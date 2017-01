Apoyo al emprendedor se priorizará

El país tiene la tasa de actividad emprendedora más alta de América Latina. En el 2015, uno de cada tres adultos en Ecuador había emprendido en un negocio nuevo o estaba en proceso de hacerlo.

Así lo sostiene el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), un informe global que mide el emprendimiento. A escala regional, los datos del GEM señalan que a Ecuador le siguen en actividad emprendedora Chile y Colombia. Ecuador registró una tasa de actividad emprendedora (TEA) de 33,6%.



De ese porcentaje, el 25,9% correspondió a negocios

nacientes y un 9,8% a negocios nuevos.



Para los expertos en el tema, el elevado porcentaje de emprendimientos nuevos en Ecuador, no quiere decir que haya un impacto de estos en el crecimiento del país. Según el estudio, Ecuador se caracteriza por favorecer el emprendimiento, pero el impacto de este no se evidencia en la economía y en la generación de empleo, porque muchas iniciativas no alcanzan a consolidarse.



Además, los responsables del GEM consideran urgente en el país desarrollar emprendimientos de calidad.



Otro indicador es el Índice de Emprendimiento e Innovación (AEI Index), elaborado por la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. Según este medidor, existen siete pilares que se analizan: innovación, talento humano, política y marco regulatorio, soporte, mercado, cultura y financiamiento.



El que menos se ha desarrollado es el marco regulatorio; dentro de este pilar está la Ley de reemprendimiento que se impulsa desde hace tres años.



El más desarrollado es el de cultura, es decir el cómo la sociedad enfrenta el riesgo de emprender y si se pierde el miedo a innovar. Para los voceros de la Alianza para el Emprendimiento, la clave del índice es que el Ecuador se compare con otros países.

Apoyaremos la economía popular

Lenín Moreno



Proponemos un Pacto por el Empleo, la Inversión Productiva, la Innovación y la Inclusión, que incluye simplificar la normativa tributaria, los procesos aduaneros y la constitución de empresas. Impulsaremos la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites presentado a la Asamblea en noviembre pasado. Así se reducirán los costos generados por la excesiva tramitología, en beneficio de los emprendimientos y pequeña empresa. Subiremos del 6 al 10% de espacio de mercado en compras públicas para los productos y servicios de la economía popular y solidaria.



Impulsaremos nuevos emprendimientos

Guillermo Lasso



Negocios formales en un día y prácticamente con cero costo. Esta es nuestra propuesta para los ecuatorianos que quieren emprender. En la actualidad, en Ecuador, se necesita realizar al menos 12 trámites y contar con USD 1 200 para empezar una empresa formalmente. Por eso presentaremos la Ley del Primer Emprendimiento de forma prioritaria, para facilitar que se concreten las iniciativas de todos los emprendedores. Con pasos sencillos que pueden realizarse desde una página web o de forma presencial, impulsaremos nuevos emprendimientos y con ello, la generación de empleo.



Entregaremos fondos de inversión

Washington Pesántez



Financiaremos a los emprendedores para que puedan fortalecerse y expandirse; por ejemplo llamaremos a un concurso cada año para entregar fondos de inversión de riesgo y de desarrollo en áreas estratégicas como: tecnología, turismo, productos alimenticios, biotecnología, TIC, energías alternativas... Todo en coordinación con las oficinas comerciales y Comercio Exterior para promocionar los proyectos emprendedores en mercados tradicionales y nuevos. Fomentaremos la participación con la empresa privada, las universidades, los colegios como socios o aliados estratégicos de los emprendedores.



Los innovadores serán recompensados

Paco Moncayo



Nuestro programa está organizado por el permanente estímulo al espíritu emprendedor y a las universidades orientadas a la innovación y servicios. Las empresas y los jóvenes emprendedores que innoven serán recompensados por el Estado con incentivos tributarios, líneas de crédito y promoción en el exterior.



Incrementaremos la producción y la productividad, vía investigación tecnológica, adquisición y transferencia de tecnología y biotecnología. Fomentaremos la investigación, generación y extensión de tecnología de alta productividad para pequeños y medianos productores, así como redes de productores.

Se debe emprender con libertad

Abdalá Bucaram



Tenemos que meternos en la cabeza que lo que necesita el Ecuador es acabar con un proyecto que nos quiere llevar a vivir como en Venezuela. Ningún proyecto de emprendimiento que sea centralizado y dependiente del Estado es beneficioso para la economía porque el Estado ha sido históricamente un pésimo administrador. El Estado tiene que cumplir su rol que es regular, poner las condiciones, pero no administrar la economía de su pueblo o las familias del país. Necesitamos que las familias emprendan con libertad y nosotros apoyaremos todos los proyectos que busquen ese objetivo.



Crearemos fondo de capital semilla

Cynthia Viteri



Para incentivar el emprendimiento primero es necesario dinamizar al sector privado. Vamos a reducir los trámites burocráticos para abrir empresas, acabar con el espíritu persecutorio de instituciones y leyes del actual gobierno, así como la reducción de costos de producción bajando tarifas eléctricas. Se reformará la legislación laboral, principalmente para que exista libertad de contratar personas por horas y se facilite la vida al sector privado. Además, crearemos un fondo de capital semilla para emprendedores. Se lo haría a través de la figura de un fideicomiso y los recursos provendrán del sector privado.



Se invertirá las utilidades en proyectos

Iván Espinel



Una ley que no asegure y verifique que el emprendimiento sea real no puede estar en nuestro gobierno. Vamos a hacer que las utilidades del sistema financiero; un gran porcentaje pase al mercado de valores para que si uno quiere emprender y tiene un proyecto pueda ir a la bolsa de valores; obtiene el recurso de parte de las utilidades del sistema financiero ganando el banco. En la actualidad es muy complicado solicitar un crédito en el sistema financiero porque no hay un buen antecedente crediticio; recién está empezando. Vamos a obligar al sistema bancario a invertir las utilidades del sistema de valores en el emprendimiento.

Se permitirá el ingreso de la banca

Patricio Zuquilanda



El emprendimiento solamente será posible cuando pare la demagogia de los politiqueros que ofrecen financiar los proyectos de los ecuatorianos con el mismo dinero de los ecuatorianos mediante el llamado Banco Nacional, antes Banco de Fomento o la Corporación Financiera Nacional o cualquier otro tipo de organismo. El verdadero financiamiento se dará cuando el Gobierno permita el ingreso de la Banca Internacional para que ofrezca créditos a los ciudadanos a un 1% de interés, como sucede en otros países y no al 22 al 26 % como ocurre actualmente con la banca nacional en Ecuador.