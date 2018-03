Duque y Petro irían por presidencia en Colombia, según primer reporte

Los primeros resultados entregados por la entidad organizadora de las elecciones en Colombia señalan que los precandidatos de derecha Iván Duque y de izquierda Gustavo Petro serían los vencedores de las consultas interpartidistas, lo que los convertiría en candidatos presidenciales.

La Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), organización estatal encargada de los comicios, entregó un reporte con el 12 por ciento de las mesas escrutadas, que marca desde ya una clara diferencia entre los contrincantes.



El reporte indica que en la consulta de derecha se impone Iván Duque con 1 053 607 votos, frente a los 368 481 votos de la conservadora Martha Lucía Fernandez y los 98 001 del precandidato de ultraderecha Alejandro Ordóñez.



En el caso de la izquierda, en primer lugar se ubica el ex alcalde de Bogotá Gustavo Pero con 701 553 votos, frente a los 106 874 que registra su contrincante, el ex alcalde de Santa Marta Carlos Caicedo.



Tanto Duque, del partido Centro Democrático, como Petro, de Colombia Humana, se enfrentarían por el puesto de jefe de Estado con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, por Cambio Radical; el ex jefe negociador del Gobierno con las FARC Humberto de la Calle, del Partido Liberal; el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia; y el ex ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, inscrito de forma independiente por firmas.