Empresa asesora de Odebrecht está vinculada con el excontralor

En las investigaciones a Carlos Pólit, el excontralor de la última década, se incluirá a personas de su confianza. Una de ellas es Sabett Chamoun Villacrés, a quien Pólit quería dejar en su cargo días después de viajar a Miami con permiso médico y antes de que su casa fuera allanada, en junio.

La abogada guayaquileña, especialista en derecho tributario, trabajó como asesora de Pólit desde el 2014, según el órgano de control. Ella entró al radar de la Fiscalía tras descubrir que Pólit habría recibido USD 10,1 millones de Odebrecht para desvanecer 10 glosas por más de USD 70 millones.



Las multas se fijaron luego de una auditoría a la construcción de la hidroeléctrica San Francisco y fueron la base para el juicio penal, que fue archivado. Chamoun también está relacionada con Odebrecht, pues Consultasesoría, estudio jurídico en el que fue gerente, recibió de la constructora brasileña medio millón de dólares entre el 2015 y 2016.



En el registro de la Superintendencia de Compañías figura como representante de esta firma de asesoría legal y comercial, desde noviembre 2013 hasta enero 2015. Luego fue reemplazada por su hermana Yesmín Chamoun Villacrés.



Esta empresa fue creada el 18 de junio del 2012 y entre sus socios está Germán Rodríguez, cuñado de Pólit. El ejecutivo transfirió sus acciones a otra persona el pasado 1 de junio, según la Superintendencia.



Un día después de esta transferencia, la Policía allanó la casa del excontralor, como parte del caso Odebrecht y Chamoun intentó posesionarse como contralora subrogante.



Esto lo hizo con una orden de Pólit, quien envió un escrito firmado el 1 de junio pasado en Miami (EE.UU.), en el cual destituyó a Pablo Celi, uno de sus antiguos colaboradores y entonces subcontralor.



El 7 de junio se presentó como la nueva autoridad de control, pero Celi se negó a este cambio y asumió el cargo. Por esta acción, la exfuncionaria afronta una denuncia penal por supuesta usurpación y simulación de funciones públicas.



Desde septiembre del 2013, Consultorasesoría instaló sus oficinas en el tercer piso del World Trade Center, edificio donde funcionaban las oficinas de Odebrecht, en Quito.



Este estudio jurídico consta entre los principales proveedores de la constructora en el juicio que la Fiscalía sigue por asociación ilícita. Carlos Baca, fiscal general, confirmó que se está rastreando el pago que hizo Odebrecht a la firma. “También está en pleno proceso de verificar otros elementos relacionados con otros funcionarios de la Contraloría y de la persona a la que el doctor Pólit desde los EE.UU. pretendió dejar como contralora...”.



Este Diario envió a Chamoun un cuestionario vía correo electrónico el 5 de julio pasado. También visitó su oficina para contar con su versión, pero no hubo respuesta.



Odebrecht tuvo 76 asesores legales y financieros

​

Consultasesoría no es la única que contrató la firma brasileña. Junior Sadinoel de Freitas, exapoderado y quien firmó el contrato del Metro de Quito, entregó al Servicio de Rentas Internas (SRI) una lista de 76 asesores jurídicos y financieros a los que pagó USD 11,3 millones entre el 2010 y 2016. El 74% de este monto se concentró en una decena de firmas, principalmente de abogados.



Los directivos brasileños se rodearon de bufetes y consultoras financieras y de gran trayectoria. Una auditora y un bufete señalaron a este Diario que no pueden referirse a los servicios entregados debido a políticas corporativas de sigilo profesional con sus clientes.



Pareja y Abogados Asociados lidera la lista con una facturación de USD 1,9 millones, en dos períodos: 2010 y 2013; 2015 y 2016. Hoy sus directores, Carlos Pareja Cordero y su hijo, afrontan un juicio por presunto lavado de dinero en el caso Petroecuador.



Alfredo Zambrano, procurador de Pareja Cordero, dijo que su cliente fue abogado por siete años y asesoró en los negocios de la constructora y aclaró que todo fue legal y se pagó impuestos. “…El abogado Pareja no tiene relación con el Gobierno o con pago de coimas a funcionarios. En los 10 años del expresidente Correa no ocupó cargos públicos o fue militante de ningún partido”.



Odebrecht también tenía como asesora a una exdirectora jurídica del SRI, a la que pagó USD 1,5 millones en el 2012 y 2015. Este rubro es el segundo más alto que hizo la compañía, en relación a estas asesorías.

El trabajo de los estudios jurídicos y financieros de alto nivel le dio resultados en los tribunales. En procesos de determinación de Impuesto a la Renta, IVA y retenciones que la compañía tenía contra el SRI en la vía judicial registra montos ganados por USD 45,3 millones, frente a 10 millones perdidos. Esto consta en la página web del SRI: www.sri.gob.ec



Por otro lado, pese a que era una de las principales contratistas estatales con una facturación de USD 1 961 millones en la última década, sus balances muestran pérdidas millonarias entre 2010-2012 y 2016.



En esos años perdió USD 60 millones frente a los USD 105 millones de utilidades, del 2007 al 2016. Es decir, generó un valor neto de utilidad de USD 43 millones, que lo repartió entre sus trabajadores y a pagar impuesto a la renta (IR). Por lo tanto, a los accionistas les quedó una ganancia neta de USD 7,9 millones, que representó el 0,4% de sus ingresos.



Frente estos resultados, este Diario pidió entrevista y envió cuestionarios al SRI, a la auditora externa y a la Superintendencia de Compañías.



La entidad de control informó que en su última presentación de estados financieros (2015) proporcionó un informe de auditoría externa sin salvedades, es decir, sin observaciones. Explicó que contablemente es posible tener margen de utilidad bajo o negativo sin perjuicio de las ventas y no depende solo de ingresos y, si hubiere sospecha de evasión esto es competencia del SRI.



El 27 de julio pasado, el subdirector de Cumplimiento Tributario, Guillermo Belmonte, contestó que la información pertinente consta en la web de la entidad. Ahí se explica que Odebrecht registró compras por USD 500 000 a empresas fantasmas; pagó por IR e IVA USD 220 816, en 2015.

La administración tributaria ha venido realizando procesos de determinación tributaria por IR, IVA y Retención Renta por USD 57,3 millones, indica el informe digital.



En contexto

El pasado lunes 7 de agosto, la Fiscalía formuló cargos contra Carlos Pólit por supuesta concusión, dentro del caso Odebrecht. La Corte Nacional ordenó el arresto domiciliario del exfuncionario y la incautación de sus bienes y cuentas bancarias a su nombre.