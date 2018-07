Empleados de Emaseo se oponen a contrato de arrendamiento de recolectores de basura; autoridades denuncian amenazas

LEA TAMBIÉN

Los integrantes del Comité de los Trabajadores de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (Emaseo EP) realizaron anoche un plantón en las afueras de esa entidad ubicada en la avenida Occidental.

La razón: protestaron por la adquisición, en contrato de arrendamiento, de 40 recolectores de basura a una firma internacional para el Plan Integral de Desechos Sólidos de Quito.



En un comunicado, Emaseo EP denunció que anoche un grupo de trabajadores sindicalizados y elementos ajenos a la institución impidieron la salida de empleados y autoridades, que hasta pasadas las 20:00 permanecían retenidas en el interior de las instalaciones de la empresa.



“Con gritos y amenazas, obligaron el cierre de las puertas de acceso de Emaseo EP ubicado en la avenida Occidental y Mariana de Jesús, desde aproximadamente las 17:00, hora habitual de salida de los empleados y autoridades”, dijo la empresa.

Juan Neira Carrasco, gerente general de la institución, rechazó “estos actos generados por intereses extraños y ajenos a la entidad que buscan caotizar el proceso de provisión de recolectores de desechos sólidos para solucionar la emergencia sanitaria que agobia desde hace varios meses a los quiteños”.



Según el comunicado, “El grupo de exaltados está formado por aproximadamente 70 individuos y son los mismos que en las últimas semanas han alterado las actividades en la entidad con plantones y han organizado marchas en distintos puntos de la ciudad exigiendo que no se dé paso a la contratación con una empresa que ofrece proveer en arrendamiento 40 recolectores para la ciudad”.



La mañana de hoy, 11 de julio del 2018, el secretario general del Comité, Segundo Hidalgo, manifestó que el arrendamiento no le conviene a la ciudad por intereses económicos.



"La compra de maquinaria es más barata que el arrendamiento. Los plantones que hemos hecho son para reclamar que esta no se arriende, sino que se la compre y dar un servicio eficiente", manifestó el dirigente.

Se ha demostrado que los USD 50,8 millones de arriendo de la maquinaria -acotó Hidalgo- no es necesario para los próximos cuatro años como se lo acordó en el contrato, porque luego de ese tiempo "nos quedaremos sin nada".



A su juicio, el arrendamiento podría ser el comienzo de un proceso de privatización porque se desconoce los detalles del contrato.



"Algunas casas comerciales que han propuesto la compra de la maquinaria nos han mostrado facturas (...) Los mismos 40 recolectores cuestan USD 12 millones para la ciudad. Vemos un cambio abismal que hay en esta situación", precisó Hidalgo.

Al momento -explicó- trabajan 17 unidades aproximadamente en la Occidental y 15 de carga posterior en La Forestal. En promedio se requerirían unas 35 en cada uno de esos sectores.



"Las unidades trabajan de mañana, tarde y de noche, pero la crisis no es carga posterior, sino lateral. Como podemos evidenciar, los contenedores están llenos y el trabajo de las volquetas contratadas es simplemente sacar la basura que está adentro. No queremos que nuestros compañeros sigan metiéndose en esos contenedores por salubridad", manifestó Hidalgo.



Añadió que las protestas se realizaron desde las 20:00 de ayer (martes 10 de julio) hasta las 00:00. Negó que durante las manifestaciones se hayan tomado las instalaciones de Emaseo. Tampoco retuvieron a los funcionarios que trabajan allí.



De hecho -explicó Hidalgo- hubo presencia policial. "Hay un parte en el que dice que no hemos secuestrado".