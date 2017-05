Enlace Ciudadano 522, desde Jaramijó en Manabí

El presidente Rafael Correa dirigió el enlace ciudadano 522, desde Jaramijó. La sabatina de Correa fue la penúltima que realizó, ya que el próximo 24 de mayo terminará su período y entregará el poder al presidente electo, Lenín Moreno.

El enlace ciudadano de esta semana se realizó en la Explanada del Reasentamiento Nuevo Jaramijó que se encuentra localizada en la calle Alajuela, vía Colisa, frente al sector Costa Mar.



Resultados electorales



Rafael Correa: “Muchas gracias nuevamente a Jaramijó, si me ponen los resultados electorales para que coman cemento los que sabemos. Es que es el engreimiento, esa gente cree que República empieza y termina en sus barrios de lujo, en sus universidades de lujo, en sus colegios de lujo, en sus clubes de lujo. Entonces, como en esos lugares nos dan 9 a 1; entonces ellos creen que son toda la República”.



“Qué daño que le hicieron al país con el cuento del fraude. El fraude moral fueron ellos, pero ahí se ve quien quiere al país, ahí se ve el político responsable, ahí se ve la dignidad de la persona, ahí se ve la pequeñez o altivez humana”.



“Que había habido fraude, que el CNE no servía para nada; cuando la OEA, todo el mundo ratificó la victoria, hasta la OEA era cómplice del fraude. Ya cayeron en el ridículo. Cuando impugnaron los resultados de las actas, apoyamos los resultados. El CNE tuvo el acierto de contar esos votos, más de 1 250 000 votos; públicamente, en el Coliseo Rumiñahui, con cámaras de televisión, con transmisión en vivo, con 600 observadores nacionales e internacionales. Y no solo que se ratificó la victoria de Lenín Moreno, sino que aumentó el porcentaje para Lenín y disminuyó el porcentaje para la derecha”.



“Qué ridículo histórico que han hecho, pero también qué daño le hicieron al país”.



“Si yo pierdo una elección y quiero a mi país, defiendo el prestigio de ese país. Acá no, acá destruyen al país, destruyen sus instituciones, destruyen a la democracia; pero yo quiero mi pelota cuadrada y gané, gané, gané; y si no gané, es fraude. Engreídos, ha seguirlos sepultando en votos, ha seguirlos derrotando en las urnas”.



Día de las madres



Rafael Correa: “Ese abrazo con las madres migrantes en España, en Italia; ¿cuánto tiempo vive acá? 16 años, y ¿tienes hijos? ¿Dónde están? En Ecuador. Pero prefirieron sacrificar ese deleite, esa felicidad de ver a sus hijos crecer por darles una vida mejor a esos hijos; la vida buena que a ellos les arrebató la partidocracia, el neo liberalismo, lo banqueros corruptos y aquellos cómplices que también apoyaron ese feriado bancario”.



Video: Día de las madres



Gracias a quienes con dedicación y valentía sacan adelante a sus hijos, a quienes con fuerza y abnegación apoyan y enrumban sus familias.



Rafael Correa: “Un muy especial abrazo y admiración a las madres migrantes”.



“Y este es el penúltimo Enlace Ciudadano, finalizaremos los enlaces con el número 523; el próximo sábado en el Parque de los Samanes de la ciudad de Guayaquil y en la tarde habrá el Festival Musical de la Revolución”.



“Miércoles 24 de mayo traspasaremos, con las manos limpias; como siempre, corazón ardiente por la patria y las mentes lo más lúcidas posible; traspasaremos el poder a ese compañero, a ese hermano, Lenín Moreno Garcés, para que continúe con esta revolución”.



“El sábado anterior llegué de Cuba a eso de las 3 de la mañana, entonces, ya no me daba el físico para tener el enlace. En buena hora que lo diera Jorge Glas, porque también es su último enlace como vicepresidente; al menos de este período. En buena hora que pudo despedirse de su gente. Me dicen que el enlace estuvo, lo vi en parte, muy bueno”.



“Trataron de involucrar a Jorge en casos de corrupción, cuando lo invitó pues a debatir, por ejemplo, al banquero Lasso; vamos a ver si acepta. Lo invitó a que los auditen a los dos, que auditen a Jorge si tiene algunas cuentas en el exterior, si tiene algún depósito que no pueda justificar por sus ingresos. Y lo mismo le pidió al banquero Lasso, todavía estamos esperando la respuesta compañeros”.



Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera



Rafael Correa: “Sábado 29 de abril, Enlace Ciudadano número 520 desde el cantón Quito, provincia de Pichincha; desde esa monumental obra de la Revolución Ciudadana, la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera que ya está funcionando parcialmente”.



Intervención



Milton Maldonado (Director General INMOBILIAR): “El Servicio de Rentas Internas, junto con las demás instituciones abren al público el día 15; el centro de atención ciudadana, que corresponde al área de la planta baja. La Plataforma empieza a funcionar y dentro de 2 meses ya los locales comerciales, entre otros, todo el sector privado concesionado para 12 locales de comidas y 12 para diferentes locales que son bienvenidos”.



VI Convención Nacional de Alianza País / Día del Trabajador



Rafael Correa: “En Manabí celebramos el primero de mayo y también la VI Convención Nacional de ese movimiento, no partido político, movimiento; permanente movimiento de cambio, movimiento ciudadano que es Alianza País”.



“Luego de llegar a Manta, fuimos a Portoviejo, donde participamos de la marcha por el Día del Trabajo; organizada por la Central Unitaria de Trabajadores. Eso es lo que nos define como izquierda”.



“Lo que nos define es esa supremacía; es algo fundamental, necesario, la supremacía del trabajo humano sobre el capital”.



“En Quito hubo la concentración de los opositores, por supuesto les dimos 20 a 1; en cuanto a cantidad de gente. Pero degeneró en actos de violencia, tiraron bombas molotov. Ahí están metidos los frustrados del MPD, Unidad Popular; como se llame ahora.”



Video: Día Internacional del Trabajador



Las calles de Portoviejo fueron el escenario de la masiva marcha y concentración por el Día del Trabajador, el pasado primero de mayo. Aquí más de 20 000 ecuatorianos y ecuatorianas, provenientes de todos los rincones de la patria, se reunieron para recordar la transformación laboral de la última década.



“A las 11 de la mañana fuimos a la VI Convención Nacional de Alianza País, un movimiento profundamente democrático, un movimiento que no busca el poder por el poder”.



“Somos un movimiento profundamente ciudadano, que nació de esa rebelión, de esa rebelión forajida ¿se acuerdan? Contra tanto farsante, contra partidocracia que permanentemente nos engañaba, contra el entreguismo, contra el saqueo de los recursos nacionales, contra la falta de servicios, contra la falta de dignidad, contra la falta de soberanía, contra la falta de oportunidades, contra la falta de justicia”.



Video: VI Convención Nacional de Alianza País



Frente a un coliseo desbordado de simpatizantes y militantes de Alianza País, el movimiento más fuerte e importante en la historia ecuatoriana, designó a sus nuevas autoridades.



Rafael Correa: “Hablamos también de Código de Ética, si me pueden poner el Código de Ética por favor, vamos a ser más estrictos. Y aprendemos de los ejemplos de compañeros, amigos, hermanos alrededor del mundo. Por ejemplo tenemos mucho contacto con Movimiento Podemos en España, Pablo Iglesias es uno de los directores, es un querido amigo. Entonces ellos tienen un Código de Ética muy estricto”.



“Lo peor que nos puede pasar es la burocratización, el aburguesamiento y eso estaba pasando”.



“Vamos a endurecer muchísimo el Código de Ética de Alianza País, con puntos como este compañeros. Que los altos cargos del Gobierno no puedan tener carro oficial permanentemente, solamente para cuestiones oficiales y aquellos que lo necesiten”.



Intervención



Gabriela Ribadeneira (Secretaria Ejecutiva de Alianza País): “Para nosotros es fundamental la activación de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que vamos a defender este proceso de la revolución. Hemos decidido defender los principios, que hace 10 años nos permitieron iniciar con la transformación de la patria. Así que, para eso, vamos a implementar, presidente, la Escuela de Formación Permanente Leonidas Proaño”:



Intervención



Rafael Correa: “También tenemos que apoyar al nuevo Gobierno, sobre todo frente a los peligros que enfrenta; porque sabemos que a la derecha no le importa la democracia”.



“Están envalentonados, se hablan entre ellos mismos, están más agresivos que nunca. No aceptaron la derrota contundente del 2 de abril, entonces se necesita un movimiento muy organizado para respaldar al nuevo Gobierno frente a los peligros desestabilizadores que enfrenta”.



“Si de los que recibimos la información nos manipulan, imagínense en función de qué creamos nuestros conceptos, nuestras ideas; personas que ni siquiera conocemos, de hechos que no hemos presenciado. Entonces, es increíble como la mala fe de cierta prensa, de sus caricaturistas, etc. quieren tergiversar la realidad”.



“Aquí vamos a ver la falta de ética de un periodista corrompido de diario Expreso, de esos que nos odia a muerte, que ni siquiera estuvo presente en la Convención de Alianza País y empezó a hablar una serie o escribir una serie de tonterías”.



Video: Críticas a Andersson Boscán



Más que un acto político partidista fue una fiesta democrática en donde miles de ecuatorianos, bajo una misma bandera, renovaron esperanzas para seguir con el Ecuador del trabajo, de la solidaridad y del progreso. Un canto a la democracia que, sin embargo, para cierta prensa no fue más que una terapia para elevar el autoestima del grupo.



Diario Expreso, al día siguiente de la Convención, sobre la intervención del compañero presidente: “le habló a su gente, su partido, como solo puede hablarle un director técnico a un equipo que ha pasado a la final sin saber muy bien cómo, llegando por resultado ajeno”. Sin duda es un resultado ajeno para quien escribe la crónica quien es el mismo que el día siguiente de las elecciones puso como presidente a su candidato.



El mismo periodista que suele imaginarlo todo, porque Andersson Boscán, el periodista que hizo la crónica se imaginó un presidente, se imaginó que Egipto era Venezuela, se imagina hechos, situaciones, circunstancias.



Rafael Correa: “Ecuavisa jamás se disculpó por haber proclamado al presidente electo de la República del Ecuador en base a un exit poll chimbo”.



“Qué falta de ética, de profesionalismo. Escribe sobre un acto en el que no estuvo, es decir, con fuentes secundarias, no fuentes originales y se manda tremendos juicios de valor en función de un acto en donde no estuvo. Osea por la tercer parte de esto, en un país desarrollado, este tipo no vuelve a escribir ni en el periódico de la parroquia.”



Viaje a Cuba



Rafael Correa: “Miércoles 3 de mayo empezamos con actividades de despacho, audiencia de trabajo y en la tarde ya partimos vía aérea hasta Santiago de Cuba, en mi última visita oficial a ese país. La visita tenía originalmente la intención de recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de La Habana”.



“Al saber que iba a visitar Cuba, el Gobierno cubano, comandante Raúl Castro; siempre tan gentil conmigo”.



“Apenas supo que iba a visitar Cuba por última vez como presidente de la República del Ecuador, con el consejo de ministros; el Gobierno cubano decidieron otorgarme, inmerecidamente, pero la acepté en nombre del pueblo ecuatoriano, la condecoración José Martí”.



“Se destruyeron los dormitorios con el Huracán Sandy, nosotros los reconstruimos como ayuda del Gobierno ecuatoriano y también construimos 560 soluciones habitacionales”.



“Cuba ha hecho mucho por Ecuador y a mí me llenó de sano orgullo poder retribuir, en algo, esa ayuda histórica, ayudando a la reconstrucción de Santiago de Cuba en nombre del pueblo ecuatoriano”.



“Pude visitar en el cementerio de Santiago de Cuba la tumba del apóstol de la Revolución Cubana, como lo llamó Fidel; autor intelectual al asalto al Cuartel Moncada, me refiero a la tumba del gran José Martí”.



“Luego alado está la tumba del comandante Fidel Castro Ruz, como dije, es el homenaje que se hizo cuando fue su muerte en noviembre del año pasado”.



“Santiago de Cuba supo, el municipio supo que íbamos a visitar la ciudad, decidió darnos el título de Hijo Ilustre de Santiago de Cuba”.



Video: Viaje a Cuba



El presidente Rafael Correa fue reconocido como Hijo Ilustre de la ciudad cuna de la Revolución Cubana.



El título le fue entregado por su trayectoria y en su nombre, al pueblo ecuatoriano, por la solidaridad de ayuda brindada a esta ciudad cuando fue afectada por el paso del Ciclón Sandy.



Rafael Correa: “Recorrimos el antiguo Cuartel Moncada que hoy se llama Museo 26 de julio”.



“Ahí sí había atentado a los derechos humanos, no como los engreídos de ahora que atentar contra los derechos es que si nos insulta un periodista; le decimos oiga no insulte es atentado a la liberta de prensa. Porque hay unos periodistas que son más engreídos que qué; vanidosos, se creen por encima del bien y del mal. Aquí sí había atentados a los derechos humanos”.



“Luego tuvimos el almuerzo con pocos becarios, fue unos 12, tal vez un poco más, que hay en Santiago de Cuba en estos momentos”.



“Volamos en la tarde hacia La Habana para empezar las actividades en la capital de Cuba con el encuentro con la colonia de ecuatorianos en Cuba. Esto se dio en la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría”.



Video: Encuentro con la colonia de ecuatorianos en La Habana.



Con el cariño y afecto de nuestros compatriotas y de nuestros hermanos cubanos fue recibido el presidente Rafael Correa en la Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría, CUJAE.



Rafael Correa: “Viernes 5 de mayo fuimos a las 10 de la mañana a uno de los actos centrales de la visita que era recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de La Habana”.



Video: Entrega de doctorado honoris causa en la Universidad de La Habana.



La tricentenaria Universidad de La Habana confirió el título de Doctor Honoris Causa de Ciencias Económicas al presidente de Ecuador Rafael Correa. El rector del centro universitario, Gustavo Cobreiro, destacó la trayectoria académica y política del mandatario ecuatoriano.



Rafael Correa: “Lo hemos hecho muy bien compañeros, cuando mejor hemos gobernado; verán, escríbanlo, la historia sabrá reconocer que cuando mejor hemos gobernado ha sido en estos dos últimos años de dificultades extremas, cuando atravesamos la tormenta perfecta y pudimos llevar a la patria a puerto seguro”.



“Sí tenemos, sobre todo, una clase media muy asustadiza. Todo está mal, todo está tremendo, el país está hipotecado a China, la deuda externa es insostenible, hay una pérdida generalizada de puestos de trabajo. Aunque la gente dice, bueno a mí me va bien, yo sí tengo trabajo; será cierto. La trabajan al miedo, debemos superar eso, debemos tener gente mejor formada y mejor informada para una mejor calidad democrática y no ser víctimas de los mismos farsantes de siempre”.



Video: Discurso de Rafael Correa en La Habana



Rafael Correa: “De tarde, entonces, empezamos las actividades con las ofrendas ante el monumento del héroe nacional José Martí”.



“Luego pues, cruzamos al palacio de gobierno para tener la reunión bilateral con el presidente de la república de Cuba, el comandante Raúl Castro”.



“Fuimos pues al salón protocolar del palacio de gobierno para la ceremonia de condecoración de la Orden José Martí al presidente de la república del Ecuador”.



Video: Condecoración a Rafael Correa



El presidente Rafael Correa Delgado fue condecorado con la más alta distinción que otorga Cuba. Se trata de la Orden José Martí.



Intervención



Guillaume Long (Ministro de Relaciones Exteriores): “Yo sí quisiera dar fe de este cariño del pueblo cubano hacia Ecuador, hacia la Revolución Ciudadana, hacia ti presidente y yo creo que eso hay que explicarlo y tiene causas tangibles. La solidaridad del Ecuador con Cuba, a lo largo de estos 10 años ha sido inquebrantable”.



Inauguración Parque UNASUR



Rafael Correa: “Llegamos en horas de la madrugada, ya no me dio el alma para hacer el enlace, le había pedido a Jorge que me ayude, además, en buena hora fue una feliz coincidencia porque también era su último enlace como vicepresidente, al menos en mi período.”



“Lunes 8 de mayo empezamos con un feliz acontecimiento, nuevamente inauguraciones, obras por doquier de la revolución. La inauguración del parque de la UNASUR en nuestra querida parroquia de San Antonio de Pichincha.”



Video: Parque UNASUR



El nuevo Parque UNASUR, ubicado en la Mitad del Mundo, no solo será un lugar para el esparcimiento, sino una obra que impulsa el desarrollo integral de San Antonio de Pichincha, construido en 4 meses aproximadamente.



Rafael Correa: “La expropiación de terreno, la construcción nos costó unos 7 millones, pero la expropiación… de los terrenos nos costaron USD 9,2 millones; a lo sumo hubiéramos pagado antes el edificio de UNASUR, 3 millones; nos costó más del triple, es decir, con la construcción de UNASUR subieron los precios de los terrenos y cuando quisimos comprar esos terrenos nos los vendieron 3 veces más caros, por la obra que nosotros mismo habíamos hecho. Eso es un absurdo, es decir, genera plusvalía la obra pública con fondos de todo el pueblo ecuatoriano y se privatizan las ganancias; de ahí surgió la idea de la Ley de Plusvalía”.



Intervención



Milton Maldonado (Director General INMOBILIAR): “El parque lo que hace es darle un motivo más para visitar nuevamente Quito, la Mitad del Mundo lo que se convierte ahora es en un destino que tiene mayor cantidad de atractivos”.



Tratados Bilaterales de Inversión



Rafael Correa: “Luego tuvimos un acto sumamente importante, en el cual hemos venido trabajando años compañeros; esto no es improvisado y no nos van a impresionar con toda sus campañas de miedo, de distorsión. Fue la ceremonia de entrega del informe final de la auditoria de los Tratados Bilaterales de Inversión”.



“Nosotros hace 3, 4 años formamos una comisión como hicimos con la deuda externa para que evalúen, para que auditen estos Tratados de Protección Recíproca de Inversiones. La comisión se llama CAITISA”.



“Lo que descubrió esa comisión es lo que esperábamos y más de lo que esperábamos; la ilegalidad con que se aprobaron esos tratados”.



“Los enemigos de su propia patria, por hacerle daño al Gobierno dicen, ah no, es que los arbitrajes los hemos perdido por culpa del Estado. No ha sido culpa del Estado, han sido culpa de árbitros vendidos, del abuso de estas trasnacionales y su cantidad de millones, de abogados ecuatorianos que venden hasta su alma pasando por su propia patria, por unos cuantos dólares, entre ellos este Pérez Loose del Universo que vive escribiendo insultos”.



Video: Informe de los TIB’s



La Constitución de Montecristi los prohibía, es por eso que la Asamblea Nacional acatando una disposición de la Corte Constitucional aprobó la salida de Ecuador de 12 convenios para la promoción y protección recíproca de inversiones que fueron firmados con China, Chile, Venezuela, Países Bajos, Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Bolívia e Italia. Con esta decisión se consolidó la posición ecuatoriana de terminar con esos convenios, en total el país firmó 30 tratados. La mayoría de ellos en los gobierno de Sixto Durán Ballén, Jamil Mahuad y Fabián Alarcón.



Rafael Correa: “Los vende patria dirán, todo esto es por culpa de Correa que no respeta a los inversionistas. Muchos de estos juicios son anteriores a nuestro Gobierno compañeros”:



Intervención



Guillaume Long (Ministro de Relaciones Exteriores): “A más de los 12 TBI’s, Tratados Bilaterales de Inversión que denunció la Asamblea Nacional la semana pasada, hay 4 más que ya fueron denunciados en su momento por la Asamblea Nacional. Entonces el paquete completo son, en realidad 16 Tratados para la Protección Recíproca de Inversiones que se van a denunciar”.



“También les hemos dicho a los diferentes países, a los 16 países con los cuales estamos poniendo término a estos Tratados Bilaterales de Inversión que estamos dispuestos a negociar nuevos acuerdos de protección de inversiones para que todo el mundo sienta que puede invertir con seguridad en el Ecuador”.



Intervención



Rafael Correa: “Como el canciller Guillaume también les tienes que dar una pildoritas de ubicatex a ciertos embajadorcillos por ahí, ok. Que, primero aquí no viene a opinar y si tal vez se sienten afectados en sus intereses hay los mecanismos adecuados con la cancillería. No es que van a ir a los medios públicos, a los medios de comunicación a dar entrevistas, a criticar las decisiones soberanas del país. Yo seré presidente hasta el 24 de mayo y si tengo que mandar a su casa a uno de estos embajadorcillos, no dudaré un segundo”.



“Luego tuvimos almuerzo con trabajadores de medios públicos. Esta es una reunión que quería realizar hace mucho tiempo para agradecerles el extraordinario trabajo que han hecho los medios públicos; como Ecuador TV, como Radio Pública, como Radio Ciudadana, el canal ciudadano, los propios TC, Gama TV, pues que no se venden a las presiones privadas”.



Gabinetes Itinerantes



Rafael Correa: “Viernes 12 de mayo pues viajamos hasta Manabí para el gabinete itinerante número 122 en Ciudad Alfaro, sitio tan emblemático; ahí terminamos los gabinetes itinerantes, ahí se inició tal vez la nueva república, con la Constitución del 2008”.



Video: Gabinetes Itinerantes



No nos imaginábamos tener a un presidente, a un vicepresidente, y a todos los ministros a lado de nuestras casas. Pues eso ocurrió en todas las provincias y ciudades del país. Durante 10 años el presidente estuvo con nosotros.



Rafael Correa: “122 gabinetes, esto sí voy a extrañar y mucho. Una de las actividades que más me ha gustado en estos 10 años”.



“Dejamos un país totalmente distinto, institucionalizado, con grande avances en cuanto gobierno electrónico, con planificación macro, con planificación micro, con un plan de desarrollo que lo evaluamos el día de ayer; detectamos ciertas fallas fruto de la inexperiencia pero dejamos esas correcciones para el próximo Gobierno”.



Intervención



Sandra Naranjo (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo): “El ejercicio de micro planificación es un esfuerzo de ver en cada lugar del país cuáles son los servicios que debemos tener en función de estándares de la población para poder alcanzar la cobertura deseada”.



Intervención



Rafael Correa: “Pero también a logra coherencia como sociedad no. Porque muchas veces queremos todo a cambio de nada. Muchas veces criticamos lo que luego exigimos: excesivo gasto público, pero yo quiero aquí un centro de salud; no más gasto público, pero yo quiero aquí una UPC; no más intervención del Estado, pero yo quiero una nueva carretera y ¿quién la va a hacer, el Espíritu Santo? Y ¿con qué plata?”.



“Pese a lo que hemos hecho en inversión pública, todavía requerimos cerca de 22 000 millones de inversión para tener todas las escuelas que requerimos, todos los centros de salud que requerimos, todas las UPC que requerimos, todos los polideportivos que requerimos, todos los centros de atención ciudadana…”



“Lo que decía Lasso y la derecha era bajarse 3 700 millones en impuestos. ¿Cómo se va a financiar esto?”.



Intervención



Sandra Naranjo (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo): “Estamos entregando toda esta información al siguiente Gobierno para que no empiecen de cero y creo que es un trabajo importante para el país”.



Ecuador en Positivo



Video: Ecuador en Positivo



Libertad, generosidad, honestidad, salud, ingresos y buena gobernanza son algunos de los beneficios que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, toma en cuenta para establecer su Informe de la Felicidad de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible. Ecuador, con respecto al informe del 2015, mejoró 4 puestos en el estudio presentado este 2017. En 355 naciones nuestro país está en la posición 44.



Rafael Correa: “Cómo quedan en ridículo una y otra vez los mentirosos de siempre. Que no hay libertad, que no hay nada y reportes internacionales, en cambio, ranquean cada vez de mejor manera”.



La Libertad de Expresión ¡Ya es de Todos!



Rafael Correa: “Están avanzando las investigaciones con respecto a CEDATOS, hay declaraciones de funcionarios, cómo manipulaban las encuestas y, dentro de las investigaciones se ha visto, cuánto se le ha pagado a Ecuavisa; millones de dólares”.



“Una muestra de ese cinismo, la Ley de Seguridad Ciudadana”.



“Esta es una ley que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, tiene 4 libros. Tremendamente necesaria”.



“En el tercer libro se crea legalmente, porque en la realidad no existe todavía esto demorará 10 años, un cuerpo civil de protección de altas autoridades. Cómo se dedicaron a distorsionar esto. Que la guardia pretoriana, que Correa quiere entonces una guardia de choque, entrevistaron a Lucio Gutiérrez para decir: esto es para evitar golpes de Estado. Hablan desde lo profundo de su ignorancia”.



“Somos tan listos que, en la última semana de Gobierno, aprobamos una guardia pretoriana; cuando ya nos vamos a la casa. Esto es un insulto a la inteligencia, la verdad es que es el modelo que se aplica en muchos países desarrollados”.



Intervención



César Navas (Ministro Coordinador de Seguridad): “Esta norma legal fue enviada a la Asamblea Nacional, por el ejecutivo, en el año 2011. Compuesta por 3 libros y posteriormente se envió un cuarto libro que tiene que ver con las estructuras de las entidades complementarias en el sector seguridad”.



“Lo que busca este cuerpo legal, que está conformado por 4 libros es fortalecer la institucionalidad de instituciones decía, no solo las que dependen del ejecutivo sino también los Gobiernos Autónomos Descentralizados.



“Son más de 75 000 funcionarios que se benefician de esta norma constitucional”.



“El tercer libro tiene que ver, ahora sí, con el ámbito de la protección de presidentes, vicepresidentes; pero también a las otras autoridades, las demás funciones del Estado”.



“Lo que es formación, capacitación y especialización; van a ser agentes, personas formadas para esto. En este momento, nuestra policía nacional, nuestros miembros de fuerzas armadas, su formación básica es otra”.



Video: Recordando las mentiras



La oposición y su nuevo entretenimiento, el nuevo Código de Seguridad Ciudadana. Los de siempre dicen ahora que con la creación de un nuevo ente armado aparecerá en el país el paramilitarismo, el espionaje, la delación, la persecución.



En el 2009 dijeron lo mismo, pero bajo el pretexto de la creación de los Comités de la Revolución Ciudadana.



Y así nos mentían todos los días: Ecuavisa, Teleamazonas y los políticos de siempre.



Rafael Correa: “Sacan a cualquier desubicado, esta señora era hasta extranjera: Mariaca, esa cubana reaccionaria que de profesora de cocina pasó a ser analista política. Y entonces que están para espiar los Comités de la Revolución Ciudadana”.



“Y otra mentira, no, que en el Examen Periódico de las Naciones Unidas en Ginebra se denunciaron los atropellos a los derechos humanos en Ecuador. La realidad es que… 70% de los países nos felicitaron por todos los avances, pero obviamente sacan a los que nos critican; que son parte de la gallada. Son los que financian a Fundamedios, los que los reciben, etc.”.



Intervención



Guillaume Long (Ministro de Relaciones Exteriores): “Más de 60 países reconociendo los grandes avances, la década ganada en materia de derechos humanos; hablando de reducción de pobreza, de desigualdad, avances en género, la revolución del sistema judicial, el tema de los avances de los derechos de las persona LGBTI, derechos ambientales”.



“Siempre hay un grupo de países que, lastimosamente politizan el tema de los derechos humanos”.



Video: Examen de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos



El examen periódico del Ecuador en las Naciones Unidas, una vez más fue politizado por los mismos actores de siempre. Fundamedios siguió con el libreto.



Todos saben que Fundamedios no defienden los derechos humanos, sino defienden los intereses del lobby mediático.



Ecuavisa solo difundió las felicitaciones de Venezuela y Cuba. La verdad es que 68 de 83 países que participaron en la evaluación destacaron los avances de Ecuador en la defensa de los derechos humanos.



Rafael Correa: “El día 3 de mayo fue el Día de la Libertad de Prensa, les insisto, esta gente confunde libertad de prensa como libertad de empresa. Creen que la información es una mercancía más con la que hay que lucrar”.



La cantinflada de la semana



Rafael Correa: “Diario La hora, hace un par de años: ‘Ecuador sin libertad de prensa’, en primera página. ¿Cómo lo puede publicar, pues, si no hay libertad de prensa? Sigamos: ‘¿Frenará Moreno el acoso a la prensa?’ Es decir el acoso a la prensa es pedirle que no mienta y que rectifiquen cuando se equivocan”.



“’Hoy día la prensa libre. ¿vendrán tiempos mejores?’ Terrible el acoso a la prensa, exactamente lo contrario”.



‘Charly’ Pareja



Rafael Correa: ‘Se capturó a ‘Charly’ Pareja Cordero, ya el Caso Refinería está casi resuelto. Todos los involucrados, hay sentencias, etc. y el cabecilla era ‘Charly’ Pareja quien manejaba la corrupción en Petroecuador desde hace décadas”.



“Este es un mafioso, este era el abogado de Odebrecht. Se lo captura; imagínense si hubiera sido el involucrado un alto cargo del Gobierno de Alianza País, ya estarían: corrupto, todos son corruptos”.



“Ahora qué sorpresa, casi ni publican la noticia, porque resulta que el cabecilla de esas mafias en Petroecuador no ha sido del Gobierno sino de la oposición y ahora piden clemencia por el pobre prófugo. Resulta que ha sido un perseguido político”.



Video: ‘Charly’ Pareja



Carlos ‘Charly’ Pareja Cordero, CAPACO, dirigente socialcristiano; secretario privado de León Febres Cordero; abogado de Filanbanco cuando se armaban las mayorías en el congreso, para aprobar la Ley AGD a favor de ese banco; abogado de los hermanos Isaías; abogado de Odebrecht; alto directivo de las campañas presidenciales socialcristianas y durante 3 décadas, el rostro invisible de la corrupción; siempre muy cercano a la oposición, pues fue incluso el puente entre los Isaías y sectores políticos para comandar ofensivas contra el Gobierno. Intermediario entre Fundamedios para atacar al presidente Correa; daba disposiciones a políticos como Andrés Páez, Enrique Herrería, Emilio Palacio; todo un gran frente para desestabilizar a la Revolución Ciudadana y una gran red con todo su entorno familiar para armar negocios en paraísos fiscales, hoy ha sido detenido en Perú.



Rafael Correa: “Pónganme la carta del banquero Lasso, ahora defendiendo a la gallada, increíble. De acuerdo a Diego Oquendo no hay que ensañarse, hay que presumir la inocencia. Es que eso hecho antes cuando el sospechoso era alguien del Gobierno, toda la calumnia que le levantaron a Jorge Glas, todo lo que dijo en campaña. Qué sinvergüenza este tipo”.



“Usted señor Lasso es un canalla, el 2013 yo hasta lo defendía, lo defendía hasta ante presidentes amigos porque dije: por fin tenemos una inversión seria, una oposición seria, una oposición ideológica y de ahí se volvió el mayor populachero, un tipo totalmente irresponsable y ahora se ha graduado de canalla, ha caído en lo más bajo que puede caer un ser humano como se lo dijo Jaime Nebot, en la infamia, en la calumnia; sea hombre y enfrente a Jorge Glas, acéptele un debate, y acepte ser auditado a nivel internacional como lo ha aceptado Jorge Glas Espinel”.

​