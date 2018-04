Edificio Senescyt en el campus Yachay se adjudicó sin concurso

La construcción del edificio Senescyt en el campus Yachay se realizó por régimen especial de forma directa, sin sustentar su conveniencia y viabilidad técnica y económica.

A esta conclusión llegaron los auditores de la Contraloría en su informe DNA2-0018-2018, que fue aprobado el pasado viernes 6 de abril del 2018.



Esta edificación de 13 000 m² y una capacidad para 1 000 personas es la que más avanzada está en su construcción: 95%.



La edificación será entregada totalmente a la Universidad Yachay Tech. Actualmente, una ala de esta estructura ya es usada por 500 estudiantes, para quienes se habilitaron 13 aulas, explicó Jorge Martínez, actual gerente de Yachay EP.



La entidad de control revela en su informe que el proyecto de construcción se planificó mediante licitación pública, en el tercer cuatrimestre del 2014.



Sin embargo, el exgerente subrogante de Yachay EP autorizó la contratación bajo régimen especial, es decir, sin concurso y dirigido a empresas públicas. Este cambio se hizo sin incluir en el Plan Anual de Contrataciones (PAC).



Tras esta modificación se dispuso que se invite a la empresa estatal china Road and Bridge Corporation CRBC Ecuador, la cual presentó una oferta como consorcio con la firma privada Sevilla Martínez Ingenieros (Semaica).



Los miembros de la comisión técnica, conformada para este proceso, la calificaron con 92,75 puntos y siete días después se le adjudicó el contrato por USD 10 millones.



La Contraloría señala en su informe que los exgerentes general, subrogante, jurídica incumplieron los arts. 4 y 99 de la Ley de Contratación Pública por no establecer la conveniencia y vialidad técnica y económica de esta modalidad de contratación.



Tras la conferencia de resultados, el exgerente subrogante Fernando Cornejo y jurídica Gabriela Díaz expusieron sus puntos de vista; pero según el órgano de control, no están relacionados con esto y no justificaron el hecho.



El exgerente general, Héctor Rodríguez, calificó de “ociosa” y “malintencionada” la intención de la Contraloría al decir que hubo una afectación a la entidad por esta decisión.



Asegura que se cumplió con el análisis de conveniencia y de viabilidad técnica y económica antes de la aprobación de los pliegos del proceso.



Para él, esta conclusión del ente de control “no se sustenta en un análisis técnico de costo de oportunidad o costo beneficio con precios espejo”.



Por otra parte, Jorge Martínez descartó que este edificio tenga problemas estructurales e informó que cuenta con los servicios básicos necesarios.



“Hay que sacarle del grupo de los edificios malos”, es decir, de los cinco cuya construcción está parada más de un año por deflexiones y fisuras en vigas, losas y escaleras. Esto generó un perjuicio para la empresa Yachay EP de 31,4 millones y motivó a que la Contraloría enviara un informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía, para que se inicie una investigación.



Sin embargo, señaló que el edificio Senescyt también está parado y para retomar se requiere un contrato complementario con la empresa de USD 1,5 millones.



“Ya hay la asignación presupuestaria, pero esperamos el aval del Ministerio de Finanzas”. Se tiene previsto que la transferencia monetaria se concrete en unas semanas, y en 90 días se termine la construcción.



Martínez también explicó que esta obra ha tenido problemas relacionados con formalidades presupuestarias.



La anterior administración no presentó certificaciones presupuestarias, las cuales son necesarias en caso de cambios en obra o en rubros nuevos.



Estos hallazgos son parte del tercer informe que la Contraloría ha emitido, de un total de 14 que lleva adelante.

De esta cantidad, 10 están relacionados con la anterior administración de la empresa y los cuatro restantes tienen que ver con la universidad del mismo nombre. Actualmente, se analiza si caben predeterminaciones de glosas y multas.