EE.UU. enjuiciará a indocumentados que crucen la frontera y separará a niños

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las autoridades judiciales de Estados Unidos enjuiciarán a todos los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera y, en caso de estar acompañados de menores, les separará de ellos, anunció el fiscal general, Jeff Sessions, el lunes 7 de mayo del 2018.

"Si cruzas la frontera de forma ilegal, te procesaremos. Es así de simple", dijo Sessions en un discurso en la conferencia de la Asociación de Agencias Estatales de Investigación Criminal, en Scottsdale, en el estado de Arizona.



Este anuncio forma parte de una nueva iniciativa del Gobierno del presidente Donald Trump para reducir la inmigración ilegal y que el propio Sessions ampliará esta tarde en su visita a la frontera con México en San Diego (California), donde estará acompañado del titular en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Thomas D. Homan.



El Departamento de Justicia (DOJ), que él preside, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) se asociaron, indicó, para procesar el 100 % de los casos de cruces fronterizos ilegales de la frontera con México para su enjuiciamiento "inmediato".



"El Departamento de Justicia tomará tantos casos como sea humanamente posible hasta que lleguemos al 100 % de ellos. No vamos a tolerar más esto, no vamos a dejar que este país sea invadido, pararemos la estampida y la anarquía", advirtió.

Fue contundente al señalar que si alguien entra al país de manera irregular con un menor será igualmente procesado y el "niño será separado de la familia, como exige la ley".



"Si no te gusta eso, entonces no pases niños de contrabando por nuestra frontera", expresó sobre una medida que busca amedrentar a los inmigrantes que llegan en masa y cuyas cifras han ido subiendo en los últimos meses.



Lamentó que en el país viven once millones de indocumentados y que a esa cifra hay que sumar la "afluencia masiva" a través de la frontera sur.



El número de inmigrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México subió 223 % en abril pasado con respecto al mismo mes del año anterior, al registrarse la detención de 50 924.



En lo que va de año fiscal (del 1 octubre de 2017 al 30 de abril de 2018), más de 26 000 menores han sido detenidos en la frontera sur, de los que casi la mitad procede de Guatemala (12 459), seguidos por los originarios de México (6 151), Honduras (4 624) y El Salvador (2 090).



Para reforzar el sistema migratorio, destacó el envío de 35 fiscales y 18 jueces a la región fronteriza.