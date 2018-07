Empresa de productos para bebé pagará millones por talco que contribuyó al desarrollo de cáncer en 22 mujeres

LEA TAMBIÉN

Un jurado de San Luis concedió el jueves, 12 de julio del 2018, casi USD 4 700 millones como indemnización a 22 mujeres y sus familia. El veredicto afirmó que el asbesto del talco, de una empresa que produce productos para bebé, contribuyó a que desarrollaran cáncer de ovario.

El jurado anunció que la compañía debe pagar USD 4 140 millones de como indemnización punitiva y 550 millones como indemnización compensatoria después de un juicio de seis semanas en la Corte de Circuito de San Luis.



Johnson & Johnson calificó el fallo como resultado de un proceso injusto que permitió que las mujeres demandaran a la compañía en Missouri a pesar de que la mayoría de ellas no viven en el estado. Añadió que apelará, como lo ha hecho en casos previos en los que el fallo favorece a otras demandantes.



"Johnson & Johnson sigue confiando en que sus productos no contienen asbesto y no causan cáncer ovárico, y tiene la intención de utilizar todos los recursos de apelación disponibles", dijo la portavoz Carol Goodrich.

Mark Lanier, abogado de las demandantes, dijo en un comunicado que Johnson & Johnson había encubierto evidencia de asbesto en sus productos por más de 40 años.



Expertos médicos testificaron durante el juicio que el asbesto, un conocido carcinógeno, está entremezclado con el talco mineral, que es el principal ingrediente en los productos en cuestión de Johnson & Johnson.



Los abogados de las demandantes dijeron que se hallaron fibras de asbesto y partículas de talco en el tejido ovárico de muchas de las mujeres.



"Esperamos que este veredicto llame la atención de la junta de J&J y que los haga informar mejor a la comunidad médica y al público la conexión entre asbesto, talco y cáncer ovárico", dijo Lanier. "La compañía debería sacar su talco del mercado antes de causar más angustia, daño y muerte por una terrible enfermedad".