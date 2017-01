El tema de aborto se someterá a consulta popular ofrece Iván Espinel

El aborto será aprobado o rechazado por los ecuatorianos a través de una consulta popular. Este sería el mecanismo con el que Iván Espinel pondría fin a un tema polémico y que está en la opinión pública en la sociedad ecuatoriana.

Así lo dio a conocer el candidato presidencial del movimiento Compromiso Social, durante una entrevista radial la mañana de este martes 10 de enero del 2017. El postulante se mostró a favor del aborto y de la pena de muerte. En este último caso dijo que la medida, que también se sometería a consulta, serviría para disuadir casos de asesinatos y violencia.



“Con la pena de muerte estamos cuidando a la mayoría de los ecuatorianos, precautelándolos. Esta es una medida disuasiva no condenatoria, en el momento que alguien comete un acto (crimen) va a saber a lo que se va a tener que atener si hay un juzgamiento adecuado”, aseguró el presidenciable.



Durante la entrevista radial, Espinel respondió algunas interrogantes de radioescuchas. Entre las respuestas dijo que está en desacuerdo con la reelección indefinida y que apoya que un Presidente pueda cumplir solo dos periodos.



Sobre la Ley de Comunicación dijo que no la eliminará, sino que la modificará. Por ejemplo, citó que cambiaría el linchamiento mediático porque “por eso no se descubrió la corrupción de Odebrecht en el 2015”.



Espinel tendrá una reunión con su equipo de campaña la tarde de este 10 de enero. Según su equipo de comunicación se preparará para el Diálogo Nacional convocado por EL COMERCIO el próximo 22 de enero y el Debate Nacional de Cámara de Comercio de Guayaquil, que se efectuará el 25 de este mes.