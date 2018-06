Al menos 20 heridos en tiroteo en festival de artes en EE.UU., un sospechoso muerto

LEA TAMBIÉN

Al menos 20 personas resultaron heridas la madrugada del domingo, 17 de junio del 2018, durante un tiroteo en un festival de artes nocturno en Trenton, la capital del estado de Nueva Jersey, que también dejó un sospechoso muerto, dijo un fiscal local.

“Varias personas abrieron fuego” dentro del recinto del festival poco antes de las 03:00 locales, informó el fiscal jefe del condado de Mercer, Angelo Onofri, a los periodistas.



Un hombre de 33 años, uno de los sospechosos, fue abatido y otro fue detenido, agregó. Varias armas fueron recuperadas en la escena.



Una televisora local informó que 22 personas resultaron heridas y que cuatro de ellas se encontraban en estado crítico. Entre los lesionados más graves hay un niño de 13 años.



Las autoridades no ofrecieron una teoría inmediata sobre qué provocó el tiroteo.



Art All-Night Trenton es un evento anual en esta ciudad de 85 000 habitantes y que está ubicada a unos 100 kilómetros al sur de Nueva York. Estaba previsto que durara 24 horas, desde las 03:00 locales del domingo.



“Es con gran pesar que anunciamos que el resto de Art All Night ha sido cancelado debido a un incidente trágico que ocurrió durante la noche”, dijeron los organizadores en la página de Facebook del evento.



“Todavía estamos procesando gran parte de esto y no tenemos muchas respuestas en este momento”, agregaron en el comunicado. “Nuestras simpatías sinceras y sentidas están con aquellos que resultaron heridos” .