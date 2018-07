Si rindió el ENES o Ser Bachiller, entre 2012 y 2018, no necesita pedir habilitación de nota

LEA TAMBIÉN

Si un joven rindió el examen ENES o el Ser Bachiller, entre el 2012 y el 2018, y no ha aceptado un cupo para estudios universitarios, su nota se encuentra habilitada automáticamente. Es decir, no tiene la necesidad de pedir la habilitación de la misma. También se aclaró que para la postulación se considerará el puntaje más alto entre los que tenga el postulante.

El mensaje es difundido en redes sociales de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).



El proceso de habilitación se realiza solo cuando se ha aceptado un cupo para una universidad o instituto técnico o tecnológico, entre el año 2012 y el segundo semestre del 2017. Aquí se incluye si la persona se matriculó o no.



Este proceso tiene como objetivo que quienes ya no hagan uso de esa plaza soliciten el levantamiento del bloqueo o restricción de su calificación obtenida en procesos anteriores, si es que fue mejor que la obtenida recientemente. La idea es que puedan postular nuevamente en una de las carreras en este segundo semestre.



Los chicos que tienen que acogerse a este proceso deberán mandar su solicitud de habilitación de la nota hasta las 23:30 del miércoles 11 de julio del 2018. El proceso comenzó el 6 de julio de este año.



Los bachilleres que hayan aceptado un cupo en una institución pública o en una privada deberán realizar este proceso. Se incluye a las personas que apostaron por estudios en la Policía Nacional, Fuerzas Armadas o Marina. Para obtener al formulario debe ingresar al portal de Senescyt.



En el caso de las personas que postularon a una universidad privada o Fuerzas Armadas debe descargar otro formato, que está en el portal digital de la entidad.



Entre las interrogantes frecuentes están: si las personas habilitaron su nota tienen la posibilidad de postular en el siguiente proceso. La respuesta es sí. La nota quedará habilitada en los periodos que requiera el postulante hasta que acepte el cupo. Si la persona reprobó dos matrículas de un cupo que aceptó en un proceso anterior se puede solicitar la habilitación. Pero según la Senescyt, lo podrá hacer solo si se demuestra que no se hace uso del cupo.

Otra de las consultas se relaciona a la restricción en el envío de los correos electrónicos para la de la nota y así postular a una de las carreras ofertadas. Si la persona envía más de una vez la solicitud, el requerimiento no será atendido. Además no se lo tomará en cuenta si está incompleto o fuera del cronograma establecido. Se recuerda a los chicos que no puede enviar la solicitud mediante OneDrive, Dropbox y otros sistemas que compriman la información.