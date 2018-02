Embajada de Perú desconoce si polizones que cayeron de avión en Ecuador son sus ciudadanos

La Embajada de Perú en Ecuador no tiene aun constancia de que los dos polizones que murieron el lunes, 26 de febrero del 2018, en Guayaquil al caer de un avión en pleno despegue fueran de nacionalidad peruana, dijeron a Efe fuentes diplomáticas.

Lo único que se sabe es que "la Fiscalía tiene los documentos de las personas implicadas pero no han informado sobre la nacionalidad", indicaron sin confirmar o desmentir que se trataba de peruanos.



Esa posibilidad fue planteada hoy por el fiscal de Guayaquil, Carlos Bustamante, porque el avión del que cayeron, de la compañía Latam, había llegado desde Lima.



El trágico suceso, registrado a primera hora de la mañana, provocó la suspensión de actividades en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. No se ha informado de la identidad de las víctimas.



En declaraciones a medios locales, el funcionario indicó que tenían entre 25 y 30 años y que uno de ellos aun tenía pulso cuando lo atendieron sobre la pista.



"Tenía un poco de pulso, se llamó al médico y en efecto tenía un poco de pulso, a los dos minutos ya falleció", dijo el Fiscal en declaraciones que difundió en Ecuavisa.



Bustamante agregó que se investiga si hay otros implicados en el accidente, en la creencia de que no pudieron actuar solos y que "alguien tuvo que haberles dicho Súbete por aquí".

Una teoría que también sugirió el comandante de Policía, Marcelo Tobar, quien adelantó que se investiga "cómo logran ingresar a estas partes del avión, en el aeropuerto".



Indicó que son "zonas registradas, estériles, donde no tiene que pasar cualquier persona".



Tras el accidente, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) convocó una reunión del Centro de Operaciones de Emergencia en ese aeropuerto con representantes de TAGSA, la concesionaria de la terminal aérea, para investigar las circunstancias del suceso.



Tobar confirmó que las dos víctimas "iban en el tren de aterrizaje de un avión de LAN" y que "hay que determinar si el mismo sistema los expulsó o si se lanzaron arrepentidos de hacer un viaje ilegal".



La nave, que se dirigía a Nueva York, regresó horas después a Guayaquil para la investigación.



La compañía Latam, que operaba el vuelo, lamentó el suceso a través de su cuenta de Twitter y aseguró que los dos fallecidos no se encontraban a bordo, "no eran pasajeros".

Un testigo que comentó el suceso en redes sociales indicó que "mientras se levantaban los trenes de aterrizaje", las personas cayeron del avión.



"Vi a dos y un bulto más. Uno giraba, mientras el otro caía en posición fetal pensé que abrirían paracaídas pero todo paso en fracción de segundos", escribió el testigo.