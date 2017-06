Emiratos Árabes Unidos amenaza a Catar con sanciones económicas

El ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Anwar Gargash, amenazó este miércoles, 7 de junio del 2017, con la posibilidad de aplicar sanciones económicas a Catar si falla la actual ofensiva diplomática emprendida bajo la acusación de que apoya al terrorismo.

En una entrevista con el canal francés 'France 24', confió en que la suspensión de las relaciones lanzada esta semana haga cambiar de rumbo al pequeño emirato.



"Si no funciona, deberemos incrementar las medidas económicas", dijo el jefe de la diplomacia de los EAU, que no creyó que la presión contra Catar vaya a tomar otro enfoque que no sea el económico.



Catar, según añadió, "debe dejar de apoyar el extremismo y el terrorismo en la región, por su propio bien y el de la región, y por su bienestar político y financiero".



La crisis estalló después de que Arabia Saudí, EAU, Egipto y Baréin anunciaran el lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con Catar.



Posteriormente, se sumaron a la retirada de embajadores los gobiernos apoyados por Arabia Saudí en los conflictos del Yemen y Libia, Maldivas, Mauritania y, además, Jordania.



"Es una crisis que ha estado gestándose durante muchos años en la región. Las prácticas y políticas ambiguas cataríes han minado la estabilidad y la paz regional. Hemos probado todo lo que hemos podido a nivel bilateral, multilateral, colectivo", dijo el ministro.



Gargash subrayó que "el catálogo de pruebas" de que el emirato apoya a grupos extremistas o terroristas como el frente Al Nusra, antigua filial del grupo terrorista Al Qaeda en Siria, es "aplastante".

Por eso, apuntó, se le ha dicho al país que "es hora de que cambie el rumbo y que los riesgos políticos y financieros son demasiado altos como para continuar, así como que no hay más grises, que en materia terrorista las cosas son blancas o negras".



El ministro de Exteriores dijo estar seguro de que en Catar hay "gente razonable" que sabrá presionar a su Gobierno para que cale la idea de que "las políticas de las últimas dos décadas no han funcionado, sino que les han aislado".