Guillermo Lasso, que ahora pretende ser Presidente de la República, ¡qué caretuco!”.



“Nuestro homenaje, nuestra admiración a nuestros hermanos migrantes”.



Actos violentos en Morona Santiago



Rafael Correa: “Para los sufridores que son los más fieles seguidores de este enlace… bueno una mala noticia para ellos, ojalá no se me depriman mucho: el próximo sábado, como es 24 de diciembre, no tendremos enlace ciudadano”.



“Esta semana ocurrió un hecho terrible, que no lo podemos permitir, no vamos a permitir que en Ecuador suceda la tragedia que ha sucedido en otros países, de violencia, de lucha fratricida”.



“Hay brotes de violencia en la Amazonía, como siempre se quiere engañar a la gente. Que se reclaman tierras ancestrales, que es la minería; eso es mentira”.



“La verdad es que es un grupo minúsculo de extremistas de la etnia, de la nacionalidad Shuar; con dirigentes irresponsables, que siempre han demostrado comportamientos muy violentos”.



“Murió un sencillo policía de la Patria, 29 años, padre de familia”.



“Jorge Herrera, ¡qué irresponsable!, poner a las víctimas como victimarios… Ojalá algún día inaugure el corazón y el cerebro, porque además es extremadamente torpe”.



Intervención



César Navas (Ministro Coordinador de Seguridad): “En total son siete heridos, Presidente; 2 de Fuerzas Armadas, 5 de la Policía Nacional. Entre ellos se encuentra el teniente que usted acaba de mencionar, que está en estado crítico en este momento en Cuenca, y un fallecido”.

Rafael Correa: “Aquí no cabe ya el diálogo, aquí cabe cualquier cosa después de capturar a los asesinos. Esta gente ya empezó y la Conaie, el llamado al diálogo, que llamemos a la OEA a la ONU. Llamen a los extraterrestres, a los marcianos, a quien les dé la gana. Lo primero, capturar a los asesinos de nuestro Policía”.



“Esas no son tierras ancestrales, no es selva virgen… mentira. El que afectó tierra virgen fue Marcelo Chumpi, el prefecto Shuar de Morona; que hizo una carretera en media selva de 80 km”.



“Se trata de grupos paramilitares y semidelincuenciales que no están luchando por ideales, están luchando por imponerse a la fuerza”.



“Nunca fueron tierras ancestrales, hace rato eran tierras de las que se repartió… siempre estuvo en manos de colonos y luego pasa a la familia Alvarado que le vende a Ecuacorriente”.



“2010, nuevo proceso de invasión y se crea la comunidad Nankits; es una comunidad artificial, no está reconocida”.



Intervención



César Navas (Ministro Coordinador de Seguridad): “Aprovecho la oportunidad, porque, ya están amplificando; con el apoyo de cierta prensa corrupta, que se están llevando tanques de guerra hacia el área de Morona Santiago. Eso es falso, lo que están llevando son vehículos operativos blindados”.



Video: Actos violentos en Morona Santiago



Rafael Correa: “Sábado 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, dimos el enlace ciudadano 504”.



“Les voy a mandar un tuit, un trino, con el video que acabamos de presentar sobre lo que sucedió realmente en San Carlos de Panantza; que desmonta todas las mentiras que quiere crear cierta prensa”.

Condecoración Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia



Rafael Correa: “Me insistieron mucho para recibir la condecoración Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia ¿y por qué? Porque esta también ha sido una ingrata tarea de la prensa y de la oposición, hacer creer que ahora la justicia está en manos; lo único que pasó es que cambió de propietario, de la partidocracia a Alianza País. Sí cambió de propietario la justicia en Ecuador, pero de la partidocracia finalmente al pueblo ecuatoriano”.



“Fíjense en el escándalo que se hizo por un exjueza destituida, ebria, o sea ¿quién le hace caso a una persona bajo los efectos del alcohol? Pero eso fue titular de ni sé cuántos días y prueba de que el sistema de justicia no servía, ya no saben qué decir”.



Intervención



Ledy Zúñiga (Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos): “Presidente, los cambios que vive el Ecuador en justicia, en derechos humanos; no solo lo decimos nosotros, lo reconoce el mundo, lo reconocieron ahora, a través de la Conferencia de Ministros de Justicia de 21 países”.



Rafael Correa: “Ya fue a decir Plan V en Panamá, en una de esas conferencias chimbas que se organizan ellos mismos que, por ejemplo, cómo le reclamó al presidente de la Corte Interamericana que cómo dijo esa declaración política que la reforma de la justicia ecuatoriana es la más importante del mundo”.



Video: Condecoración Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia



El presidente Rafael Correa fue condecorado en el salón amarillo con el reconocimiento Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de Justicia, convirtiéndose así en el primer Jefe de Estado, en toda la región, en recibir tan alta distinción.

Rafael Correa: “Esto se pudo lograr gracias a esa consulta popular de mayo del 2011. Pero, prohibido olvidar, como les pidieron que voten ‘no’ para estar contra el Gobierno”.



“Ahora se le está consultando al pueblo ecuatoriano, acaba de aprobar ya la consulta el Tribunal Constitucional; junto a las elecciones presidenciales, de legisladores, de asambleístas, de parlamentarios andinos, se va a preguntar al pueblo ecuatoriano sobre el Pacto Ético”.



“Es un voto a favor del futuro, así que todos, con toda el alma y con toda convicción a decir ‘sí’ en esa consulta”.

Reunión con el Congope-Cambio Ministerial



Rafael Correa: “Tuvimos a la una y media almuerzo de trabajo… con el Congope… porque tenían algunas inquietudes. Obviamente estos meses han sido durísimos”.



“Ese ministro histórico de finanzas, Fausto Herrera, también el ministro que más tiempo ha durado; casi 4 años, en la época democrática actual, que empezó a finales de los 70’, tuvo que renunciar por motivos de salud”.



“Lo va a reemplazar Patricio Rivera, que ya fue ministro de finanzas y actúa como Ministro coordinador de Política económica. En lugar de Patricio, en el Ministerio Coordinador, va a estar Diego Martínez; nuestro actual gerente del Banco Central y el lugar de Diego, en la gerencia del Banco Central, va a estar una valiosa mujer de la Patria que se desempeñaba como vice ministra de Finanzas; nuestra querida compañera Madeleine Abarca”.



“Con esa gente seria, con el directorio del Congope me reuní para este almuerzo de trabajo. Entre las principales cosas que tratamos, fueron las siguientes. Nos pidieron que el Proyecto de Ley Orgánica para Evitar la Especulación, los prefectos pues, obtengan los ingresos de la zona rural”.



“Les dijimos que íbamos a ver aquello, pero es inconstitucional porque la Constitución claramente dice que los impuestos, las tasas sobre el suelo, son de los municipios”.



“Todavía hay unos rezagos de centralismo, en esto tenían razón los prefectos. Presidente, dicen que la competencia es nuestra, pero la tarifa viene determinada prácticamente de Senagua, pero los proyectos me los tienen que aprobar Senagua la Secretaría Nacional del Agua. Entonces si transferimos competencias, debemos transferir capacidad de gestión; debe haber flexibilidad”.

Intervención



Pavel Muñoz (Exsecretario de Senplades): “La Constitución del año 98, la de 1998; esa Constitución de la partidocracia, generaba un modelo a la carta y a la brava, es decir, los municipios solo cogían la carne y nunca el hueso. La Constitución nuestra, la de Montecristi, la del Buen Vivir, esa establece que, todos los niveles de Gobierno tienen competencias específicas con sus propios recursos”.



Rafael Correa: “También han propuesto que los ayudemos, por medio de la Agencia Nacional de Tránsito, para incluir una tasa para matriculación… Eso es potestad de los prefectos y esta tasa será para mantenimiento vial de los caminos rurales”.



“También, obviamente, hablamos de algunos atrasos que tenemos. Básicamente en la devolución de IVA; ya se va a pagar algo hasta diciembre, la situación económica está mejorando. La ley no establece plazos para la devolución del IVA”.



Visita al Instituto Tecnológico Superior del Mar y Pesca de Jaramijó



Rafael Correa: “Martes 13 volamos a Manabí para ver cómo va la reconstrucción, va muy bien; dicho sea de paso. Por ahí está el secretario de reconstrucción Carlos Bernal, joven manabita”.



“Empezamos la jornada, esto da satisfacción porque son cosas que eran imposibles en el Ecuador de antes, visitando el Instituto Tecnológico Superior del Mar y Pesca de Jaramijó”.



“No teníamos educación técnica de calidad, hemos cerrado como 200 institutos tecnológicos, 200; por no cumplir los estándares mínimos. Funcionan unos 150, que los estamos mejorando”.



Video: Visita al Instituto Tecnológico Superior del Mar y Pesca de Jaramijó

Reconstrucción Centro de Rehabilitación Social ‘El Rodeo’



Rafael Correa: “Como estábamos a la pasada, paré para ver cómo estaban las Unidades Educativas del Siglo XXI; estas son las prefabricadas con los estándares de las Unidades del Milenio”.



“Continuamos nuestro trayecto, nuestro viaje, hasta el Centro de Rehabilitación Social ‘El Rodeo’ de Portoviejo; que se derrumbó durante el terremoto. Ya era un Centro, se le había dado mantenimiento, pero era de los Centros antiguos; entonces habían instalaciones precarias. De la tragedia vamos a sacar oportunidades y no solo se está reconstruyéndolo lo que se cayó durante el terremoto sino que se están mejorando muchísimo las instalaciones”.



Video: Reconstrucción Centro de Rehabilitación Social ‘El Rodeo’



Campus del Milenio



Rafael Correa: “Luego de esto pasamos a otro sector de Portoviejo, para ver otra obra magnífica”.



“Estos antes eran terrenos de CRM, es que es fácil olvidar el viejo país. Ahora nos acusan de haber creado burocracia, instituciones; es mentira. Hemos creado 40 instituciones y hemos eliminado más de 100; entre las que se eliminaron estaba esta: el Centro de Rehabilitación de Manabí”.



“Estos terrenos eran del CRM, cerca de 24 hectáreas botadas; botadas durante décadas”.



“Construimos el ECU 911, se está construyendo el Hospital de Especialidades Portoviejo; más de 500 camas. Ahora, que es la obra que fuimos a visitar, se está construyendo el Centro de Atención Ciudadana. Y todo este equipamiento público, complementado con parques, con áreas verdes, con canchas deportivas; es lo que llamamos, ese nuevo concepto: Campus del Milenio”.



Video: Campus del Milenio



Portoviejo contará con un moderno Centro de Atención Ciudadana, el mismo que se integrará al primer Campus del Milenio construido en el país.

Intervención



Carlos Bernal (Secretario Técnico del Comité para la Reconstrucción): “Solamente como un recuento presidente, en las obras que hemos visto ahora, suman más de 60 millones de dólares de inversión. Se han creado, solamente las que se recorrieron ese día martes 13 de diciembre, se han generado cerca de 50 000 plazas de empleo”.



Rafael Correa: “En Guayaquil, con el terremoto, se cayó un paso a desnivel de 50 m que lo tiene que arreglar el municipio. 8 meses después, nada, nosotros 8 meses después fíjense todo lo que hemos hecho”.



“Prohibido olvidar, todo esto lo hemos podido hacer con los recursos de la Ley de Solidaridad; pero la partidocracia se opuso a esa ley. Ya irán los 'caretucos' a pedirles el voto”.



Video: Gobiernos de la partidocracia ante tragedias naturales



Intervención



¿Cómo era la respuesta de los gobiernos de la partidocracia para tender a los damnificados de una tragedia natural?

Rafael Correa: “Prohibido olvidar compañeros, así se manejaban antes las emergencias. Aprovechaban para hacer negociados, estos son los 'caretucos' que ahora hablan de honestidad, lucha anticorrupción; cuando antes la corrupción era la norma general, era tolerada”.



“Vamos a mandar un tuit de esto, porque sí me gusta refrescar la memoria de cómo ha cambiado el país”.



“Cuidado nos cobran la publicidad compañeros, ahora no tienen por dónde porque nosotros financiamos estos enlaces; pero de todos modos no quiero aprovechar este espacio para hacer proselitismo político. Sí puedo defender nuestro proyecto político, no decir voten por tal lista, pero ustedes saben por quién hay que votar”.



Intervención



Carlos Bernal (Secretario Técnico del Comité para la Reconstrucción): “Se ha hecho un trabajo por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, con las ciudades afectadas por el terremoto. En el caso de Pedernales y en el resto de ciudades, lo que se trata es de buscar ciudades con más capacidades, por ejemplo, con rutas de evacuación seguras ante un posible tsunami”.



“Una planificación económica que ya supera los 2 100 millones, una ejecución económica que bordea los 1 000 millones de dólares en la reconstrucción, hace posible que estas ciudades también superen el sismo del 16 de abril”.

Reunión con Lukas Lundin



Rafael Correa: “Tuvimos audiencia con un par de personas importantes: Lukas Lundin, él es el propietario de Lundin Gold; es una compañía minera canadiense”.



“Que Lundin Gold, esta minera, venga a invertir en Ecuador en el Proyecto Fruta del Norte, es un gran mensaje a la industria minera a nivel mundial”.



“No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro, los que quieren eso preséntense a elecciones con esa propuesta y vamos a ver cuántos votos obtienen del pueblo ecuatoriano”.



“Es una gran noticia para el país la firma ya del contrato con Lundin Gold”.



“Lundin Gold nos va a dar 65 millones en regalías antes de extraer el primer gramo de oro y 25 millones a la firma del contrato, y esos 25 millones están dados y servirán para el desarrollo local”.



Video: Reunión con Lukas Lundin



Intervención



En el Palacio de Carondelet el presidente Rafael Correa se reunió con los representantes de Lundin Gold, empresa que operará el primer proyecto de explotación minera aurífera, subterránea, de gran magnitud en el país.

Reunión con Antanas Mockus



Rafael Correa: “Recibimos también en audiencia al exalcalde de Bogotá, excandidato presidencial colombiano; todo un personaje a nivel latinoamericano y mundial, Antanas Mockus”.



“¿Por qué lo trajimos?... Por esta lucha que estamos emprendiendo por valores, por principios, por construcción de ciudadanía”.



“Él tuvo programas muy exitosos, muy creativos, muy originales en Bogotá; donde la clave es la participación ciudadana”.



Taller con gobernadores



Rafael Correa: “Jueves 15 de diciembre taller con gobernadores”.



Intervención



Paola Pabón (Secretaria Nacional de Gestión Política): “Porque algunos compañeros gobernadores, por su excelente trabajo; han sido reconocidos, son ahora candidatos de la lista de Alianza País. Se tuvo que hacer un cambio en más de 12 gobernaciones y son 4 gobernaciones anteriores. Recordará usted que hace aproximadamente unos 3 meses hicimos algunos cambios, en total suman 16 gobernadores que el día de la reunión mantuvieron con usted su primer encuentro”.



Rafael Correa: “Nos tomamos 8 horas del taller con gobernadores para revisar, provincia por provincia, las obras pendientes”.



“Cuidado jóvenes, yo he escuchado de todo en esta pre campaña electoral. Por ahí decía un candidato a vicepresidente, que fue funcionario nuestro y se fue con otra lista, que el problema es que… en el Gobierno hay muchos políticos… básicamente que las decisiones no la deben tomar los políticos”.



“Ahora quieren que haya política sin políticos”.



“Es una nueva forma de hacer política, ¿por qué la gente había perdido la fe en la política y en los políticos? Porque siempre nos engañaban. Ejemplo, un Lucio Gutiérrez, acuérdense… básicamente fue en la campaña 2002. Que la dignidad, la soberanía, con los indígenas, con la izquierda. ¿Y cuál fue su principal propuesta? No en la campaña, ya como Gobierno; nunca lo dijo en campaña: Un tratado de libre comercio con los Estado Unidos”.



“Hemos hecho lo que ofrecimos al pueblo ecuatoriano, lo que el pueblo ecuatoriano aprobó y ordenó en las urnas”.



“Cynthia Viteri dice que va a subsidiar la electricidad, que va a ser gratis la electricidad, pero su vicepresidente es el principal enemigo de los subsidios”.

Intervención



Sandra Naranjo (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo): “Algo importante que estamos dejando para dar una solución estructural, es tener un sistema unificado. Lo que ustedes vieron en pantalla es un resumen y a ese sistema tiene acceso el que ejecuta la obra, el ministerio rector”.



Intervención



Rafael Correa: “Determinamos tres obras donde vamos a terminar unilateralmente los contratos. La una, Toachi-Pilatón, está atrasada la hidroeléctrica; me ofrecieron la primera central, son dos, la de Sarapullo para diciembre; esta es una empresa rusa Inter Rao, no ha cumplido el contrato, he ordenado terminar unilateralmente el contrato”.



“La otra, la Plataforma Social del Sur, Quitumbe, está atrasada… estamos revisando los documentos”.



“Y otro es el Galpón de Correos del Ecuador al norte de Quito”.



Proyecto de Ley Orgánica de la Amazonía



Rafael Correa: “Viernes 16 de diciembre tuvimos reunión para el Proyecto de Ley Orgánica de la Amazonía, esta era una orden constitucional; promesa de campaña y deuda pendiente”.



“La Constitución establece a Galápagos y a la Amazonía como regiones especiales. El problema es que Galápagos es una sola provincia, Amazonía son 6 provincias; entonces no se puede mantener la misma institucionalidad”.



Intervención



Medardo Cadena (Ministro de Electricidad y Energía Renovable): “La participación de las comunidades que se encuentran en los sectores aledaños a un proyecto, inició como política pública; pero esa política pública quedó plasmada en la Ley Eléctrica de la Revolución Ciudadana que se aprobó en enero del 2015. Hoy está establecido por ley que el 30% de los excedentes de las centrales hidroeléctricas van para beneficio de la comunidad y adicionalmente, en caso de que existan proyectos privados del 15% de las utilidades que normalmente iban a un grupo reducido de trabajadores, el 12% va destinado a este fondo”.

Intervención



Rafael Correa: “Cuál es la idea, la propuesta de la nueva ley; consensuada con nuestros asambleístas de la Amazonía, que todo eso vaya a un fondo común. El 8% que recibía el Ecorae por la Ley 010; el 60% de regalías mineras, por la Ley Minera y el 30% de excedentes por proyectos hidroeléctricos”.



Ecuador en Positivo



Enerwi es un nuevo invento de nuestros jóvenes que está llenando de orgullo al Ecuador, se trata de este pequeño pero útil dispositivo, que con tecnología electromagnética, sirve para cargar diferentes equipos electrónicos.



Intervención



Rafael Correa: “Yo les presenté esto la semana pasada, pero quiero recordárselos una vez más, para que vean lo que hemos tenido que enfrentar día a día. Este proyectos del Banco de Ideas cuanto resultado está dando, cuanto apoyo han recibido nuestros jóvenes”.



Video: Banco de Ideas



“Este es un proyecto Senescyt y por ahí anda el candidato de la banca diciendo que va a eliminar Senescyt en caso de que gane. Gracias a Dios nunca va a ganar”.

Ley de Feriados



Rafael Correa: “Una buena noticia y muchas gracias, nuevamente, a nuestros compañeros de bloque; aunque en esto también nos apoyó parte de la oposición en la Ley llamada de Feriados”.



“Ordenar nuestros feriados, ya modernizar el país”.



“El proyecto, que ahora es Ley; gracias al apoyo legislativo, nos permite tener la misma cantidad de feriados por año, me parece que son 12 días de asueto”.



Resultados exámenes Ineval



Rafael Correa: “Precisemos lo que estuvo un poco impreciso el sábado anterior, que me hizo un muy mal trabajo Ineval; pero tampoco se corrigió. Los cuadros que presentamos con las evaluaciones donde no había puntaje, donde había más chicos que habían sacado 1000 sobre 1000. Entonces me explican que hay más de 300 chicos”.



“Tenemos más de 300 chicos que nos han sacado 1000 sobre 1000 en el examen”.