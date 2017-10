Empresarios y dirigentes piden aterrizar los diálogos

Los sectores sociales y políticos buscan que el Gobierno concrete los aportes que hicieron durante los diálogos que convocó el presidente Lenín Moreno. Este viernes 20 de octubre de 2017 se cumplirán cuatro meses desde que ese proceso se inició.

Uno de los sectores que respondió al llamado fue el empresarial. La Cámara de Industrias y Producción se pronunció en torno a las medidas económicas que adoptó Moreno, con base en esos diálogos.



“No estamos satisfechos, porque nos preocupa que las medidas, a pesar de que contienen instrumentos positivos, no solucionan los problemas estructurarles”, dijo Richard Martínez, titular de la Cámara. Por ejemplo -agregó- en lo que tiene que ver con la productividad y competitividad de las empresas. “Con esto (plan económico), no se va a dar”.



La respuesta del Primer Mandatario se conoció anoche, 16 de octubre, en el programa semanal ‘El Gobierno Informa’. Ahí anunció la implementación de otro espacio de diálogo: una mesa de competitividad, precisamente para acoger las otras demandas que no fueron incluidas en el primer paquete de medidas económicas.



“¿Por qué? Porque el diálogo no termina nunca. Junto al sector privado haremos realidad las propuestas del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario”, manifestó el Jefe de Estado .



Anoche, el sector exportador confirmó que sí acudirá a esta nueva convocatoria para mejorar la competitividad en el país, según

anunció el presidente de la Federación de Exportadores (Fedexpor), Iván Ontaneda. “Ecuador es demasiado caro para competir. Crear un es­pacio para hablar sobre competitividad es vital”.



Sin embargo, advierte sobre la necesidad de transformar urgentemente en realidad los anuncios realizados por el gobierno de Lenín Moreno. “El país y el sector productivo requieren de las decisiones, para ayer. Para nosotros es cada vez más complicado seguir trabajando en esta línea”.



Al igual que Martínez, On­taneda está pendiente de que se ejecuten los cambios soli­citados en las conversaciones en la mesa del Consejo Con­sultivo. Por ejemplo, los relacionados con temas aduaneros y energéticos.



En el sector social también hay demandas que todavía no han sido satisfechas con el diálogo. Cynthia Viteri, expresidenciable del Partido Social Cristiano (PSC), espera que la tabla de consumo de drogas sea eliminada. Esa fue una de sus ofertas de campaña, que fue acogida por Moreno.



En el marco del diálogo, Vicente Taiano -asambleísta de esa tienda- se ha reunido con la secretaria técnica de Drogas, Ledy Zúñiga. Sin embargo, según Viteri, todavía no hay resultados concretos.



Esto porque el proyecto de ley impulsado por el socialcristianismo no se trata en la Asamblea Nacional. “Ese es un tema que creo que no hay consenso dentro del Gobierno”. El bloque de legisladores insistirá, por su parte, en la aprobación de la ley.



Por su parte, la Unión Nacional de Periodistas (UNP) considera que hasta el momento no hay “manifestaciones claras” del Gobierno para eliminar la denominación de la comunicación como servicio público, ni tampoco los cambios que se han propuesto en los diálogos de comunicación.



La presidenta de la UNP, Guadalupe Fierro, señaló que en la mesa de este sector se propuso, por parte del gremio periodístico, la eliminación de la Superintendencia de Comu­nicación (Supercom) y los cambios a la Ley de Comuni­cación. Todavía no conoce cuál es la posición del Gobierno. Espera tener mayor claridad luego de que el Régimen evacúe temas “coyunturales”, como la consulta popular.



En contexto



Con el llamado al diálogo, el presidente Lenín Moreno logró el acercamiento con sectores políticos y sociales que se mostraban contrarios a un gobierno de Alianza País. Luego de cuatro meses de iniciar con la medida, los grupos piden que se concreten ofertas.