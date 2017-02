Enlace ciudadano 513 desde el estadio de Chimbacalle, en Quito

El presidente Rafael Correa condujo el Enlace Ciudadano 513 desde el Estadio de Chimbacalle ubicado al centro-sur de la ciudad de Quito en la provincia de Pichincha.

Rafael Correa: "¡Qué viva Chimbacalle!, barrio tan querido, tan tradicional de Quito aunque antes era una comunidad rural hasta la llegada del tren de Alfaro, ya ahí se instalaron muchísimas industrias, vino gente a vivir acá y se conectó con Quito, este barrio huele a Alfaro, huele a ferrocarril, huele a revolución".



"Muchísimas gracias a todo el sur de Quito, a todo Quito, a toda la patria entera por ese extraordinario apoyo que nos dieron en las urnas el domingo pasado, demostrando que somos más, muchísimos más y que esta revolución no la para nada ni nadie, peor los billetes, los millones de la oligarquía de siempre, muchas gracias Chimbacalle del alma, y aquí en este barrio se recuperó la estación del ferrocarril y hace un par de años los quiteños por votación designaron a esa estación como el lugar más atractivo de Quito, otra obra de la revolución ciudadana, otra obra de todos juntos compañeros".



"La revolución rescató el tren de Alfaro, ese tren que lo destruyó el neoliberalismo y que hasta las locomotoras se habían llevado, cuando ahí sí existía corrupción generalizada, tolerada, evidente, repartida, recuerden una de las tantas víctimas de la larga y triste noche neoliberal fue ese histórico, entrañable, increíble tren de Alfaro, que hoy vuelve a sonar en este barrio Chimbacalle gracias a nuestra revolución".



"Desde este barrio tan querido un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera de la patria, como siempre, un inmenso abrazo, entrañable abrazo a nuestros hermanos migrantes, el 8 de marzo la oposición había convocado una marcha pero ya se echaron para atrás, tal vez se dieron cuenta del error histórico que habían cometido, porque no solo se trata del Día Internacional de la Mujer, sino que se recuerda un aniversario más de aquel nefasto 8 de marzo de 1999 donde para salvar unos cuantos banqueros pillos, cuando la corrupción estaba legalizada, porque el poder no lo tenía el pueblo sino los banqueros, el poder político, nos congelaron nuestros depósitos, nosotros no lo olvidaremos, lo recordaremos con una gran marcha, una gran concentración aquí en Quito y llevaremos más presentes que nunca a nuestros migrantes, expulsados de su propia patria por esa larga y triste noche neoliberal, por la crisis, el feriado bancario que comenzó ese 8 de marzo de 1999, a nuestros hermanos migrantes un inmenso abrazo, nuestra eterna gratitud, nuevamente hemos ganado en forma mayoritaria, aplastante en las tres circunscripciones del exterior, hemos obtenido cuatro de seis asambleístas y en Europa y Asia dos de dos, porque esa gente sabe contra quienes estamos luchando, los culpables de que tuvieran que dejar su familia, sus bienes, su tierra con aquella crisis de 1999".

"Empezamos Carnaval, feriado largo, disfruten con la familia, visiten el país más maravilloso del mundo, su país, nuestra patria Ecuador y sobre todo traten de visitar aquellas zonas que fueron tan afectadas por el terremoto del 16 de abril pasado, pero también por la réplicas, por ejemplo el enjambre de sismos de diciembre de 2016 y me refiero particularmente a Atacames. Atacames fue muy golpeada, no fueron los turistas en la medida que todos los años iban para Fin de Año, la actividad económica decayó, ojala todos en este Carnaval puedan visitar nuestras playas y particularmente esas hermosos playas de Esmeraldas y especialmente las playas de Atacames".



"Hay cosas extraordinarias, hemos vencido en Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, que tiene de particular aquello, si hemos vencido en casi todos los lugares del país, que son zona fronteriza, provincias fronterizas, tremendamente golpeadas por la depreciación colombiana, Tulcán fue terriblemente golpeado, pasó meses que parecía un desierto, no había actividad económica porque se abarató artificialmente la producción colombiana, ecuatorianos por decenas de miles iban a comprar, no a Tulcán, sino a Ipiales a Colombia, nosotros hicimos lo que pudimos, dimos la canasta transfronteriza que ha funcionado muy bien, pero sabemos que recibieron el golpe, Sucumbíos recibió el golpe por partida doble, porque además de ser provincia fronteriza, es provincia petrolera, además sufrió el desplome de los precios del petróleo, la salida de muchas empresas de servicios petroleros, la falta de pago porque esas empresas se atrasaron en el pago a sus trabajadores y pese a ello ganamos en esas provincias, ellos reconocen que no podemos hacer milagros, que no podemos resolver todo, pero que en el nuevo Ecuador nadie está solo, que hicimos lo que pudimos y siempre estuvimos con ellos, muchas gracias Carchi, Sucumbíos, muchas gracias Esmeraldas, muchas gracias Ecuador querido".



"Los jóvenes de la Costa tienen doble motivo de alegría, empieza el Carnaval pero también empiezan las vacaciones escolares en la Costa". "No se olviden de leer, de continuar ilustrándose, continuar aprendiendo, la aventura de aprender es la aventura más maravillosa, lo único que me gusta más que enseñar, es aprender, no se después de la presidencia a que me voy a dedicar, probablemente a quehaceres domésticos, pero si alguien me propone una cátedra, encantado y lo único que me gustaría más que enseñar, que me propongan cátedras para enseñar en diversas universidades alrededor del mundo es si alguien me propone una beca para seguir estudiando, hacer otra carrera, otro doctorado, lo único que me gusta más que enseñar, es aprender, chicos amar la aventura del saber, la aventura de aprender, así que disfruten sus vacaciones, pero no se olviden de continuar con el sano hábito de la lectura, de la curiosidad, ahora con Internet, con todos los medios electrónicos, que fácil es encontrar información, que fácil es buscar conocimiento, acrecentar conocimiento, a disfrutar sus vacaciones, pero no se me olviden de seguir aprendiendo incluso en vacaciones".

Elecciones 2017



Rafael Correa: "El país ha vivido una jornada histórica, por eso dije que este Enlace era particularmente importante, porque hay gente con espíritu antidemocrático, que cosas trataron de hacer esta semana, generar violencia, lo lograron parcialmente, crear un ambiente de fraude, solo porque perdieron, porque les sacamos un millón de votos de ventaja y vamos a luchar para sacarle dos millones de votos, que les parece, ese es el desafío, así que todos a trabajar como el primer día".



"Vamos a hablar cosas muy importante y pese a que son dos semanas que hay que informar, y si informáramos en detalle créanme que nos vamos el día de mañana, porque qué cantidad de cosas hemos hecho es tos últimos días, qué cantidad de obras que se han inaugurado, empezaré por lo más importante, esa jornada histórica en esa democracia vibrante que vive nuestro país, las elecciones generales del domingo 19 de febrero, las elecciones del domingo anterior, muchas gracias Ecuador, otra victoria contundente de nuestra revolución ciudadana, muchas gracias sur de Quito, victoria contundente, muchas gracias Chimbacalle, pobre oposición, no oposición pobre porque tiene bastante billete, están tan acostumbrados a perder que están contentos porque lograron una segunda vuelta, nos faltó medio punto, aproximadamente 60 mil votos para esa segunda vuelta, no se preocupen ratificaremos el triunfo el próximo 2 de abril, pero que victoria popular, veamos los datos".



"Si lográbamos la victoria en una sola vuelta, todos los días la prensa corrupta, la prensa de derecha hubieran dicho que no tuvimos mayoría, que era ilegítima, perfecto, vamos a la segunda vuelta y vamos a sacar dos millones de diferencia de votos".



"Se ganó en todas las papeletas compañeros, ganó de largo el binomio presidencial, ya vamos a ver videos, lo que pasa es que a veces nos mal acostumbramos, 2006 acuérdense, Alvarito Noboa, yo creo que ahí nos hicieron la fiesta porque, no teníamos organización política, no teníamos candidatos a asambleístas, no teníamos control electoral, todas las encuestas nos daban como ganadores, incluso en una sola vuelta en el 2006, de repente Alvarito, sacó 26% y yo saqué 22%, pero ya en la segunda vuelta le ganamos con 16 puntos de diferencia y de ahí en adelante nos acostumbramos a ganar en una sola vuelta, en el 2009 52% quien les habla, el que me siguió fue Lucio, esa es una característica de la derecha, la derecha no tiene lealtades, tiene intereses, entonces estaban Lucio y Alvarito compitiendo por el segundo lugar, cuando vieron que Alvarito ya no tenía chance, le dieron todos los votos a Lucio, imagínense a un tipo como Lucio, me imagino que esa oligarquía no le deja entrar ni en la casa a Lucio, pero le dieron los votos para ver si podían rescatar algo de la aplastante derrota que iban a tener, pero de todos modos ganamos 52 a 28 en una sola vuelta, 2013 sacan a Guillermo Lasso le ganamos 57 a 23 casi tres a uno, ganamos en todas las circunscripciones electorales excepto en Napo donde no venció Lasso, venció Lucio y nos acostumbramos a ganar en una sola vuelta, bueno esta vez vamos a ganar en dos vueltas, sin embargo en todas las elecciones desde que volvimos a esta última etapa democrática con Roldós, en todas las elecciones en que ha habido dos vueltas, esta es la mayor victoria, con el mayor porcentaje y con la mayor diferencia entre primero y segundo puesto, esa es la realidad, el que nos sigue, adivinen quien es, Mahuad que ganó la primera vuelta con el 30%, de ahí se ha ganado la primera vuelta con el 25, 26, 23%, Lenín la ha ganado con el 39,35%, con 40% había solo una vuelta y con más de un millón de votos de diferencia de nuestro inmediato seguidor, una victoria por donde la miren esplendorosa, pero la derecha está tan acostumbra a ser derrotada, la oposición a derrota tras derrota que toman como una victoria esos resultados, que bueno porque cumplo con mi deber de estadista, de Presidente, dar alegría a todos, nosotros estamos felices por haberlos vencido y ellos están felices por haber sido vencidos, todos felices que bien".

"Esa va a ser la característica de nuestra campaña, la alegría, el infinito amor, jamás el odio terrible que ha demostrado esta gente, otras reflexiones, Cynthia estaba más arriba, Lasso estaba más abajo, nunca hubo más de cinco o seis votos de diferencia entre Cynthia y Lasso, en un momento dado Lasso se estancó Cynthia subía esa distancia se acortó a cuatro puntos, más o menos un 23, 24 a un 19 o 20 % de Cynthia, el día de las elecciones la diferencia entre Lasso y Cynthia es 12 puntos, Cynthia se desinfla al 16%, Laso sube a 28%, nuevamente la derecha como es su costumbre no tiene lealtades, tiene intereses, al ver que Cynthia no tenía posibilidades, el voto útil, démosle el voto a Laso para ver si salvamos los trastes, para ver si logramos por ahí una segunda vuelta y acortamos la distancia a menos de 10 puntos, no la pudieron acortar, no llegamos al 40% habrá segunda vuelta, pero otra muestra de cómo la derecha no tiene lealtades solo intereses, abandonar a Cynthia, se desinfla Cynthia e inflan a Lasso".



"Victoria contundente a nivel de binomio presidencial, muchas gracias Ecuador".



"Victoria contundente a nivel de consulta popular, una nueva consulta popular ganada por la revolución ciudadana, muchas gracias Ecuador querido, esta es la cuarta, nunca ha habido en tan corto período de tiempo tantas consultas populares, esta es la muestra de la nueva democracia, democracia ciudadana directamente en contacto con nuestra gente y los profetas del desastre, el inefable Dr. Hurtado, Correa recibirá una aplastante derrota en la consulta popular, pobre hombre nunca le ha acertado una y sigue saliendo por ahí, en esta consulta, es extremadamente importante, no solo para Ecuador, no solo para América Latina, para el mundo, la noticia de la consulta popular convocada por el Gobierno para prohibir el uso de paraísos fiscales por parte de los servidores públicos dio la vuelta al mundo, hay reportajes de la BBC de Londres, hay reportajes en muchos rincones del planeta y el planeta estaba a la expectativa de lo que sucediera en el Ecuador y el pueblo ecuatoriano a dicho al mundo que somos un país de manos limpias, somos gente buena que no queremos corrupción, que no queremos este oscurantismo del capitalismo salvaje que oculta su riqueza en estos paraísos fiscales y ha dado un sí rotundo a la consulta popular, muchas gracias Ecuador querido".



"Nuevamente Ecuador hace historia, marca la ruta, el sendero, verán que pronto otros países ya sea por vía de consulta popular, por legislación adoptaran esta misma clase de medidas, que los servidores públicos no puedan tener capitales, empresas, inversiones en paraísos fiscales, peor aún dignatarios, si uno es dignatario de elección popular, presidente o vicepresidente, lo elemental es confiar en su propia patria, lo elemental es tener su dinero, espero bien habido, en su propio país, más aún cuando se ofrece generar empleo, no dicen donde, en Panamá, en España, en Italia, si quiere generara empleo en Ecuador lo primero que tiene que hacer es traer su plata a su propio país".

"Binomio presidencial victoria contundente, consulta popular victoria contundente, Parlamentarios Andinos victoria contundente, para la revolución ciudadana 3 para todo el resto 2".



"Hemos vencido a los millones, pero no de votos, de dólares de la oposición y algo sumamente importante que demuestra que somos más, que le gente confía absolutamente en nuestra revolución, que sí, todo el tiempo se requiere cambiar, un nuevo liderazgo, con más consensos, con otro tipo talvez de temperamento, que se yo, pero la misma senda, cuidado nos venden el discurso del cambio por el cambio, así ganó Trump en EE.UU., el cambio, la gente quería cambio, pero no cualquier cambio, el cambio en la misma ruta, en la misma senda, la senda de la revolución ciudadana, cuidado compran ese discurso barato del cambio por el cambio y cualquier cambio es válido, no compañeros, puede haber cambios trágicos, miren lo que está pasando en EE.UU. y en otros países que por consideración no voy a nombrar, pero en todo caso, aquí el pueblo ha ratificado que quiere continuar con la revolución ciudadana dándonos mayoría absoluta en la Asamblea Nacional".



"Cuánto invirtieron, esta gente está desesperada, se les van las decenas de millones de dólares que han invertido, antes de empezar la campaña cálculos conservadores estimaban que Lasso en crear su partido CREO, había gastado unos USD 30 millones, antes de empezar la campaña, ahora debe haber gastado ya el doble, se imaginan que se le vaya la platita, bueno ya se le fue bastante porque la mayoría en la Asamblea la tiene nuevamente la revolución ciudadana".



"Pese a la contundencia de los resultados, como se puede explicar todo este show de fraude, ¿saben cuántas denuncias de fraude han presentado formalmente?, ¿saben cuántas?, ni una, así engañan a la gente, así engañan a nuestro pueblo, así muestran su irresponsabilidad, buscan violencia, querían un muerto, un herido no lo lograron, pero que manera de ser irresponsables y el montaje, todo es una obra de teatro, que las actas, que el otro que llevaba supuestamente, un funcionario estaba sacando actas en su mochila, aquí están las pruebas del fraude, esto es lo que muestra este irresponsable de Andrés Páez, saben lo que es esto cartillas de capacitación, ya les vamos a mostrar en un video, vamos a congelar la imagen y esa imagen debe dar la vuelta al mundo para que sepan lo que estamos enfrentando, es un show total, el tipo que disque le descubren actas, ya descubrimos que es un miembro de CREO, se lo vamos a demostrar, así armaron el fraude del fraude, la farsa del fraude, como CAPAYA, acuérdense con el polígrafo disque respondiendo preguntas, echando lodo con ventilador, jamás han probado absolutamente nada, yo todavía estoy esperando que muestren las cuentas donde ha recibido dinero o algo Jorge Glas, no tienen, es puro show y gracias a Dios se le derrumbó ese show, porque diosito es grande, diosito es de la 35, protege a los buenos y los buenos somos más y pudimos comprobar todo los que les dije, que todo era un show con los Isaías y con Lasso y Páez, Páez es puesto por los Isaías, Lasso no quiere a Páez, Páez es un tipo dañado en lo político, en lo privado, no lo quiere, pero se lo impusieron los Isaías, ese es el contacto, montaron el show de CAPAYA, se los dije este es un pacto con los Isaías, no que nunca nos hemos visto y como no hay crimen perfecto se logró demostrar que desde donde daba las declaraciones CAPAYA es el mismo rincón de donde daban las declaraciones los Isaías, sus abogados, etc., no solo eso, parece que es un hotel de Miami muy cerca de la oficina de los Isaías y de donde son aparentemente accionistas los Isaías, pero en todo caso ahí está demostrado, las cortinas, la lámpara, todo es lo mismo de donde habla CAPAYA, hablan los Isaías, hablan sus abogados, entonces así montan los shows…así engañaron a la gente con la complicidad de la prensa corrupta".

Para el presidente Rafael Correa, la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de trabajar con datos reales y no con proyecciones, fue correcta, pues así se evitaron problemas. Sin embargo, rechazó que esta medida haya sido mal utilizada por la oposición para generar polémica en el país.



"Los resultados que se dan el mismo día, no son del conteo de votos uno a uno, son proyecciones. El conteo rápido es tomar una muestra y proyectarla, cualquier proyección estadística tiene margen de error", explicó.



El Presidente Correa recordó que el domingo, después de las elecciones, Alianza País sabía que ganaría, desde que se escrutó el 5%, pero las inconsistencias en ciertas actas, hicieron que el CNE se demore en la entrega de resultados oficiales.



"Estábamos tan cerca del 40%, que tomó la decisión de trabajar con datos reales no con proyecciones", comentó el Presidente al afirmar que esto fue aprovechado para decir que se está fraguando un fraude.

Los días que el CNE ha demorado para la entrega de resultados se deben a que existe todo un proceso que debe seguirse. "Para resolver esa inconsistencia, las actas deben volver a las juntas provinciales y en frente a los movimientos políticos, decidir cuántos votos hay, pero aprovecharon para engañar a la gente".



"Fíjense que nos decían ese día los exit poll, hubo cuatro exit poll ese día".



"Estos eran los exit polls, si ha habido fraude, fraude es al que le bajan los votos, y a nosotros es que nos están bajando los votos con respecto al exit poll, este es el exit poll, imagínense, de acuerdo al exit poll había una sola vuelta, el CNE no podía trabajar con proyecciones, y les insisto, estos señores como empezó el conteo no se daban los resultados, porque los resultados se dan en base a proyecciones y era demasiado arriesgado, armaron todo esta farsa del fraude, pero si ha habido fraude es contra Alianza País pues si todo el exit poll nos daba por encima de lo que hemos obtenido, todas las encuestas a boca de urna, qué sentido tiene, esto no resiste ni el menor análisis, fraude es al que lo perjudican, con respecto a las encuestas a boca de urna, tres nos dan más del 40% entonces los perjudicados somos nosotros".





"Esto sí recordarles, esto ya es el colmo, descarado, lo de Market es descarado, una encuesta fraudulenta y una empresa fraudulenta de extrema derecha, socialcristiano, de este señor Blasco Peñaherrera, recuerden que ellos daban 28% a Lenín Moreno, se acuerdan y ponían en segundo lugar a Cynthia y en tercer lugar a Lasso, jamás Cynthia estuvo en segundo lugar, siempre estuvo en tercer lugar, pero para que vean como ciertas empresas manipulan deliberadamente las cifras".

"Aquí una cosa interesante, tenemos gente infiltrada en el CNE, nos volvieron a hacer los mismo, esto fue parte del show del fraude, nos volvieron a hacer lo mismo que en la consulta popular del 2011, no sé si recuerdan que el 2011, ¡oh! casualidad, empezamos incluso perdiendo y era una provincia tras otra que perdíamos, porque dejaron al final las provincias donde ganábamos, aquí hicieron exactamente lo mismo, los chicos que estudian estadística, los matemáticos conocen de esto, saben de lo que estoy hablando, empezamos, Lenín con menos del 38%, Lasso con más del 31%, con el 9% de los votos, 9% de los votos ya estamos hablando de casi un millón de votos, eso es lo que se llama que todavía no se estabiliza la muestra, pero ya con el 50% de los votos la muestra debió estar estabilizada, es decir no es que debía tener una tendencia, debió ser prácticamente horizontal con pequeñas variaciones, pero horizontal y sorpresa, seguimos subiendo y Lasso siguió bajando, eso no es posible si es una muestra verdaderamente aleatoria, eso significa que deliberadamente primero metieron las provincias donde Lasso perdía con menos margen y después metieron los sectores como Quito sur, Manabí, Guayas donde Alianza País ganaba abrumadoramente, eso también dio pauta para el show, ellos no sabían, Lasso hasta el último momento estaba con un nudo en la garganta porque podíamos llegar al 40% pero al haber empezado con menos del 38% ya le dio pauta para decir no hay segunda vuelta y están preparando un fraude, todo esto es parte del plan que tenían, hay gente infiltrada en el CNE, los estadísticos saben de esto, ellos conocen que ya con el 50% la muestra debió estar más que estabilizada".



"Imagínense si superábamos el 40%, imagínense, estuvimos al borde, nos faltaron 60 mil votos, que pasaba si llegábamos a más del 40%, incendiaban el país, porque decían que era fraude, porque empezamos con menos del 38%, se dan cuenta la trampa, todo esto es lo que hemos tenido que enfrentar".



"Donde está el problema, en todo proceso, estamos hablando de millones de votos, va a haber actas con inconsistencias, va a haber errores de buena fe, puede haber manipulación, pero aislada, por ahí un joven inmaduro que quiso hacer trampa, por ahí un infiltrado de CREO que quiso adulterar un acta, aquí tenemos un ejemplo de un acta adulterada en contra de Alianza País".



"Hay que ganar con humildad y hay que perder con dignidad y han sufrido una derrota contundente y ciertos actores de forma muy indigna han recibido esa derrota".

"Este es el show que armaron, no hubo tal fraude, el conteo se ha hecho en cinco días, el Código de la Democracia da 20 días, no se dieron los resultados el día domingo por lo apretado, no entre primero y segundo, sabíamos que les ganábamos largo, sino si había o no una segunda vuelta, si hubo manipulación al introducir la información, empezamos con menos de 38%, Lasso con más del 31%, con el 50% de los votos teníamos 38% nosotros, acabamos en 39,33%, cualquier estadístico sabe que ya con el 30% de la muestra, que si es aleatoria de verdad, ya se estabilizan los resultados, entonces si hubo manipulación, para dar margen a esta gente a que llame, que están seguros que va a haber segunda vuelta, que lo que estamos es tratando de forzar los resultados para llegar al 40% y si llegábamos al 40% jamás hubieran aceptado ese resultado, porque no tienen alma democrática, tiene alma de farsante, de irresponsables, llevar a la gente a las calles para ver si hay violencia y ganar a la brava lo que no ganan en las urnas, no importa compañeros el próximo 2 de abril dos millones de diferencia".



El presidente Rafael Correa, presentó un video en el que se resume "la vieja historia de fraude para tratar de mitigar su derrota", por parte de la derecha. Según dijo, lo mismo ocurrió en los gobiernos de Roldós y Borja



En el video se explica que este es un recurso de la derecha, cuando se ve derrotada. Incluso en esta ocasión, se contrató a presuntos expertos como Ana Mercedes Díaz, directora del CNE en Venezuela, quien precisó que el fraude electoral estaba preparado.



La derecha habló de fraude en 1978, cuando Sixto Durán Ballén perdió la presidencia, frente a Jaime Roldós, quien fue el candidato vencedor.

En 1984, los mismos socialcristianos, denunciaron fraude por un nuevo sistema de cómputo, como consecuencia de la pérdida de León Febres Cordero, frente a Rodrigo Borja, en donde contaron con el apoyo de ciertos medios de comunicación.



En las elecciones de 2008, para aprobar la Constitución, el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, precisó, sin prueba alguna, que hubo fraude.



En los comicios de 2009, se denunció fraude por un supuesto centro de cómputo, en este año Rafael Correa volvió a ganar la presidencia en una sola vuelta, con el 52% de votos.



En la consulta popular de 2011 también se repitió la escena de fraude, lo mismo que ocurrió en este 2017. “Protestan siempre lo mismo, ahora, con más desesperación y más plata, sin una sola prueba del fraude inventado tras cada elección perdida”, señaló el video.

Al respecto, el Presidente Correa utilizó sus redes sociales para difundir el material audiovisual y así más gente tenga conocimiento del accionar de la oposición.



Rafael Correa: "Sobre todo los jóvenes que no vivieron el viejo país, este es el cuento de nunca acabar de esta derecha que no sabe perder con dignidad y de la complicidad de sus medios de comunicación porque ha sido vergonzosa la complicidad de ciertos medios, incluso de radiodifusores, fueron a apoyar, incluso el alcalde de Quito, que vergüenza, reclamen quiteños, que es eso de sacrificar recursos de los quiteños para poyar su propio partido, que no hay escrúpulos, no hay ética, una vergüenza y les insisto, la participación vergonzosa de sus medios de comunicación tratando de abonar a este cuento del fraude, ahora si veamos las supuestas pruebas del fraude".



La imagen de Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia de la República, denunciando un supuesto fraude electoral, recorrió el mundo entero. El presidente Rafael Correa durante su Enlace Ciudadano lo desmintió al realizar un acercamiento a los documentos que Páez sostiene en sus manos.



"No se tratan de actas, de papeletas, de votos ni nada que se parezca, las pruebas del fraude son guías de capacitación y actas públicas", explicó el Presidente de la República, Rafael Correa.

De este modo, se presentó el testimonio de una funcionaria del CNE quien explica que los papeles con los que Páez denunció frente a la multitud, un supuesto fraude electoral eran documentos de libre acceso que se entregan a todos los miembros de la Junta Receptora del Voto.



Asimismo, el gobierno aclaró el conflicto ocurrido en Guayaquil, donde un supuesto funcionario de la delegación electoral del Guayas llevaba un bulto con presunto material de los comicios. Los videos se difundieron en redes sociales, pero este sábado se confirmó que quien decían era funcionario del CNE, en realidad era militante de CREO y quedó al descubierto gracias a su perfil de Facebook.



El Presidente Correa rechazó el hecho de que los líderes de la posición ni siquiera fueron capaces de formalizar una denuncia e irresponsablemente llamaron a los cuarteles a la rebelión.



Nuevamente, el gobierno recurrió a la historia del país para indicar que en 1984 no había resultados, recién a los ocho días iniciaron los escrutinios. En 1994 hubo 15 días sin resultados. En 1998 hubo violencia en los tribunales y sin resultados oficiales.

Para el gobierno, las denuncias y las pruebas fehacientes de presunto fraude deben formalizarse ante la justicia, tal como lo hizo el candidato a asambleísta por Alianza País, José Serrano.



Rafael Correa: "Que indignación da la irresponsabilidad de esta gente, de un farsante como Páez, que además es un cobarde, todavía estoy esperando que me venga a decir todas las cosas a mí personalmente, aquí tengo todas las pruebas del fraude, el show de siempre y el supuesto funcionario que se llevaba actas un actor del propio CREO, póngame la foto, esta foto debe dar la vuelta al mundo para que el mundo sepa lo que con altivez, dignidad estamos enfrentando como revolución ciudadana".



"Esto se llama Guía para entregar la compensación económica a los miembros de las juntas receptoras del voto, esto es lo que Páez presenta como actas fraudulentas y la prueba del fraude, que irresponsable, que cobarde este tipo, a esta clase de gente ni un solo voto pueblo ecuatoriano".



"Un movimiento político que llegue a este nivel de corrupción, de irresponsabilidad, que exponga a la gente y que busque muertos en base a mentiras para ver si gana unos votitos, esa gente no merece ni el más mínimo puesto en una democracia, y no solo eso, utilizando a los niños, llamando a la violencia, aquí tengo la foto de un niño sosteniendo un palo con un borrego ahorcado y abrazado por Andrés Páez, fíjense, donde están pues los defensores de la niñez y la adolescencia, saben lo que es esto, este llamado a la violencia, un niño, un joven utilizado para ahorcar un borrego, con el aplauso de los que pretenden dirigir nuestro país, esa gente no pasará compañeros".



"Esta gente piensa que va a ganar unos votitos con su falta de ética, con su corrupción, con su deshonestidad, con su irresponsabilidad, con su odio, con su sed de venganza, nosotros los derrotaremos nuevamente con infinito amor por la patria, repletos de dignidad, de manos limpias, de mentes lúcidas y de corazones ardientes por el nuevo país".

El Presidente Rafael Correa se pronunció sobre los comentarios emitidos en redes sociales, tras la victoria de Alianza PAIS en las elecciones pasadas. El mandatario afirmó que lo que se ha hecho en favor de la provincia es reconocido por el mundo entero, razón por la cual han obtenido el respaldo de los manabitas en los resultados de las urnas.



"Te di una limosna, te portaste mal, devuélveme la limosna", citó, para hacer referencia a los insultos regionalistas que surgieron en días anteriores. Además se refirió a los manabitas en señal de apoyo: "Esa gente no representa a los quiteños. La gente de Quito es muy generosa y la ayuda que dio, la dio de corazón. La gente de Cuenca también", manifestó.



Recalcó también que frente a una tragedia como un terremoto se tiene que hacer acción colectiva organizada, es decir, a través de leyes, como la de ley solidaridad que se propuso el año pasado, tras la catástrofe ocurrida en Manabí y esmeraldas. "Ley a la que se opusieron el Movimiento Sociedad Unida Más Acción (SUMA), Creando Oportunidades (CREO), etc.", destacó.



Sobre la ayuda desinteresada, señaló que siempre será bienvenida. Sin embargo, expresó que no es suficiente. "Esto es lo que debe quedar enterrado el próximo domingo 2 de abril. En las próximas elecciones debe quedar enterrado este viejo país de élites que han estado acostumbradas a dominarnos, despreciándonos", acotó.

Por otra parte se refirió a los hechos suscitados el último viernes, fuera de la sede de CREO: "Los manabitas con la dignidad que les caracteriza ya les trajeron los atunes a la sede de CREO. Insisto Manabí del alma, esta gente no representa a los quiteños. Llevo 25 años viviendo en esta querida ciudad, sé la solidaridad, la humildad y fraternidad de los quiteños. Esta gente no representa a los quiteños ni a los cuencanos", finalizó.



El Presidente de la República, Rafael Correa, analizó todas las aristas de las últimas elecciones. Fuera del conflicto político, se detuvo a opinar sobre dos imágenes que se difundieron en redes sociales y que según dijo, marcan los verdaderos motivos por los que la revolución ciudadana debe imponerse el próximo 2 de abril ante lo que el calificó como la "rebelión de los smartphones y de los croissants".



Muchas cosas ocurrieron durante los días del plantón encabezado por CREO, en los exteriores del CNE, el Presidente Correa precisó que quedó expuesto el llamado a la violencia, que siempre caracteriza a la oposición. Varios partícipes de esta convocatoria amenazaron con incendiar Quito, el candidato vicepresidencial, Andrés Páez, incitó a un niño a ahorcar a un peluche de borrego (apelativo que usa la oposición para llamar a los seguidores del gobierno).



"No solo eso, uno ya no sabe si reír o llorar, o indignarse ante la rebelión de los pelucones, la rebelión de los smartphones", expresó el Presidente Correa al referirse a la fotografía de un joven lustrabotas, limpiando los zapatos de uno de los manifestantes, quien no lo ve, sino que presta más atención al teléfono celular que tiene en la mano.

Para el Presidente ecuatoriano esta imagen es un "insulto a la pobreza de nuestra gente", todos los manifestantes, que estaban supuestamente defendiendo la democracia, tenían en sus manos los smartphones. El hombre al que le limpian los zapatos no hace contacto visual con el joven trabajador. "Él ni siquiera lo mira, ahí tiene una máquina, un trapo", comentó el Presidente Correa al cuestionarse si estos serán los miles de empleos que ofrece Guillermo Lasso. "Qué pensará ese niño, gracias a Dios vencerá la revolución", dijo.



Incluso, el Presidente Correa mencionó que esta imagen puede participar en varios concursos y ganar premios a nivel mundial y debe "darle vuelta al mundo". "Expresa muy bien lo que estamos enfrentando, esa burguesía, peluconería, riqueza excesiva", mencionó.



Por otro lado, se refirió a la entrega de panes que se hizo durante esta convocatoria. "Se supone que nosotros repartimos sánduches en las manifestaciones, lo cual es completamente falso, pero ellos reparten croissants de Chez Jerome, uno de los restaurantes más caros del país".



El Presidente Correa realizó una comparación y durante el enlace mostró un pan, que dijo lo compró en una tienda del sur de Quito, a 12 centavos, mientras que en el plantón se repartieron panes de 60 centavos. "La rebelión de los cachitos franceses, del pan francés, de 60 centavos por unidad y eso a la oposición le parece barato", comentó.

Asimismo, rechazó que los manifestantes utilicen la piel de la tricolor para estas convocatorias. "No vamos a permitir que insulten a la tricolor, en su afán de estar dominando a este país, como siempre lo han hecho, hasta que llegó la revolución ciudadana".



Finalmente, el Presidente Correa indicó que lo que sucedió en estos días fue un "show del fraude, de las mentiras, de las farsas, la única respuesta es la victoria contundente el próximo 2 de abril".



El presidente Rafael Correa señaló "todo esto fue con la complicidad de los medios de comunicación, todo un show mediático durante las elecciones, el día domingo, rompiendo el silencio electoral, el desfile de opositores en los medios mercantiles, en El Comercio, con Miguel Rivadeneira, que bajo que ha caído ese pobre tipo, entrevistando un Osvaldo Hurtado, Tratando de perjudicar a Alianza País, el día de las elecciones del silencio electoral".

A través de un video calificó el seguimiento a las recientes elecciones como un "show mediático". Se afirmó también que la oposición llamó a la violencia desde muy temprano en la mañana el pasado domingo 19 de febrero, y como evidencia se expuso contenido audiovisual que respaldaba dichas acciones.



"Llamar a la violencia es la única alternativa de los perdedores", manifestó. Precisó también que seguidores del candidato a la presidencia por el partido CREO, Guillermo Lasso, se tomaron el CNE la noche de los comicios.



Desde la Vicealcaldía de Quito se incitó a sus trabajadores a participar de las protestas. Sus empleados fueron obligados y amenazados para asistir a la concentración fuera del CNE. "A los funcionarios que no queremos asistir, los de contrato, nos están pidiendo la renuncia. Repito nos están obligando a ir, no es justo que nos quiten el trabajo por esto", expresó una empleada pública, en un audio dinfundido este fin de semana.



El municipio puso a disposición de los inconformes, agua, baterías sanitarias y carpas. Además apoyó el cierre ilegal en las vías de la ciudad. "Páez parece ser el que manda en el municipio y el vicealcalde solo obedece", sostuvo el gobierno, mientras se refirió estas declaraciones de Páez: "No podemos permitir que se nos lleven los carros mal parqueados".

El gobierno reprochó el hecho de que en la calle se repartió pan con meseros y los medios de comunicación independientes abrieron su espacio para la oposición. Recalcó que los periodistas y locutores de medios como Radio Visión hicieron un llamado a la violencia. Entre ellos, Diego Oquendo Sánchez: "Antes queremos insistir en que los ciudadanos que están afuera del CNE necesitan relevo, así que llamamos a la ciudadanía para que pase por el CNE y haga presencia", advirtió. El Presidente cuestionó el rol de los medios de comunicación y aseguró que todo quedó registrado.



A lo largo de la campaña electoral, los candidatos de oposición a las diferentes dignidades no lograron sostener un discurso fidedigno, "o mienten ahora o mintieron antes, pero la conclusión es que son unos mentirosos" dijo el Presidente de la República, Rafael Correa, ante el doble discurso de los políticos que supuestamente eran rivales.



Carlos Pérez Guartambel, en primera instancia sostenía que no era posible "ir juntos a la presidencia, con quienes nos han explotado con Guillermo Lasso que es el responsable del feriado bancario". Sin embargo, luego cambió de opinión y manifiesta que "es preferible un banquero a una dictadura".



Por otro lado, la Social Cristiana, Cynthia Viteri, quien en un debate presidencial, se refirió a Lasso como "el candidato del desempleo", y Abdalá Bucaram quien sostuvo que "Guillermo Lasso tuvo éxito en un banco sí, pero a costillas de un feriado bancario"; decidieron apoyar a ese mismo candidato, tras su perdida ante el Binomio de Alianza País en la primera vuelta electoral.

"No podrán borrar todo lo que dijeron y que es cierto, pero van a tratar de ocultarlo en esta segunda vuelta", puntualizó el Primer Mandatario.



"Pese a todo lo que han hecho, pese a sus millones, pese a su odio, pese al descarado apoyo de la prensa mercantil, pese al descarado apoyo de cierta prensa internacional, pese a sus asesores extranjeros especialistas en guerra sucia, porque estos videos del supuesto funcionario del CNE que va con actas robadas y que resulta que es un actor del propio CREO, esas son creaciones de extranjeros que lo mismo han hecho en Venezuela, han hecho montajes, etc., para engañar a la gente, pese a todos ellos fueron derrotados contundentemente y volverán a ser derrotados el próximo 2 de abril" señaló.



"Gracias Ecuador querido y con infinito amor y sana indignación a vencer nuevamente en forma contundente el próximo 2 de abril, que derrota de la partidocracia, como estos cadáveres políticos insepultos que deambulan por ahí todavía como Osvaldo Hurtado, pero también cuanto a madurado el pueblo ecuatoriano, porque pese a las decenas de millones gastados por eta gente, triunfo contundente para la revolución ciudadana, pese a ese magnate que auspició candidaturas de estrellas de televisión, ninguna salió electa y los traidores, los oportunistas también fueron totalmente derrotados, fíjense lo que le pasó a este pobre hombre Ramiro González, ni siquiera sale electo, como ha madurado el pueblo ecuatoriano y la verdadera gente de Avanza que tantos años estuvo con el Gobierno bienvenidos compañeros, este señor lo que buscó es el oportunismo, creyendo que criticando al Gobierno iba a sacar más votitos y que respuesta que le ha dado el pueblo ecuatoriano en las urnas, como ha madurado la democracia ecuatoriana pero falta mucho todavía, ustedes ven el show que nos montaron esta semana, esto debe ser ya extinguido, absolutamente eliminado de la vida democrática del país, nunca más el fraude del fraude, la farsa del fraude por parte de los mismos de siempre, aprendan a perder con dignidad señores".



"La conclusión una nueva victoria histórica de la revolución ciudadana y las mismas artimañas y campaña sucia de la derecha de siempre compañeros, volveremos a triunfar, muchas gracias Ecuador querido".

Informe de labores



El presidente Rafael Correa, durante su Enlace Ciudadano informó acerca de las actividades realizadas en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el día domingo 12 de febrero, primero realizó un recorrido por la obras de construcción de la extensión universitaria de la ESPE, posterior a esto asistió a la inauguración del Instituto Superior Tecnológico Tsáchila, este centro tuvo una inversión de USD 14 millones y beneficiará a 2 880 estudiantes.

Polideportivos a escala nacional



El Presidente de la República, Rafael Correa, durante el Enlace Ciudadano, habló de la visita de obras que realizó en la ciudad de Machala, provincia de El Oro. El Jefe de Estado se refirió específicamente al polideportivo que actualmente se edifica en la urbe.



Dijo que la idea es construir las mismas edificaciones (estandarizadas) a escala nacional con el objetivo de que los alumnos tengan acceso a piscinas, gimnasios, canchas de uso múltiple entre otros beneficios para su formación. Resaltó que el objetivo es que todos los alumnos aprendan natación y refirió que construir polideportivos en todas las escuelas sería ineficiente y demasiado caro. Explicó que cada polideportivo cuesta, en promedio, USD 5 millones.



Sobre este tema, el ministro de Educación, Freddy Peñafiel, dijo que se planifican, a escala nacional, 140 polideportivos. Destacó que el primero será el de Machala y el siguiente en inaugurarse será el planificado para Esmeraldas. Destacó que la formación física es parte del currículo de estudios y que una de las características de estas edificaciones es que cuentan con auditorios y piscinas semiolímpicas.



También resaltó la construcción del moderno coliseo para Machala y un parque urbano, en los terrenos del exaeropuerto, que cambiará la cara de esa urbe que tiene muy pocos espacios verdes para el desarrollo de la ciudadanía.

Gabinete Binacional Ecuador-Colombia



El Presidente de la República, Rafael Correa, resaltó los logros del Gabinete Binacional entre Ecuador y Colombia. Dijo que los encuentros entre ambos países tienen una hoja de ruta y objetivos comunes los cuales se han cumplido. Adelantó que esta forma de trabajo será replicada por Perú y Chile países que tienen diferencias, pero que han visto en Ecuador un modelo a seguir como espacios de integración.



Resaltó que el V Gabinete Binacional reafirmó la voluntad política de fortalecer la integración con miras a desarrollar esfuerzos conjuntos que favorezcan al bienestar común de ambos pueblos. Al final de ese encuentro se suscribió un documento que contempla 45 puntos de interés común, entre los que se destacan aspectos como interconexiones eléctricas, lucha contra la corrupción, la seguridad en frontera y el comercio. En el eje relacionado a infraestructura y conectividad se trató la construcción conjunta del Puente Internacional sobre el Río Mataje y los avances en la ejecución para su entrega en el mes de mayo de 2017, entre otras.



El Jefe de Estado también se refirió a las declaraciones del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien destacó el manejo económico del Ecuador para enfrentar el choque externo que vivió por la caída del precio del barril del petróleo, de las materias primas, la apreciación del dólar, la devaluación de las monedas de los países vecinos.



Santos resaltó que: "tuvimos los dos países el choque externo como nunca lo habíamos visto. En Colombia lo sentimos enormemente, nuestras exportaciones se redujeron un 50 por ciento, casi tanto como ustedes. Pero tuvimos, entre varios instrumentos, la tasa de cambio y ustedes no. Osea el golpe para ustedes fue mucho más duro. Por eso yo quiero felicitarlo, Presidente Correa porque a pesar de no tener ese amortiguador que nosotros si tuvimos, ustedes están saliendo, con un costo mínimo". "El mundo entero aplaude la forma como usted logro manejar una situación tan difícil”, destacó el mandatario colombiano durante el V Gabinete Binacional.

Fallecimiento esposo Alexandra Escobar



Rafael Correa: "Nuestro abrazo solidario a Alexandra Escobar, campeona de pesas, orgullo del Ecuador, lamentablemente el día de hoy a fallecido, hace pocos minutos su esposo Darío Gracia por un infarto, 40 años Darío, nuestro abrazo solidario a esa queridísima amiga y orgullo de todo Ecuador Alexandra Escobar, ojalá hoy en la noche que viajo a Esmeraldas le pueda dar un abrazo personalmente, además una extraordinaria persona, una sencillez enorme y orgullo, insisto, gloria deportiva, sentimos mucho lo que ha pasado, todo nuestro apoyo querida Alexandra".

Reunión Equipo Económico



Rafael Correa: "Hay grandes noticias, duela a quién le duela, que coma cemento quien quiera comer cemento, se frotaban las manos, le pasó de todo a Correa, se le desplomaron las exportaciones, se apreció el dólar, terremoto, ahora si va a colapsar el Gobierno, no solo que no colapsó el Gobierno, no solo que no colapsó la economía, sino que como lo dicen todos los informes internacionales, Juan Manuel Santos, los verdaderos analistas, en tiempo record y con mínimo costo hemos superado la recesión".



"Por tercer mes consecutivo sube la recaudación total de impuestos, eso es un gran indicador de la actividad económica, un indicador más preciso es el IVA interno porque puede aumentar recaudación de impuestos pero IVA de importaciones, eso es tremendamente peligroso puede reventar la economía, entonces el IVA de ventas internas y es tercer mes consecutivo que nos sube y fuertemente, en diciembre nos subió 9%, enero 15% y en febrero, todavía no acabamos pero ya tenemos la estimación, subirá el 10% signos claros de la recuperación de la economía, duela a quien le duela".



"Otro signo claro la recuperación de las ventas de los contribuyentes especiales y esto no lo dice el Presidente, esto no lo dice los analistas serios, esto no lo dice un economista como Juan Manuel Santos, esto lo dicen centros de investigación a nivel mundial".

Ecuador en positivo



Video: El Center For Economic And Policy Research en su última investigación sobre Ecuador realizada por los académicos Mark Weisbrot, Jake Johnston y Lara Merling publicada este febrero, establece que nuestro país en la última década ha sabido manejar correctamente los momentos económicos difíciles por los que ha atravesado, la investigación académica de este importante centro de pensamiento de los EE.UU. destaca la correcta década de reformas en Ecuador, de políticas macroeconómicas, cambios institucionales y analiza los indicadores claves desde el 2007, así como la respuesta del Gobierno ante los choques externos, la investigación después de un profundo análisis académico establece sin lugar a dudas la década ganada y el extraordinario manejo macroeconómico y en sus conclusiones señala que el crecimiento del PIB per cápita fue sustancialmente más alto que en las décadas previas y junto con las políticas de Gobierno que incrementaron grandemente el gasto social y la inversión pública, Ecuador fue capaz de alcanzar el progreso económico y social, así como la estabilidad política, la cual excedió de lejos la de la última década, adicionalmente el informe también destaca la reducción de la pobreza, la disminución de la desigualdad, el aumento de la matricula educativa, la inversión en educación superior, enfatiza que estos resultados no son fruto de los altos precios de las materias primas, sino de las deliberadas políticas aplicadas por el Gobierno y el gran manejo que se ha hecho para superar la recesión en tiempo record y con el mínimo costo, pese a todos los choques externos y a desastres naturales sin precedentes, los logros alcanzados en estos diez años son reconocidos en el mundo entero por prestigiosas instituciones y la academia que confirma una vez más que esta es la década ganada.



Rafael Correa: "Ahora que dirán los sufridores pues que el Center For Economic And Policy Research también son borregos y tienen sanduchito, dice textualmente, el éxito no es fruto del alto precio de los commodities, básicamente petróleo, como dicen los sufridores, bueno los sínicos dicen que es la década perdida, ya los menos cínicos dicen claro que ha habido transformación porque Correa es suertudo, tuvo altos precios del petróleo, pues la academia norteamericana les dice, no son los altos precios del petróleo, no son los altos commodities en inglés, son políticas deliberadas, acertadas, en función del bien común, en función de los social, en función de la productividad, ya no saben que decir los sufridores de siempre, el mundo reconoce el éxito en el manejo económico del Ecuador".

TAME



Rafael Correa: "Sepan que Tame, por eso es importante tener una línea pública, estatal, tiene rutas sociales, llamamos rutas sociales a aquellas que se tienen que subsidiar, que las rutas con empresas comerciales no las van a atender porque no son rentables, por ejemplo, Quito-Lago Agrio, Quito-Loja, ahí ustedes tienen, el cuadro de lo que hemos gastado hasta el 2017, pero el 2016 por ejemplo lo que se subsidió por ruta, por ejemplo Quito-Loja USD 1,7 millones, Quito-Santa Rosa USD 2,5 millones, si quitáramos este subsidio, por ejemplo un boleto a Santa Rosa costaría, que se yo USD 250 y sería un perjuicio para el sur del país, entonces esto tiene que hacerlo el Estado, el Estado tiene que garantizar buenos servicios a todos los rincones de la patria, pero algunos no lo entienden, lo que sí se puede es optimizar los sistemas y que es lo que vamos a hacer, que lo debimos hacer hace mucho, son de las cosas que se nos escapan porque son cosas bastante elementales, en lugar de decirle a Tame vuele y le pago el subsidio, lo que pierde por volar a estas rutas, las cuales las rutas comerciales no las utilizan porque no es negocios, lo que vamos a hacer es, bien esto nos costó 2016 USD 12,1 millones, tomemos un ejemplo, Quito-Santa Rosa, el subsidio nos costó USD 2,5 millones, lo que vamos a hacer es una especie de subasta, esto es una práctica muy común, decir, bueno señores yo voy a ofrecer USD 2,5 millones de subsidio a la aerolínea, cualquiera que vuele Quito-Santa Rosa, al menos USD 2,5 millones con tal de que me vuele esta frecuencia dos veces por día, etc., quien me ofrece mejores condiciones, entonces viene una compañía y dice yo le vuelo si usted me da solo USD 2 millones, otra no yo le vuelo esa ruta si usted me da solo un millón y medio y la que ofrece mejores condiciones se lleva la ruta y así disminuimos el subsidio, esa va a ser la modalidad que vamos a aplicar, vamos a dejar iniciado en nuestro Gobierno, no vamos a poder dejar asignado hasta el 24 de mayo, pero es la nueva estrategia".

Legalización terrenos Monte Sinaí



Rafael Correa: "Aquí tengo que pedir nuevamente a Monte Sinaí, me fallo el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, desde hace muchos años debimos legalizar, hicimos una ley especial para legalizar los terrenos de Monte Sinaí, acuérdense que diciembre 2010 yo dije cero tolerancia a las invasiones, pero, los asentamientos que se han dado hasta esta fecha serán legalizados, seis años después todavía no legalizamos, es una vergüenza, ya dimos unas centenas de escrituras, pero debimos dar miles y ha sido pura demora burocrática, pura indiferencia, malas decisiones, les pido mil disculpas, personalmente estoy dándole seguimiento a esto, tuve la reunión, se va a requerir una reforma legal porque la Ley 88 del 2012 me parece que daba atribución al Gobierno Nacional para legalizar es muy restrictiva, dice solo los que tenían ya asentamientos hasta diciembre de 2010, pero hay gente que tenía el terreno comprado hasta diciembre de 2010 y la ley no nos permite legalizar eso, entonces vamos a presentar una reforma, no se preocupen esto se va a dar, gracias a Dios tenemos mayoría en la Asamblea, este es el polígono de Monte Sinaí, la buena noticia compañeros, no ha habido expansión de las invasiones, es decir, este polígono que marcamos en el 2010 se ha respetado, lo que sí ha pasado es que dentro de esto se ha densificado, hay más casas, eso no es necesariamente una mala noticia, porque tenía que ser densificado, si esque ha sido ilegal, arbitrario si es una mala noticia, la mayoría de la densificación eran terrenos que se tenían antes del 2010 y la gente se cansó de esperar que el Gobierno le legalice y construyó su casita, sin embargo por ahí hay algunos sabidos que si se han instalado después, yo les digo a los compañeros de Monte Sinaí, este polígono que Nebot no considera parte de Guayaquil, esto está fuera de los límites de Guayaquil, el modelo exitoso, está fuera, solo sirve la gente de Monte Sinaí para irle a pedir el voto en época de elecciones, pero no lo consideran parte de Guayaquil, esto va a ser una ciudad satélite, ya está poblado, estamos construyendo equipamiento público, aquí está el hospital de Monte Sinaí, 500 camas, una nueva escuela del milenio, estaríamos locos, hacer escuelas, edificios para no legalizar los terrenos, para que la gente no viva ahí, es un absurdo y nos hemos demorado en legalizar eso, pero si los propios vecinos ya tienen que organizarse, porque si siguen las invasiones que ya es muy difícil controlar, hemos controlado que la expansión, que vayan más allá de ese polígono las invasiones, pero dentro del polígono de lo que se llama Monte Sinaí si puede haber nuevas invasiones muy difíciles de detectar, pero si sigue ese crecimiento desordenado se van a perjudicar todos, porque como esto ya va a ser una ciudad satélite, con escuelas, con hospital, si esque no se dejan espacios para parques, adecuados espacios para calles, si no se respeta esto será un caos, entonces ya los habitantes de Monte Sinaí deben ser los primeros en evitar que hayan nuevas invasiones en forma desordenada dentro del polígono".