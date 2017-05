Eliseo Azuero se convierte en el primer asambleísta independiente del nuevo período

Eliseo Azuero, quien llegó a la Asamblea Nacional para el periodo 2017-2021, electo por la provincia de Sucumbíos bajo el auspicio de la Izquierda Democrática (ID), anunció hoy, martes 16 de mayo del 2017, su separación de esta tienda política. De ahora en adelante actuará como independiente.

El asambleísta tomó esta decisión a dos días de la posesión. Esto por discrepancias con la también nueva legisladora y directora nacional de la ID, Wilma Andrade.



Azuero criticó que, pese a que al interior de la Bancada de Integración Nacional (BIN) se había acordado mocionarlo para ocupar la cuarta vocalía del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Andrade, quien también forma parte del bloque, haya hecho pública su postura para que ese puesto lo ocupe Creo-SUMA.



Pese a su separación de la ID, a la que dijo que nunca ha sido afiliado, continuará formando parte de la Bancada. Informó también que todavía este bloque no ha decidido a quien mocionará mañana, 17 de mayo, cuando el pleno de la Asamblea se reúna para designar al cuarto vocal del CAL.



Andrade, por su parte, ratificó que ese espacio deberá ser entregado a la segunda bancada más grande que es Creo-SUMA. Por esto, considera que la BIN debe enfocarse en continuar con su agenda legislativa haciendo énfasis en la fiscalización.



La directora de la ID, agregó que la agrupación ha tomado la decisión de no optar por la cuarta vocalía. Sin embargo, Azuero replicó que esa determinación no fue orgánica, ya que, por ejemplo a él, que es asambleísta electo por el partido naranja, no se le consultó. “No creo que la ID sea una sola persona”, aclaró.



De esta manera, en la composición de la Asamblea, la ID se queda con una sola asambleísta pura, que es Andrade. Uno en alianza con un movimiento local del Carchi, René Yandún; y uno en alianza con Pachakutik, Elio Peña.